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Премьеры недели: драма «Отец» с Энтони Хопкинсом, «Чернобыль» Козловского, «Гунда»

Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»

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Кадр из фильма «Чернобыль» (2021) Кадр из фильма «Чернобыль» (2021)
Кадр из фильма «Чернобыль» (2021)

Кадр из фильма «Чернобыль» (2021)

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Драма о деменции с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман «Отец», номинированная на «Оскар», фильм «Чернобыль» Данилы Козловского, где он сыграл главную роль, черно-белое кино о жизни свиньи «Гунда» и полнометражный дебют Григория Добрыгина «Sheena667» о роковой встрече в порночате: «Газета.Ru» рассказывает о главных премьерах недели в России.
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«Отец» («The Father»); Флориан Зеллер

«Отец» — очень грустная история о деменции, в которой Энтони Хопкинс в роли 80-летнего старика теряется во времени и пространстве, но отказывается принимать помощь своей дочери (Оливия Колман). В основу картины легла одноименная пьеса Флориана Зеллера. Это его режиссерский дебют, ранее представленный на фестивале Sundance.

«Чернобыль»; Данила Козловский

Актер Данила Козловский мало того, что срежиссировал «Чернобыль», но и исполнил в фильме главную роль. По сюжету пожарный Алексей, инженер по имени Валерка (Филипп Авдеев) и военный водолаз Борис (Николай Козак) вместе отправляются ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Создатели картины неоднократно поясняли, что съемки фильма начались еще до выхода нашумевшего в 2019 году сериала HBO «Чернобыль».

«Вайолет Эвергарден. Фильм» («Violet Evergarden: The Movie»); Таити Исидатэ

Аниме «Вайолет Эвергарден» рассказывает о рободевушке, которая переживает утрату возлюбленного на войне. Она пишет письма за незнакомых людей и однажды сама получает весточку от погибшего. Режиссером картины выступил Таити Исидатэ, он же снял первый фильм про приключения Эвергарден — «Вечность и призрак пера».

«Sheena667»; Григорий Добрыгин

«Sheena667» — режиссерский дебют актера, обладателя «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля Григория Добрыгина. Это история супружеской пары (в лице Юлии Пересильд и Владимира Свирского), в которой муж заводит виртуальный роман с незнакомкой из порночата. Картина была представлена еще на «Кинотавре-2019», однако добралась до экранов кинотеатров только в этом году.

«Гунда» («Gunda»); Виктор Косаковский

Документалист Виктор Косаковский снял черно-белый фильм-извинение без музыки и слов о жизни свиньи Гунды и ее поросят. Продюсером ленты выступил актер и зоозащитник Хоакин Феникс. Предыстория у «Гунды» такая: когда Косаковскому было 4 года, он жил в деревне, его родственники взяли месячного поросенка Васю в дом, ребенок подружился с поросенком. А дальше, как рассказывал постановщик, «они съели моего друга».

«Заклятье: Новый ритуал» («La Funeraria»); Мауро Иван Ойеда

Хоррор «Заклятье: Новый ритуал» рассказывает о мужчине Бернардо, который владеет похоронным бюро. Призраки с места работы часто наведывались к Бернардо домой, но его родных это не пугало до тех пор, пока они не начали агрессивно себя вести. Не путать с франшизой «Заклятие» Джеймса Вана.

«В стране фей» («Faunutland and the Lost Magic»); Маркус Овнелль

Главная героиня шведского фильма «В стране фей» — Эмили — не верит в чудеса. Но однажды она находит в домашней библиотеке книгу и внезапно оказывается на ее страницах, где знакомится с феей Найтинглар и мохнатым Белораком. Теперь ей предстоит спасти новых друзей от злой королевы. Главные роли в картине исполнили Типпер Сайфест-Кливлэнд, Харриет Слейтер, Челси Эдж и другие.

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Кадр из фильма «Чернобыль» (2021) Кадр из фильма «Чернобыль» (2021)
Кадр из фильма «Чернобыль» (2021)

Кадр из фильма «Чернобыль» (2021)

Централ Партнершип
Видео по теме
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