«Современную музыку сложно назвать музыкой»: Лещенко о фите с Loc-Dog и творчестве Элджея

В сети появилась новая песня Льва Лещенко «Мы будем жить», которую он исполнил в дуэте с российским рэпером Loc-Dog (Александром Жвакиным). В интервью «Газете.Ru» народный артист РСФСР рассказал, как родилась необычная коллаборация, раскритиковал недавний трек Элджея и дал общую характеристику современной музыкальной культуре.

По словам Льва Лещенко, он был знаком с творчеством Loc-Dog еще задолго до премьеры клипа «Мы будем жить», который был опубликован на YouTube 13 июля.

«Я давно знаю Loc-Dog, мы уже работали вместе — я снимался в его клипе «Взойдет». Спустя некоторое время после съемок он показал мне музыку, которую написал вместе с Володей Чиняевым — композитором и продюсером, уже давно работающим с такими музыкантами, как Полина Гагарина, Анжелика Варум и другими. Мы с Сашей записали свои музыкальные партии, обменялись впечатлениями и поняли, что получилась очень крепкая песня. Далее решили создать клип, нам нужны были живописные виды — и мы поехали в Крым», — рассказал он «Газете.Ru».

Лещенко признался, что ему было приятно работать с рэпером, даже несмотря на разницу в возрасте — Жвакин младше его на 47 лет. Артист отметил, что не гнался за хайпом, соглашаясь на сотрудничество с хип-хоп-исполнителем.

«Мне было комфортно с Сашей. Его творчество мелодично. Он удивительно тонкий и глубокий человек, сейчас это редко. Мне важно искать с такими людьми новые музыкальные решения, потому что весь процесс записи песни — это движение вперед. Именно поэтому я не стремлюсь продвигать себя с помощью хайпа, на него никто и не рассчитывал, мне это вообще неинтересно, — пояснил певец. — Я записался по нескольким причинам: качественная музыка, поэзия и моя симпатия к человеку, с которым я спел. Мне нравится творчество Loc-Dog, он выделяется из остальных».

Музыкант напомнил, что и ранее создавал коллаборации с молодыми артистами и представителями других жанров — в частности, Therr Maitz и рок-группой «Мегаполис», это были каверы на произведения Виктора Цоя и Иосифа Бродского соответственно.

«Признаюсь, не ожидали такого количества внимания и положительных отзывов. Песня, которая вышла, не очень коммерческая, — добавил Лещенко. — Она может просто нравиться, будоражить сердца и радовать людей, в ней есть оптимистическая нота, которая поддерживает народ. И это актуально именно сейчас, когда мы находимся в жуткой панике из-за пандемии».

При этом о современной музыке в целом он высказался со скепсисом.

«Современную музыку сложно назвать музыкой. Я много общаюсь с молодыми исполнителями. Знаю, например, что Егор Крид делает альбом в рэп-стиле — но не знаю, зачем. У него симпатичный голос, он неплохой вокалист, однако то, что он делает сегодня, — проходящее. В истории остается только традиционное, и оно живет тысячелетиями. Может быть, надо делать и то, и другое», — выразил мнение артист.

Лещенко также критически оценил новый трек рэпера Элджея «SODA», — по мнению слушателей, в этой песне рэпер объявил о расставании с блогером Анастасией Ивлеевой. В своем куплете артист зачитал следующие строчки: «Но нам стало скучно, больше неинтересно, /// Ну и все — на этом закончили, я больше не твой член». По мнению Лещенко, популярность подобных треков слабым культурным развитием молодежи.

«Нет основания для общения, отсутствуют общие интересы, молодые люди не развиты. Они проводят время в барах, а в лучших случаях — ковыряются у себя в студиях все вместе. Как можно развивать свои чувства, отношения если внутри ничего нет? Это не поэзия, а непонятно что. Я уже даже не говорю об Элджее, Моргенштерне. Они хотя бы яркие, а вот за ними идет отребье», — заключил певец.

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Рэпер Loc-Dog является одним из ветеранов российского хип-хопа. Он добился популярности еще в конце нулевых — одним из главных его хитов того времени был трек «Подгрузило». Впоследствии артист выступал в шоу «Битва за респект», на финале которого присутствовал Владимир Путин. Последний релиз рэпера — EP «Романтика» — вышел в 2020 году.