Коллеги Виктора Коклюшкина рассказали, каким он был в жизни

В возрасте 75 лет ушел из жизни писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин, знакомый зрителям по «Аншлагу» и «Кривому зеркалу». Причиной смерти, по информации СМИ, стала острая сердечная недостаточность. Коллеги артиста Александр Морозов и Клара Новикова рассказали «Газете.Ru», каким Коклюшкин был в жизни и на сцене.

Как признался в разговоре с «Газетой.Ru» юморист и звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов, Виктор Коклюшкин напоминал ему мудрого сказочного персонажа.

«Для меня он отличался тем, что какой был в жизни, такой он был и на сцене. Обычно же артисты какие-то роли играют, а вот он был добрый, нелепый, мудрый, сказочный персонаж не от мира сего», — подчеркнул артист.

Он добавил, что характерная манера речи и образ Коклюшкина, благодаря которым его полюбили зрители, не была наигранной:

«Голос на сцене и в жизни был похож, он его немного педалировал, но не сильно. Образ этого человека сохранялся и за кулисами. На сцене он, конечно, был совсем странненький. Классный дядька был».

Морозов также отметил, что в последнее время они редко виделись по причине пандемии коронавируса и трудностей со здоровьем у Коклюшкина.

«Я его очень любил, мы много вместе работали. В последнее время из-за коронавируса мы не виделись. Наверное, где-то год назад я с ним в каком-то ток-шоу снимался. К тому же — у него были проблемы с рукой, он маялся и перестал на концерты с нами ездить», — рассказал он.

Народная артистка и юмористка Клара Новикова, знакомая с Коклюшкиным по «Аншлагу», призналась «Газете.Ru», что его смерть оказалась для нее «внезапной».

«Мне бы хотелось выразить сочувствие и соболезнования его родным и близким. [Это произошло так] внезапно. Ведь он не болел: просто раз — и умер. Но, наверное, что-то было, жизнь отъела у него кусок сердца. Говорят, что возраст, возраст... Это глупое понятие. Умер от сердечной недостаточности. Бывает так – погода поменялась, и Виктора Михайловича не стало», — со скорбью сказала она.

По словам Новиковой, Коклюшкин умел тонко чувствовать артистов, для которых сочинял монологи. При этом больше всего его занимал писательский труд, нежели личные выступления.

«Мы с ним очень давно работали. Остроумнейший и потрясающий человек. Он был тихий, много писал, сам выходил на сцену. Поэтому знал, что нужно артисту, точно его чувствовал, писал для многих. Коклюшкин был удивительным, тонким и очень нежным человеком, — заявила Новикова.

— Мне очень грустно, не самый веселый день. Виктор Михайлович был очень смешным. Если бы он продолжал писать, я была бы счастлива. Он точно знал, какому артисту что писать. Мне очень грустно, что это произошло».

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В молодости он окончил издательско-полиграфический техникум, а впоследствии — Высшие театральные курсы ГИТИСа. За свою жизнь Коклюшкин сменил множество профессий, однако свое призвание нашел в литературном труде.

В 1969 году он опубликовал свои первые юмористические рассказы в «Литературной газете», а уже в 1980-м начал писать тексты для эстрады. Наиболее известные его монологи были исполнены Евгением Петросяном («Про нашу жизнь», «Прошлая жизнь»), Владимиром Винокуром («Под гипнозом»), Кларой Новиковой («Депутатка», «Легко ли быть молодым»), Еленой Степаненко («Алиби»), Ефимом Шифриным («Алло, Люся») и другими артистами. Помимо авторства юмористических зарисовок, он также писал книги и сценарии к телепередачам и фильмам. Однако широкую популярность среди зрителей Коклюшкин получил благодаря шоу «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и «Смеяться разрешается».

Артист был дважды женат. В первом браке у него родилась дочь Эльга, которая в настоящий момент является женой телеведущего Владимира Соловьева.