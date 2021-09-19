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Культура

50 биткоинов за ребенка

Как Наташа Королева продавала свою яйцеклетку без ведома Тарзана

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Наташа Королева и Тарзан

Наташа Королева и Тарзан

@koroleva__star/instagram.com
В эфире НТВ певица сообщила, что пожертвовала другу-гею из США свою яйцеклетку для суррогатного материнства. В итоге родилась девочка, сейчас ей уже больше двух лет. Она живет в однополой семье в Калифорнии. Королева призналась, что в качестве благодарности за донорство приятель подарил ей 50 биткоинов — сейчас они стоят 175 млн рублей.

Новый скандал с участием певицы Наташи Королевой разразился после выхода шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Первая часть программы вышла еще 11 сентября, однако сенсационные подробности о своем «секретном ребенке» она рассказала только во втором выпуске, вышедшем 18 сентября.

Королева рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой, что у нее есть тайная дочь, которой уже более двух лет — и не от Тарзана.

«У меня дочь, но от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа. Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку. Я сама в шоке, но это случилось», — сообщила певица.

Эти слова вызвали неоднозначную реакцию у ее мужа Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. «Но ты же не была беременна», — удивился присутствовавший в студии шоумен. — «Вы думали, что мы будем горевать? Да у нас праздник будет в семье!». Он вскочил с места и попытался перевернуть стол, их с Королевой сыну Архипу пришлось даже ненадолго вывести отца из студии. Шоком известие о внучке стало и для мамы Королевой Людмилы Порывай — ей позвонили прямо из студии, женщине якобы потребовалось успокоительное прямо во время эфира.

В итоге Королева раскрыла тайну. Оказывается, несколько лет назад ее друг из Киева переехал в США, где достиг значительных финансовых успехов в IT. Певица отметила, что у друга иная сексуальная ориентация, и он не мог завести детей обычным способом. Тогда он уговорил Королеву стать донором яйцеклетки для процедуры суррогатного материнства. После неудачного ЭКО с Глушко у артистки остались четыре яйцеклетки, две из которых она отдала другу-гею.

Беременность у женщины, вынашивавшей ребенка, протекала не совсем благополучно, однако все обошлось. Рожала анонимная суррогатная мать в Соединенных Штатах в ноябре 2019 года. Сейчас дочка живет в Сан-Франциско в однополой семье. На вопрос Кудрявцевой о том, есть ли у ее приятеля муж, Наташа лишь отмахнулась: «Я не знаю, кто из них муж, а кто жена».

Перед рождением девочки Королева подписала официальный отказ от ребенка: с отцом они договорились раскрыть правду о происхождении девочки, когда той исполнится 16 лет. В подтверждение своих слов Королева показала на шоу фотографии — на них она стоит на пляже с грудным младенцем на фоне океана. Певица приезжала навестить ребенка в январе 2020 года в Майами, где у нее есть квартира. Исполнительница отметила, что ДНК-тест проводить не нужно, поскольку девочка растет очень похожей на свою биологическую мать.

Кроме того, отец ребенка, по словам певицы, хотел сначала отблагодарить ее ювелирным украшением. «Когда он сообщил мне о рождении дочери, то был вне себя от радости. Хотел подарить кольцо, но я отказалась», — заявила Королева. Она призналась, что друг в итоге отблагодарил ее 50 биткоинами — по нынешнему курсу это около 175 млн руб.

Как пишет «Комсомольская правда», неназванным другом Королевой и отцом ребенка можно было бы считать 39-летнего выходца из Украины Леонида Радвинского, которого на Западе называют «королем домашнего порно». Свое состояние он сделал на сервисе MyFreeCams — платформы для вебкам-моделей. В 2018 году Радвинский приобрел британскую компанию OnlyFans, популярный сервис с контентом для взрослых по подписке. OnlyFans показала рекордные прибыли в период пандемии COVID-19. Состояние Радвинского Forbes оценивал в $1,8 млрд.

Одновременно издание отмечает, что версия с Радвинским малоправдоподобна. Бизнесмен переехал из Одессы в США еще ребенком, в то время как Королева рассказывала, что ее друг-гей иммигрировал из Киева относительно недавно. Кроме того, нет информации о гомосексуальности миллиардера. Известно, что он был женат, а сейчас разведен.

Кто же на самом деле стал отцом ребенка Королевой, наверняка станет известно позже — можно предположить, что второй выпуск шоу с признаниями певицы не был последним.

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