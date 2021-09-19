Тарзан прокомментировал новость о внебрачной дочери Королевой

Шоумен Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, заявил, что поражен новостью о рождении у супруги внебрачной дочери. Об этом он сказал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Он признался, что относится к данной информации с радостью.

«Но ты же не была беременна», — сказал Глушко.

Во время телепередачи он прокричал: «Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше», — сказал артист.

Он также заявил, что рад за исполнительницу, и назвал ее «молодцом».

Ранее Королева рассказала, что у нее есть дочь, которую родила суррогатная мать. Сообщалось, что Глушко не знал о том, что у его жены имеется еще один ребенок.

По словам Королевой, речь идет о дочери от другого мужчины. Как заявила исполнительница, он является ее очень хорошим другом из Киева, который переехал в США и достиг успехов в IT-индустрии, Она призналась, что помогла этому мужчине стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства.

Кроме того, артистка указала, что сейчас ребенку уже два года.