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Общество

Что спустя год известно о гибели Софии Конкиной

Адвокат Конкина сообщила, что актер ждет извинений и компенсации после гибели дочери

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София Конкина с отцом

София Конкина с отцом

Global Look Press
Владелице фитнес-клуба, где погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина, предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Юрист потерпевших рассказала «Газете.Ru», что в учреждении на момент трагедии были отключены камеры, не было спасателя, а также медкабинета. Обвиняемая до сих пор не принесла извинения семье артиста, который за год так и не смог выйти из депрессивного состояния.

Заслуженный артист России Владимир Конкин будет просить о смягчении наказания владелице фитнес-клуба, где погибла его дочь София, если та возместит моральный ущерб и извинится перед семьей.

«Наша позиция будет зависеть от Андриановой. Если будет возмещен вред и принесены извинения семье, то мы будем просить о смягчении наказания.

На сегодняшний день никаких извинений со стороны Андриановой в связи со смертью Софии Конкиной, в отношении потерпевшей стороны не были принесены», — рассказала «Газете.Ru» адвокат Конкина Юлия Нитченко.

Юрист напомнила, что изначально после смерти дочери заслуженного артиста было возбуждено дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как только следствие собрало достаточную доказательную базу, было предъявлено обвинение Андриановой — Басманный суд избрал ей меру пресечений в виде запрета определенных действий.

«Мы предъявили гражданский иск на сумму в 11 млн рублей — эту сумму мы считаем более чем обоснованной, поскольку доходы Андриановой позволяют его выплатить — это показывают изученные нами документы двух фитнес-клубов, где она является соучредителем и управляющей. Все деньги будут перечислены на спецсчет дочери Софии», — добавила Нитченко.

По словам юриста, в фитнес-клубе, где занималась София Конкина, не было медкабинета, поэтому ей не смогли своевременно оказать помощь.

«Человек, который управляет двумя фитнес-клубами, не мог не знать, что при учреждении должен быть организован медкабинет. Поэтому говорить о том, что смерть Софии Конкиной произошла случайно, нельзя.

В отношении нее уже выносилось несколько предписаний о том, что это необходимо. Кроме того, не было не только медкабинета, но и инструктора, который должен был быть на месте. Плюс камеры видеонаблюдения не работали», — пояснила адвокат.

Официальной причиной смерти Конкиной стало попадание воды в дыхательные органы. Скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия, однако спасти девушку не удалось.

«Сторона обвиняемых заявила о проведении собственной экспертизы об установлении причинно-следственной связи в действиях прибывших медиков, мы это поддерживаем. Хотя уже была установлена официальная причина смерти», — отметила Нитченко.

Между тем 69-летний заслуженный артист России Владимир Конкин даже спустя год не может оправиться от смерти дочери. «Владимир Алексеевич все так же переживает.

Тем более у нас еще не закончились проверки в рамках дела о «Клевете», которая была озвучена на федеральных каналах, проводятся экспертизы. Его это все сильно подкосило. Моральное состояние у него очень нехорошее. К тому же возраст — 19 августа ему исполнится 70 лет», — пояснила юрист.

Конкин даже не стал брать опеку над 11-летней внучкой, которая осталась сиротой после смерти Софии.

«Она находится под опекой родственницы семьи. Дедушка уже в таком возрасте, когда не может полноценно ухаживать за внучкой и отдавать ей все свое время. Отец девочки находится в розыске — осенью 2020 года его осудили по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». После того, как приговор вступил в законную силу, он скрылся», — уточнила Нитченко.

32-летняя София Конкина попала в реанимацию 22 сентября 2020 года после того, как ее нашли в бассейне фитнес-клуба — однако врачи не смогли спасти ее и спустя два дня она скончалась.

Отец погибшей не поверил, что она могла просто утонуть и настаивал на причастности к смерти дочери третьего лица. К тому же незадолго до гибели женщина жаловалась на агрессию со стороны сожителя. В итоге, версия с умышленным убийством Софии Конкиной не подтвердилась.

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