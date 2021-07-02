Бывший актер МХАТа объяснил, почему Доронина не появляется в театре

Бывший актер МХАТ им. Горького Александр Титоренко объяснил, почему Татьяна Доронина не появляется в театре. Ранее в пресс-службе учреждения заявили, что Доронина, бывший худрук, а ныне президент МХАТа, не видела ни одной премьеры.

«То, что Татьяна Васильевна не приходит в театр, это действительно так. Она не приходит, потому что Эдуард Бояков снял практически все ее спектакли. Там один-единственный «Пигмалион» как будто бы идет, но он поменял всех главных исполнителей. Спектакли «Вишневый сад» и «Три сестры» Дорониной переделаны до неузнаваемости. Никто у нее не спросил, можно или нельзя», — рассказал Титоренко.

По словам актера, Доронина знает обо всем, что происходит в театре.

«Она даже обращалась к Боякову, чтобы он не трогал эти спектакли, не трогал актеров, которых он вывел из состава, но это все было проигнорировано. Конечно, она не будет опускаться до уровня Боякова. Она уже разговаривала с президентом, сейчас обратилась к нему. Если на этом уровне не будет никакого общения и обратной связи, то тогда я не знаю», — добавил он.

Доронина покинула пост худрука МХАТ имени Горького, на котором находилась практически 40 лет, в 2018 году. Специально для нее тогда был введен новый пост — президента учреждения. На данный момент худруком театра является Эдуард Бояков.