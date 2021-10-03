Что посмотреть в кино в октябре

Возвращение Джеймса Бонда, Бенедикт Камбербетч в роли художника Луиса Уэйна, а также #Metoo в ландшафтах Средневековья от Ридли Скотта: «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных кинопремьерах октября в России.

«Не время умирать» («No Time to Die»); режиссер — Кэри Дзедзи Фукунага; премьера — 7 октября

Долгожданная премьера заключительной для Дэниэла Крэйга части «бондианы» неоднократно переносилась, но в итоге все-таки получила финальную дату премьеры — в мире фильм уже вышел и даже установил постпандемийный рекорд по сборам, в российских кинотеатрах он появится 7 октября.

По сюжету шпионского боевика оставивший службу в МИ-6 Джеймс Бонд отправляется на отдых у берегов Ямайки. Но совсем отойти от дел у спецагента не получается: его находит бывший друг из ЦРУ и просит спасти похищенного ученого. Во время миссии Бонду придется столкнуться со злодеем в исполнении Рами Малека, которого связывает давняя тайна с возлюбленной шпиона Мадлен (Леа Сейду).

Съемки проходили в Италии, Норвегии, Великобритании, а также на Карибских и Фарерских островах. Роли в проекте, помимо Крэйга, Сейду и Малека, исполнили Лашана Линч, Ана де Армас, Джеффри Райт, Кристоф Вальц, Рори Киннир и Рэйф Файнс.

«Приключения на шоколадной фабрике» («Papa Moll»); Мануэль Флурин Хендри; 7 октября

Тем, кто соскучился по Вилли Вонке, придется по душе семейная комедия «Приключения на шоколадной фабрике» Мануэля Хендри. Сюжет фильма основан на серии популярных швейцарских комиксов о Папе Молле из Мармлекона – сотруднике шоколадной фабрики и примерном отце. В один день его супруга отправляется на курорт, оставляя героя присматривать за тремя детьми — рассудительной Эви, решительным Фрицем и умником Вилли. Вместе они ведут войну с местными ребятами, похищают летающую таксу из цирка и сбегают от полицейских. Папе Моллу предстоит уследить за их проделками и починить оборудование, чтобы спасти город от потока горячего шоколада.

«Суперзвезда» («France»); Брюно Дюмон; 7 октября

Сюжет «Суперзвезды» Брюно Дюмона представляет собой сатиру на медиа и современную Францию — даже имя главной героини Франс де Мер переводится как «умирающая Франция». История повествует о взлете и закате карьеры амбициозной журналистки, которая ради рейтингов и славы готова ко всему — и к дебатам с президентом Эммануэлем Макроном, и к работе военного репортера в горячих точках. Благодаря добытым эксклюзивам она открывает собственное телешоу, однако один неосторожный шаг превращает ее из звезды в персону нон-грата.

И теперь главной героине в исполнении все той же Сейду придется переосмыслить свои ценности и ответить на вопрос, ради чего она забиралась на олимп телевизионного глянца.

«Герда»; Наталья Кудряшова; 14 октября

Российскую драму «Герда» сняла и написала Наталья Кудряшова — призерка Венецианского фестиваля 2018 года в актерской категории. Сюжет фильма рассказывает о студентке Лере, которая днем проводит соцопросы в рамках учебной практики, а вечером выступает в провинциальном стриптиз-клубе под псевдонимом Герда. После развода родителей она старается поддержать теряющую разум мать и понять отца, который ушел к другой женщине, но по-прежнему возвращается в семью. Элементом повествования в истории выступают сны главной героини, в которых она разговаривает со своей душой и пытается стать счастливее.

Звезда проекта Анастасия Красовская ранее была удостоена статуэтки за «Лучшую женскую роль» на швейцарском кинофестивале в Локарно, а сам фильм получил специальный приз молодого жюри.

close 100% Кадр из фильма «Герда» (2020) Централ Партнершип

«Эйфель» («Eiffel»); Мартин Бурбулон; 14 октября

Французская мелодрама «Эйфель» Мартина Бурбулана повествует о подготовке одного из самых значимых культурных событий конца XIX века — Всемирной выставки в Париже, венцом которой стала знаменитая Эйфелева башня. В центре сюжета — история жизни и творческого пути талантливого инженера Гюстава Эйфеля, роль которого воплотил Ромен Дюрис («Пена дней»). На сооружение в будущем главной достопримечательности Франции его вдохновит таинственная незнакомка Адриен Бурже, которую сыграла звезда «Полового воспитания» Эма Маки.

«Криптополис» («Cryptozoo»); Дэш Шоу; 14 октября

«Непонятное и странное нужно встречать с любовью» — такое послание несет «Криптополис» Дэша Шоу. Редкий случай, когда авторскую анимацию можно увидеть на большом экране в России. «Криптополис» запоминается не только необычным художественным стилем, сочетающим технику коллажа, но и абсурдистскими метафорами в духе графических сюжетов иллюстратора Жана «Мебиуса» Жиро и «Гандахара» французского сюрреалиста Рене Лалу.

Повествование в картине закручено вокруг криптидов — мифических существ, которые вынуждены жить в нашем мире изгоями из-за необычного облика. По сюжету главная героиня Лорен с детства мучилась кошмарами, от которых ее избавил таинственный криптид Баку. После этой встречи она решает укрывать его собратьев в секретном заповеднике, однако вскоре туда проникают люди, которые хотят истребить или использовать способности вымышленных существ в своих целях.

«Гайя: Месть богов» («Gaia»); Яко Баувер; 14 октября

Не так часто южноафриканский кинематограф выдерживает конкуренцию с европейскими и голливудскими картинами, однако «Гайя: Месть богов» — именно такой случай. Апокалиптический ужастик с фольклорными мотивами рассказывает о странниках, забредших в реликтовый лес. Там они встречают отца и сына, живущих в первобытных условиях и поклоняющихся древним духам. Постепенно герои сталкиваются с покрытыми мхом существами-дендроидами и начинают подозревать, что их таинственные проводники на самом деле знают нечто большее о древних существах и человеческой расе. Фильм получил приз кинофестиваля South by Southwest за лучшую операторскую работу.

«Семейка Аддамс: Горящий тур» («The Addams Family 2»); Грег Тирнан и Конрад Вернон; 14 октября

Во второй части анимационной «Семейки Аддамс» главные герои отправляются в жуткий отпуск на фамильном катафалке, чтобы осмотреть городские достопримечательности, посидеть вместе у костра и увидеть прерию. В оригинале персонажей мультика озвучивали Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец и Снуп Догг.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна» («The Electrical Life of Louis Wain»); Уилл Шарп; 21 октября

Одна из самых ожидаемых в определенных кругах премьер осени — байопик эксцентричного британского художника Луиса Уэйна, известного по иллюстрациям с антропоморфными кошками. Действие биографической драмы разворачивается в викторианскую эпоху, когда Уэйн в исполнении Бенедикта Камбербетча — вопреки тяготам жизни, семейным неурядицам и болезни — создает фантастические и юмористические изображения котов. История расскажет не только о творческом пути художника, но и его отношениях с семьей из пяти сестер и любимой женщиной (Клер Фой).

«Утраченные иллюзии» («Illusions perdues»); Ксавье Джанноли; 21 октября

Экранизация одноименного романа Оноре де Бальзака погрузит зрителя во Францию эпохи Реставрации. По сюжету молодой и неискушенный жизнью поэт Люсьен де Рюбампре прибывает из провинциального городка в Париж, где с головой окунается в роскошную столичную жизнь. В погоне за сиюминутным успехом юноша отступает от своих принципов и становится журналистом, публикующим скандальные сенсации. Но становится только хуже: забывая о творчестве, он наживает себе врагов, погрязает в долгах, предает возлюбленную и друзей. Главную роль в ленте исполнил Бенджамин Вуазен, также в проекте снялись Ксавье Долан, Жерар Депардье, Сесиль де Франс, Венсан Лакост и другие актеры.

«Последняя дуэль» («The Last Duel»); Ридли Скотт; 28 октября

Историческая драма «Последняя дуэль» Ридли Скотта расскажет о последнем судебном поединке, произошедшем в средневековой Франции. При этом сегодня история прошлого, основанная на реальных событиях, приобретает новый контекст благодаря движению #Metoo.

По сюжету нормандский рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) возвращается с войны и узнает, что лучший друг Жак Ле Гри (Адам Драйвер) изнасиловал его жену Маргариту (Джоди Комер). Стремясь защитить честь супруги, герой вызывает на бой некогда близкого человека, хотя тот говорит, что все обвинения — клевета. Высшее общество тоже не верит словам женщины — за лжесвидетельство ее ожидает смертный приговор. И по законам времени только смерть одного из противников докажет истину в споре.