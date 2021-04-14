Премьеры недели: драма «Отец» с Энтони Хопкинсом, «Чернобыль» Козловского, «Гунда»

«Отец» («The Father»); Флориан Зеллер

«Отец» — очень грустная история о деменции, в которой Энтони Хопкинс в роли 80-летнего старика теряется во времени и пространстве, но отказывается принимать помощь своей дочери (Оливия Колман). В основу картины легла одноименная пьеса Флориана Зеллера. Это его режиссерский дебют, ранее представленный на фестивале Sundance.

Актер Данила Козловский мало того, что срежиссировал «Чернобыль», но и исполнил в фильме главную роль. По сюжету пожарный Алексей, инженер по имени Валерка (Филипп Авдеев) и военный водолаз Борис (Николай Козак) вместе отправляются ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Создатели картины неоднократно поясняли, что съемки фильма начались еще до выхода нашумевшего в 2019 году сериала HBO «Чернобыль».

«Вайолет Эвергарден. Фильм» («Violet Evergarden: The Movie»); Таити Исидатэ

Аниме «Вайолет Эвергарден» рассказывает о рободевушке, которая переживает утрату возлюбленного на войне. Она пишет письма за незнакомых людей и однажды сама получает весточку от погибшего. Режиссером картины выступил Таити Исидатэ, он же снял первый фильм про приключения Эвергарден — «Вечность и призрак пера».

«Sheena667»; Григорий Добрыгин

«Sheena667» — режиссерский дебют актера, обладателя «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля Григория Добрыгина. Это история супружеской пары (в лице Юлии Пересильд и Владимира Свирского), в которой муж заводит виртуальный роман с незнакомкой из порночата. Картина была представлена еще на «Кинотавре-2019», однако добралась до экранов кинотеатров только в этом году.

Документалист Виктор Косаковский снял черно-белый фильм-извинение без музыки и слов о жизни свиньи Гунды и ее поросят. Продюсером ленты выступил актер и зоозащитник Хоакин Феникс. Предыстория у «Гунды» такая: когда Косаковскому было 4 года, он жил в деревне, его родственники взяли месячного поросенка Васю в дом, ребенок подружился с поросенком. А дальше, как рассказывал постановщик, «они съели моего друга».

«Заклятье: Новый ритуал» («La Funeraria»); Мауро Иван Ойеда

Хоррор «Заклятье: Новый ритуал» рассказывает о мужчине Бернардо, который владеет похоронным бюро. Призраки с места работы часто наведывались к Бернардо домой, но его родных это не пугало до тех пор, пока они не начали агрессивно себя вести. Не путать с франшизой «Заклятие» Джеймса Вана.

«В стране фей» («Faunutland and the Lost Magic»); Маркус Овнелль

Главная героиня шведского фильма «В стране фей» — Эмили — не верит в чудеса. Но однажды она находит в домашней библиотеке книгу и внезапно оказывается на ее страницах, где знакомится с феей Найтинглар и мохнатым Белораком. Теперь ей предстоит спасти новых друзей от злой королевы. Главные роли в картине исполнили Типпер Сайфест-Кливлэнд, Харриет Слейтер, Челси Эдж и другие.