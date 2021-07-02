Бывший актер МХАТа объяснил, почему Доронина не появляется в театре

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Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший актер МХАТ им. Горького Александр Титоренко объяснил, почему Татьяна Доронина не появляется в театре. Ранее в пресс-службе учреждения заявили, что Доронина, бывший худрук, а ныне президент МХАТа, не видела ни одной премьеры.

«То, что Татьяна Васильевна не приходит в театр, это действительно так. Она не приходит, потому что Эдуард Бояков снял практически все ее спектакли. Там один-единственный «Пигмалион» как будто бы идет, но он поменял всех главных исполнителей. Спектакли «Вишневый сад» и «Три сестры» Дорониной переделаны до неузнаваемости. Никто у нее не спросил, можно или нельзя», — рассказал Титоренко.

По словам актера, Доронина знает обо всем, что происходит в театре.

«Она даже обращалась к Боякову, чтобы он не трогал эти спектакли, не трогал актеров, которых он вывел из состава, но это все было проигнорировано. Конечно, она не будет опускаться до уровня Боякова. Она уже разговаривала с президентом, сейчас обратилась к нему. Если на этом уровне не будет никакого общения и обратной связи, то тогда я не знаю», — добавил он.

Доронина покинула пост худрука МХАТ имени Горького, на котором находилась практически 40 лет, в 2018 году. Специально для нее тогда был введен новый пост — президента учреждения. На данный момент худруком театра является Эдуард Бояков.