Домашний прокат: Хью Джекман, Крис Хемсворт, Оксана Акиньшина

«Безупречный» («Bad Education»), Кори Финли

Великолепная черная трагикомедия режиссера инди-хита «Чистокровные» Кори Финли. В основе — реальный коррупционный скандал в нью-йоркской школе 20-летней давности. Одна из лучших ролей в карьере Хью Джекмана, которому чудесно аккомпанирует Эллисон Дженни («Тоня против всех»). Что-то между «Прачечной» Стивена Содерберга и «Красотой по-американски» Сэма Мендеса. Случай американский, а воруют вполне по-русски (как выясняется, патента у нас нет). (Воронков)

Подробная рецензия «Газеты.Ru» на фильм — здесь.

Где смотреть: «Амедиатека»

Реклама

«Эвакуация» («Extraction»), Сэм Харгрейв

Завершившие четвертую фазу киновселенной Marvel братья Руссо написали и спродюсировали для Netflix олдскульный боевик с Крисом Хемсвортом в главной роли. В режиссерское кресло сел постановщик трюков в «Мстителях» Сэм Харгрейв и развернулся на полную катушку. Снято красиво, жестоко и динамично, а Хемсворт своей харизмой впечатлит даже столб. (Кузьмин)

Подробная рецензия «Газеты.Ru» на фильм — здесь.

Где смотреть: Netflix

«К звездам» («To the Stars»), Марта Стефенс

Трогательная и нежная история дружбы двух школьниц в Оклахоме 60-х годов: затюканной Айрис (Кара Хэйуорд из «Королевства полной луны») и пробивной Мэгги (Лиана Либерато из «Лучшего во мне»). Фильм Марты Стивенс вроде бы не предлагает ничего нового, все это мы так или иначе уже видели: консервативная дикость Америки середины прошлого столетия, две притянувшиеся противоположности, которые должны многому друг друга научить.

Однако хотя сценарий дебютантки Шэннон Брэдли-Коллири и не брезгует избитыми тропами и клише, Стивенс умудряется наполнить текст ленты поразительной чувственностью и тактильностью. Помимо прочего, «К звездам» придется кстати на фоне недавнего кейса Регины Тодоренко: картина неплохо демонстрирует токсичность внутренней мизогинии. (Воронков)

Где смотреть: Amazon (США*), iTunes (США*)

«Время охоты» («Sanyangui sigan»), Сон Юн Хён

Главный герой нового фильма-ограбления «Время охоты» выходит из тюрьмы в Корее будущего, где после дефолта обесценились деньги, а митингующие сталкиваются на улицах с полицией из-за экономической политики государства. Чтобы воплотить свои мечты и уехать на остров, где они смогут спокойно рыбачить и ходить в баню, четверо молодых людей (одного сыграл участник оскароносных «Паразитов» Чхве У Сик) грабят казино. Однако расплата оказывается гораздо страшнее, чем они ожидали.

Уже ближе к середине фильм сбрасывает с себя оболочку футуристического фильма о хитроумном похищении денег с социальным подтекстом и оборачивается темным триллером о наказании за попытку вырваться из уготованного места в пищевой цепочке. Традиционно крепкий для корейского кино видеоряд вместе с актерской игрой, техничным монтажом и необычным сочетанием жанров держат у экрана до самого конца. (Шибанов)

Подробная рецензия «Газеты.Ru» на фильм — здесь.

Где смотреть: Netflix

«Болотная тишина» («El silencio del pantano»), Марк Вихиль

Netflix продолжает осваивать испанский рынок и с завидным постоянством выпускает фильмы и сериалы родины Педро Альмодовара. Новая картина «Болотная тишина» сначала прикидывается триллером про маньяка-убийцу, а потом дает развернутый комментарий на тему коррупции на всех уровнях управления в отдельно взятой Валенсии. По сюжету успешный детективный писатель пишет новую книгу из серии про некого убийцу, который является протагонистом его романов. Одновременно с этим он сам убивает посреди ночи невинного, но надоедливого таксиста, и вообще все идет к тому, что литератор сошел с ума и потерял связь с реальностью.

Однако первые несколько минут обманчивы, потому что дальше вырисовывается грустная картина. Валенсия, где происходят события, погрязла в коррупции, власти напрямую сотрудничает с наркоторговцами, а полиция прикрывает взаимовыгодный «бизнес». Писатель же старается любыми методами (очевидно, незаконными) этому противостоять. «Болотная тишина» вряд ли станет популярной у широкой аудитории, потому что снята неторопливо, и, честно говоря, в какие-то моменты проседает. Но все окупает подлинная «испанскость» фильма — с его красивыми и не очень видами города, грустными бытовыми реалиями и натурализмом. (Кузьмин)

Где смотреть: Netflix

Австралийка Китти Грин начала свою карьеру как документалистка. Она сняла ряд феминистских фильмов, засветилась на кинофестивалях и получила несколько наград. «Ассистентка» — ее дебют в игровом кино. И дебют оказался мощным. Фильм рассказывает о молодой женщине Джейн, окончившей вуз и устроившейся ассистенткой большого босса некой кинокомпании. Она мечтает стать в будущем продюсером, но, как говорит ее окружение, «надо все познать с низов». В первые же месяцы Джейн обнаруживает, что красивые обещания о карьерном росте в целом правдивы, но методы их достижения, разумеется, вызывают вопросы.

«Ассистентка» описывает всего один день Джейн на работе, но он охватывает практически все мельчайшие подробности будней рядового офисного сотрудника. Фильм работает сразу на нескольких уровнях. Во-первых, это четко выстроенная иерархия внутри компании. Новенькая Джейн испытывает на себе пренебрежительное отношение со стороны «ветеранов» фирмы, буквально работает на побегушках у босса, сносит оскорбления и высокомерие коллег. Во-вторых, в какой-то момент героиня осознает, что ее начальник устраивает на работу молодую официантку из глубинки в обмен на сексуальные услуги. В этом котле Джейн старается сохранить свои принципы и все-таки как-то построить карьеру. Увы, Китти Грин как никто другой знает принципы работы шоубиза, и поэтому больших надежд давать зрителю точно не будет. (Кузьмин)

Где смотреть: Amazon (США*), iTunes (США*)

Убедительная отечественная проба пера в жанре космического хоррора, «Чужой», «Веном» и «Жена астронавта» в декорациях СССР 1983 года. История про космонавта (Петр Федоров), который возвращается на Землю с кровожадным инопланетным паразитом внутри своего тела. Суровый военный Семирадов (Федор Бондарчук) сажает его на карантин и вызывает из Москвы опальную докторшу Татьяну (Оксана Акиньшина), чтобы вытравить непрошеного гостя (довольно хорошо нарисованного) из тела Героя Советского Союза. (Воронков)

Подробная рецензия «Газеты.Ru» на фильм — здесь.

Где смотреть: more.tv, Wink, ivi

«История Beastie Boys» («Beastie Boys Story»), Спайк Джонз

Режиссер Спайк Джонс снял официальную биографию первой значительной белой рэп-группы Beastie Boys в виде выступления Майка Даймонда и Адама Хоровица на сцене королевского театра Бруклина в сопровождении отзывчивого видеоряда у них за спиной. И хотя обоим рассказчикам уже за 50, их возраст не обесценивает истории о знакомстве с продюсером Риком Рубином, внезапном коммерческом успехе и ловушке популярности. Фильм о том, как шутка переросла в большой проект эпохи MTV второй половины 1980-х, а участники группы потеряли контроль над своим публичным образом и личной жизнью, столкнулись с выгоранием и смогли пережить не одно новое рождение.

Однако глядя на Майка Ди и Эд Рока, подшучивающих над годами своей шальной юности, извиняющихся за пренебрежение к единственной участнице группы Кейт Шелленбах и сексистский юмор и постоянно вспоминающих, каким гениальным и разносторонним был Адам Яук (умерший от рака в 2012 году), которого действительно очень и очень не хватает на сцене, хочется пустить слезу от лишнего напоминания, что сказка закончилась. С другой стороны, этот фильм поможет освежить и обновить знания о самых ярких эпизодах этой истерической истории небольшой панк-группы, которая очень далеко зашла в экспериментах с переизобретением себя. (Шибанов)

Где смотреть: Apple TV+

«Хэй, бро!», Александр Элькан

Победитель национального конкурса Beat Film Festival 2018 года, только сейчас добравшийся до онлайна. Хроника дружбы двух вечно молодых, вечно пьяных юношей: они катаются на скейтах в парке Горького, нон-стоп знакомятся с девушками, пролезают на тусовки, а потом отправляются в путешествие в Крым. Герои «Хэй, бро!» — возможно, не самые приятные личности с сомнительными этическими установками (особенно в отношении женщин), но сквозь происходящий хаос все равно прорезается сильная любовь между Марком и Кириллом, — ради этого и стоит потратить час с небольшим своего времени.

«Ребята были как вихрь, за которым остается коридор», — вспоминает режиссер-дебютант Александр Элькан. Это — еще одно достоинство «Хэй, бро!». Редкой документалке удается постоянно держать зрителя в таком напряжении. Герои ленты действительно все время ходят по краю (иногда буквально), беспрерывно попадают в истории и нарываются на конфликты. В этом есть своя эйфоричная романтика. Кто-то им позавидует им, кто-то перекрестится. Но перед обаянием «Хэй, бро!» вряд ли кто-то сможет устоять. (Воронков)

Где смотреть: Vimeo

Бонус: на «КиноПоиске HD» теперь можно посмотреть другие хиты Beat Film Festival последних лет. В том числе — «Рейв в Иране», «Студию 54» и «Берлинского фейсконтрольщика».

Предыдущую подборку онлайн-релизов можно найти здесь.