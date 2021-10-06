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Культура

«Мне очень повезло сниматься в «Джеймсе Бонде»

Интервью с Дэниэлом Крэйгом. Прощание с «бондианой»

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7 октября на российские экраны выходит фильм «Не время умирать» — заключительная часть «бондианы» для Дэниэла Крэйга. В интервью «Газете.Ru» многолетний исполнитель роли агента 007 рассказал об опыте работы с режиссером Кэри Фукунагой, эволюции персонажа и гордости от получения звания коммандера ВМС Великобритании, которое имел сам Джеймс Бонд.

— Дэниэл, во-первых, наши поздравления с тем, что недавно вас удостоили звания коммандера ВМС Великобритании — ведь такой же чин был и у Джеймса Бонда!

— Спасибо! Для меня получение этого звания является огромной честью. Потому что Королевский военно-морской флот — старейшая часть армии Великобритании, он известен своими замечательными традициями, которые неуклонно соблюдаются на протяжении всего периода существования. Кроме того, мой отец служил в Королевском военно-морском флоте. Так что для меня это невероятная честь. Но, надеюсь, они не назначат меня капитаном корабля (смеется). Это было бы слишком.

— «Не время умирать» снял Кэри Фукунага, фильм стал его дебютом во франшизе. Как вам с ним работалось — и как вы готовились к съемкам экшн-сцен, которых в ленте немало?

— С Кэри прекрасно работалось. Это был отличный опыт. Ему удалось привнести в ленту свое особое визуальное восприятие, которое сильно отличается от восприятия других режиссеров, работавших над серией фильмов о Бонде. Вместе с нашим оператором Линусом Сандгреном он сделал особое, ни на что не похожее кино. И, знаете, Фукунаге по душе всякие технические устройства, так что у нас на съемках было много разных гаджетов — это его страсть.

Что касается моей подготовки, то она проходила как и прежде. Я старался собраться с командой как можно раньше. Мы много трудились над сценарием, и экшн-сцены создавались уже непосредственно по ходу этой работы. Мы стремились начать репетиции максимально заранее, чтобы итоговый результат получился наилучшим из возможных.

— «Не время умирать» — что вообще для вас значит этот фильм?

— Это финальный фильм серии с моим участием. Для меня было важно, чтобы прощание с моей историей Бонда завершилось хорошо.

— В новой части ваш герой оставляет службу и уединяется со своей возлюбленной Мадлен на острове, но призраки прошлого настигают их и там. Вы согласны с тем, что бывших агентов не бывает?

— Возможно, хотя трудно сказать, насколько верна фраза «Если ты однажды был агентом, то останешься им навсегда». Но если поставить себя на место писателей и по совместительству бывших разведчиков Яна Флеминга и Джона Ле Карре, то можно предположить, что какая-то частичка прошлого действительно оставалась с ними вплоть до самого конца. Думаю, существуют секреты, которые должны навсегда остаться секретами.

— Вы играли Джеймса Бонда на протяжении 15 лет. На ваш взгляд, как эволюционировал персонаж и как роль агента повлияла на вас лично?

— У нас была возможность рассказать всю историю персонажа, начиная с самого первого фильма — и вплоть до финала. Это было единое и непрерывное повествование, поэтому я очень горжусь тем, каким образом мы это показали.

Что касается второго вопроса, то я даже не знаю, как на мне сказалась роль. Ведь на протяжении съемок произошло столько всего, что оказало на меня влияние. Пожалуй, одна из важнейших вещей — возможность работать с удивительными и невероятно талантливыми людьми, от которых столь многому учишься. Считаю, мне по-настоящему повезло.

«Не время умирать» — станет пятым и последним фильмом серии для Дэниэла Крэйга (и 25-м для оригинальной «бондианы» в целом). В роли Джеймса Бонда британский актер дебютировал еще в 2006 году — в «Казино Рояль».

Главные роли в ленте Кэри Фукунаги, помимо Крэйга, исполнили Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс и другие. Подробнее о шпионском боевике читайте в рецензии «Газеты.Ru», которая выйдет 7 октября.

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