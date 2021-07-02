«Заказная кампания»: МХАТ о просьбе Дорониной к Путину убрать худрука

Советник президента Владимир Толстой назвал ситуацию в МХАТ имени Горького «очень сложной» и подчеркнул, что письмом Татьяны Дорониной должны заниматься в Министерстве культуры.

«У театра есть свой учредитель в Министерстве культуры, и кадровые вопросы должен решать он. Да, ситуация давнишняя и очень сложная — и в этическом плане, и по отношению к самой Татьяне Васильевне Дорониной. В данном случае решение о художественном руководителе — полностью прерогатива правительства и Министерства культуры», — пояснил «Газете.Ru» Толстой.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не получал письма Дорониной. Он также заявил, что события во МХАТе не являются темой президента.

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«Здесь о контакте никакой речи не идет. Мы не получали никакого письма от Дорониной. Письмо было опубликовано, и я не знаю, было оно опубликовано ей или кем-то еще, мы пока зафиксировали это как сообщение в СМИ. Минкульту очень хорошо известно о диаметрально противоположных мнениях руководства театра, но мы никоим образом не можем в это вмешиваться», — сказал журналистам Песков.

Бывший актер МХАТа Александр Титоренко в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему Доронина не появляется в театре, о чем ранее сообщали в пресс-службе. По его словам, с нынешним руководителем у артистки не сложились отношения из-за того, что он убрал из репертуара практически все ее постановки.

«То, что Татьяна Васильевна не приходит в театр, — это действительно так. Она не приходит, потому что Эдуард Бояков снял практически все ее спектакли. Там один единственный «Пигмалион» как будто бы идет, но он поменял всех главных исполнителей. Спектакли «Вишневый сад» и «Три сестры» Дорониной переделаны до неузнаваемости. Никто у нее не спросил, можно или нельзя», — поделился актер.

При этом Титоренко отметил, что Доронина знает обо всем, что происходит в театре.

«Она даже обращалась к Боякову, чтобы он не трогал эти спектакли, не трогал актеров, которых он вывел из состава, но это все было проигнорировано. Конечно, она не будет опускаться до уровня Боякова. Она уже разговаривала с президентом, сейчас обратилась к нему. Если на этом уровне не будет никакого общения и обратной связи, то тогда я не знаю», — добавил он.

Титоренко рассказал, что не является актером труппы с ноября 2020 года: «Бояков предложил мне подписать новый договор. Я отказался, тогда он предложил мне стать либо лифтером, либо билетером, либо главным бухгалтером, естественно, я не согласился. Тогда он меня уволил». Сейчас заслуженный артист России работает в Малом театре.

Оригинальность письма, опубликованного в Telegram-канале «Закулиска», РБК подтвердили представители Дорониной. В нем она назвала нынешнего худрука МХАТа Эдуарда Боякова «непрофессиональным и бездарным». Народная артистка СССР обвинила его в том, что он уничтожил репертуар театра и «выгнал» из него талантливых артистов.

«Если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль — все поглотит хулиганский, извращенный, пошлый и развлекательный эстрадно-цирковой балаган с матом и неграмотным, нерусским языком — и с проповедью уничтожения России», — сказано в обращении.

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Между тем в пресс-службе МХАТа выпустили уже два новостных релиза. В последнем сообщении, оказавшемся в распоряжении «Газеты.Ru», театр назвал письмо Дорониной «элементом информационной кампании, направленной против МХАТа».

«Мы считаем, что опубликованное в СМИ и Telegram-каналах письмо президента театра Татьяны Васильевны Дорониной — элемент информационной кампании, направленной против МХАТ, который заканчивает сезон на невероятном подъеме, с плотным гастрольным графиком и летними аншлагами, — говорится в заявлении. — Это не может не вызывать эмоций — в том числе у наших оппонентов. Особенно — накануне выборов. В том, что это заказная кампания, мы не сомневаемся».

Согласно пресс-службе, тон письма и выражения, которые в нем используются, «совершенно нехарактерны» для артистки.

«Кроме того, она в последнее время не только не появляется в театре, но и не выходит на люди. Мы беспокоимся о ней и считаем, что президентом МХАТ манипулируют. У нас есть свои предположения, но озвучивать в публичном поле фамилии мы сейчас не готовы», — пояснили в МХАТе.