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Культура

«В духе Куросавы»: каким будет аниме по «Звездным войнам»

Зрители высоко оценили трейлер мультсериала «Звездные войны: Видения»

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Студия Lucasfilm представила трейлер грядущей аниме-антологии «Звездные войны: Видения». В ней будет девять эпизодов, созданных японскими аниматорами. Старт проекта запланирован на 22 сентября. О том, что войдет в сериал и какую реакцию у фанатов франшизы вызвала работа японских художников, читайте в материале «Газеты.Ru».

Впервые о «Видениях» студия Lucasfilm объявила еще в декабре прошлого года. На этой неделе состоялся показ дебютного трейлера проекта. С первых секунд в ролике можно разглядеть привычные атрибуты франшизы — световые мечи, боевые космические корабли, дроидов, имперских штурмовиков. Аудитория «Звездных войн» на нетипичный для саги проект отреагировала в целом восторженно:

«Это похоже на историю взросления в духе студии Ghibli, перенесенную во вселенную «Звездных войн». Анимация просто потрясающая!»; «Это, очевидно, оммаж работам Акиры Куросавы, так красиво. Я запредельно восхищен»; «Лукас черпал вдохновение в самурайской культуре, а японцы вдохновляются «Звездными войнами». Круг сансары замкнулся», «Выглядит эпичнее, чем 7-9 эпизоды франшизы. Безумие, что японские студии проявляют больше уважения к наследию Лукаса, нежели Lucasfilm».

Над созданием девяти короткометражных серий трудились семь японских студий: Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru, Production I.G. Trigger и Science Saru. Соответственно, каждая из историй выполнена в уникальном стиле рисовки.

Для эпизода «Дуэль» режиссер-анимотор Таканобу Мидзуно (студия Kamikaze Douga) выбрал черно-белое решение с минимальными цветовыми вкраплениями — например, световых мечей. Также он привнес во вселенную «Звездных войн» японскую иконографию: джедаи и ситхи больше похожи на каноничных самураев, а дроиды-механики носят конусовидные шляпы-касами из соломы. Визуальная эстетика серии «Лоп и Очо», созданной на студии Geno Studio, отражает противостояние технократической Империи и естественной красоты природы, которую олицетворяют новые «кавайные» героини с кроличьими ушами по имени Лоп и Оча.

А вот художники Studio Colorido придумали целую рок-оперу для эпизода «Татуинская рапсодия», в которой изобразили Бобу Фетта, Джаббу Хатта и других героев в стиле чиби, для которого характерна большая голова и маленькое туловище. Новизну в сюжетном отношении привнесли сценаристы студии Kinema Citrus, которые придумали историю о павшем джедае для короткометражки «Деревенская невеста». От нее не отстает студия Trigger, трудившаяся над эпизодами «Близнецы» и «Старший», которая вместо Люка и Леи придумала пару близнецов, родившихся на темной стороне, а также представила новый взгляд на отношения джедая и падавана.

Создатели уточнили, что аниме-сериал не будет частью официального канона легендарной саги.

Его премьера состоится 22 сентября на стриминговом сервисе Disney+, который не работает на территории России.

Для космической франшизы «Видения» — далеко не дебютный анимационный проект. Первый из них — «Дроиды» — вышел еще в 1985 году. Впоследствии на экранах также появились «Эвоки», «Войны клонов» (пожалуй, самая популярная мультэкранизация «Звездных войн»), «Повстанцы», «Силы Судьбы», «Сопротивление» и «Бракованная партия».

Что касается других грядущих проектов по мотивам детища Джорджа Лукаса, то уже в 2021-2022 гг. состоится премьера сразу нескольких дорогостоящих сериалов — «Книга Бобы Фетта», «Андор» и «Оби-Ван Кеноби».

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