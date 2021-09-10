«Все девять пуль — в меня, две дыры осталось»

Заслуженный актер России Владимир Конкин иногда проявлял жестокость в общении с собственными детьми, утверждает сын артиста Ярослав. По словам наследника звезды кино, однажды отец чуть не убил его, выстрелив в упор девять раз из травматического пистолета.

Ярослав Конкин, сын советского и российского актера, заслуженного артиста России и звезды телефильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина, поделился подробностями сложных отношений с отцом. В эфире телешоу «Пусть говорят» Конкин-младший рассказал, что в прошлом родитель едва его не убил.

По словам Ярослава Конкина, инцидент произошел, когда он вместе с сестрой Софией (погибла в сентябре 2020-го) пришел домой к отцу. Тот отказался открывать дверь припозднившимся детям, после чего стал стрелять из травматического пистолета в Ярослава, утверждает Конкин-младший. По его словам, он получил тяжелые травмы.

«Софии где ночевать? Я-то поеду куда-то, на вокзале переночую. Меня это подорвало, я вам честно скажу. Все это унижение, которое я терпел до этого всю свою жизнь. Оно тогда вскипело, бывают такие моменты. Я еще раз говорю, что посттравматический синдром — это вещь серьезная. Я не выдержал, полез по лестнице стучать ему в окно, чтобы он открыл дверь. Он достал пистолет и разрядил его в меня. В упор! Он меня видел и знал, что это я. Все девять пуль — в меня. У меня две дыры осталось. Чудом он меня не убил, не попав в лицо. Я упал на машину соседа, и это мне спасло жизнь», — вспомнил сын артиста.

По версии Конкина-старшего, он стрелял в сына, перепутав его с вором. Ярослав же утверждает, что отец его видел и не мог не узнать.

Очередной выпуск шоу был посвящен трагической гибели дочери Конкина — 32-летней Софии. В сентября 2020-го она утонула в бассейне одного из московских фитнес-клубов. Известно, что женщине стало плохо в воде, одного персонала рядом не оказалось. Вытащили из воды Конкину другие посетители бассейна, но оказать первую помощь ей не смогли. Прибывшей на место бригаде скорой помощи, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось — легкие Софии Конкиной были заполнены водой.

По официальной версии, причиной смерти стала асфиксия, однако Владимир Конкин утверждал, что его дочь убили. Удалось установить, что перед походом в фитнес-клуб София Конкина покупала в магазине бутылку вина. Результаты экспертизы показали, что в организме дочери прославленного артиста нашли 0,4 промилле алкоголя и препарат «Диазепам».

По факту гибели женщины Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Басманный суд Москвы запретил владельцу фитнес-клуба Анне Андриановой выходить из дома ночью, общаться с фигурантами дела и посещать свое заведение. Сторона артиста утверждает, что в момент трагедии в фитнес-клубе были отключены камеры видеонаблюдения, не работал инструктор, а медицинский кабинет — отсутствовал.

Накануне сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению доложить о ходе расследования доложить ему о ходе расследования.

Владимир Конкин, которому в минувшем августе исполнилось 70 лет, готов просить о смягчении наказания обвиняемой Андриановой, если будет удовлетворен его иск о компенсации морального ущерба в размере 11 млн рублей. Артист планирует перечислить эти деньги на специальной счет внучки — дочери погибшей Софии Конкиной.

Сейчас опекуном малолетней внучки Конкина стала близкая родственница, племянница жены артиста. С отцом девочки — неким Русланом Подгорным — София Конкина развелась в 2015 году. Забрать дочь к себе мужчина не может, поскольку находится в розыске. В октябре 2020-го его осудили по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», после вступления приговора в силу Подгорный скрылся. В ближайшее время он надеется получить оправдательный приговор, поскольку считает, что его незаконно привлекли и осудили.