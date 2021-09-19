Стал известен заработок Наташи Королевой на внебрачной дочери

Певица Наташа Королева в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, сколько ей заплатили за внебрачную дочь, которую выносила суррогатная мать. Артистка стала донором генетического материала для процедуры суррогатного материнства.

Ребенку сейчас два года, он живет со своим отцом в Сан-Франциско, США.

«Когда он сообщил мне о рождении дочери, то был вне себя от радости. Хотел подарить кольцо, но я отказалась», — сказала исполнительница.

По словам артистки, отец ребенка дал ей примерно 50 биткоинов (около 175 млн рублей).

Ранее Королева рассказала, что у нее есть дочь, которую родила суррогатная мать. Сообщалось, что Глушко не знал о том, что у его жены имеется еще один ребенок.

По словам Королевой, речь идет о дочери от другого мужчины. Как заявила исполнительница, он является ее очень хорошим другом из Киева, который переехал в США и достиг успехов в IT-индустрии,