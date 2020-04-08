Смерть, забвение и Духовны: что стало со звездами «Твин Пикса»

Легендарный сериал Дэвида Линча «Твин Пикс» моментально сделал актеров, принявших участие в съемках, звездами мирового масштаба, однако не все из них смогли удачно распорядиться обрушившейся на них славой.

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Кайл Маклахлен — агент Дейл Купер

close Кайл Маклахлен — агент Дейл Купер Кайл Маклахлен — агент Дейл Купер ABC

Главной звездой сериала стал, безусловно, 31-летний Кайл Маклахлен, которого Линч впервые заметил на Орегонском шекспировском фестивале в 1982 году. Поработав вместе на съемках не снискавшей успеха научно-фантастической «Дюны» и сюрреалистического триллера «Синий бархат», ставшего событием в мире авторского кино и принесшего Линчу номинацию на «Оскар», режиссер позвал своего «актера-талисмана» в новый проект.

«Он может играть наивность, и невинность, и одержимость», — говорил о нем Линч.

Воплощенный им на экране образ агента ФБР Дейла Купера превратил Маклахлена в символ десятилетия, а его персонаж, отпивающий горячий кофе из кружки, стал одним из канонических образов в мире кино. За «Твин Пиксом» последовали фильм-биография о группе The Doors и экранизация «Процесса» Кафки с Энтони Хопкинсом, однако после этого актера настигла череда неудач — зрители, критики и коллеги холодно отнеслись к его работе в детском фильме «Флинстоуны», а роль в фильме Пола Верхувен «Шоу Герлз» принесла ему номинацию на премию «Золотая малина» в категории «худший актер».

В XXI веке Маклахлен снова начал активно сотрудничать с телевидением. Он стал появляться в сериалах «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки», «Как я встретил вашу маму», «Портландия» и «Агенты Щ.И.Т.».

Однако все это время поклонники ждали его возвращения в любимом образе, и в 2017 году Маклахлен сыграл сразу трех персонажей в третьем сезоне «Твин Пикса», вернув себе славу и став желанным «свадебным генералом» на всех тематических съездах и конференциях.

Шерил Ли — Лора Палмер / Мэдди Фергюсон

close Шерил Ли — Лора Палмер / Мэдди Фергюсон Шерил Ли — Лора Палмер / Мэдди Фергюсон ABC

Роли убитой старшеклассницы Лоры Палмер и ее двоюродной сестры стали первой серьезной работой актрисы Шерил Ли, которую Дэвид Линч также задействовал в фильме «Дикие сердцем», принесшим ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, и в картине «Твин Пикс: Огонь иди за мной».

После оглушительного успеха «Твин Пикса» Ли исполнила роль женщины-фотографа Астрид Кирхгерр в фильме «Пятый в квартете» о группе The Beatles, появилась в экранизации Достоевского «Записки из подполья», поработала вместе с Джоном Карпентером на съемках фильма «Вампиры» и сыграла вместе с Аль Пачино в театральной постановке «Саломеи». Она также снялась в небольших ролях в сериалах «Доктор Хаус» и «Обмани меня», но ни одна из них не могла превзойти по популярности Лору Палмер, и актриса вновь предстала перед зрителями в этом образе в третьем сезоне «Твин Пикса».

Лара Флинн Бойл — Донна Хейворд

close Лара Флинн Бойл — Донна Хейворд Лара Флинн Бойл — Донна Хейворд ABC

До того, как сыграть подругу «Лоры Палмер» в «Твин Пиксе», самой заметной работой актрисы Лары Флинн Бойл была небольшая роль в знаменитом фильме Питера Уира «Общество мертвых поэтов». С ее именем было связано множество скандалов вокруг сериала, и она даже отказалась от участия в съемках полнометражного фильма Линча «Твин Пикс: Огонь иди за мной», предпочтя строить свою собственную карьеру на волне неожиданно нахлынувшей популярности.

Однако двумя наиболее популярными проектами с ее участием стали лишь очень «линчевский» по духу фильм «На запад от красной скалы» и вторая часть «Людей в черном», получившая в основном негативные отзывы критиков и зрителей. С течением времени она становилась все менее востребованной, а ее лицо сильно изменилось из-за множества пластических операций. Лара Флинн Бойл стала одной из немногих участниц оригинального состава сериала, кто не снялся в третьем сезоне «Твин Пикса».

Шерилин Фенн — Одри Хорн

close Шерилин Фенн — Одри Хорн Шерилин Фенн — Одри Хорн ABC

Исполнительница роли Одри Хорн актриса Шерилин Фенн неофициально считалась главной женской звездой «Твин Пикса», и с ней были связаны самые большие надежды поклонников и продюсеров, которые видели в молодой звезде большой потенциал. Однако после серии не самых популярных криминальных фильмов и мелодрам Фенн пришлось довольствоваться эпизодическими ролями в сериалах и статусом «культовой актрисы» до выхода третьего сезона сериала Линча.

Ричард Беймер — Бен Хорн

close Ричард Беймер — Бен Хорн Ричард Беймер — Бен Хорн ABC

Исполнитель роли Бенджамина Хорна актер Ричард Беймер начал сниматься для телевидения в возрасте 11 лет в 1949 году, а его главными ролями до съемок в «Твин Пиксе» были персонажи в фильмах «Вестсайсдкая история» и «Дневник Анны Франк». Уже в 1963 году он взял перерыв в своей кинокарьере — за последующие 16 лет он снялся лишь в трех фильмах.

После первых двух сезонов «Твин Пикса» он продолжил работать на телевидении, где преимущественно играл характерных персонажей, а в 2017 году вновь предстал в «Твин Пиксе» в образе одного из двух богатых братьев, владеющих отелем, который хранит страшные тайны.

Дэвид Патрик Келли — Джерри Хорн

close Дэвид Патрик Келли — Джерри Хорн Дэвид Патрик Келли — Джерри Хорн ABC

Куда богаче сложилась актерская судьба Дэвида Патрика Келли, сыгравшего его брата — Джерри Хорна. Еще до «Твин Пикса» Келли исполнил роль в ставшем культовым фильме «Воины» 1979 года, появился в первом американском проекте Вима Вендерса «Хэммет», снялся в фильме «Пенн и Теллер» голливудского классика Артура Пенна, а также в «Коммандос» с Арнольдом Шварценеггером и «48 часов» с Эдди Мерфи.

После «Твин Пикса» он стал много сотрудничать со Спайком Ли («Малкольм Икс», «Круклин», «Чирак»), работал с Джеймсом Мэнголдом, Абелем Феррарой и Клинтом Иствудом, а также снялся в фильмах «Ворон» с Брэндоном Ли, «Герой-одиночка» с Брюсом Уиллисом, «Планета Ка-Пэкс» с Кевином Спейси, «Все или ничего» с Адамом Сэндлером и сыграл в двух фильмах франшизы Киану Ривза «Джон Уик», вторая часть которой вышла в один год с третьим сезоном «Твин Пикса», где Келли кардинально переосмыслил своего персонажа.

Мэдхен Амик — Шелли Джонсон

close Мэдхен Амик — Шелли Джонсон Мэдхен Амик — Шелли Джонсон ABC

До «Твин Пикса» исполнительница роли обворожительной официантки Шелли актриса Мэдхен Амик пробовала свои силы в небольших ролях в сериалах «Спасатели Малибу» и «Звездный путь: Следующее поколение».

После ряда малобюджетных фильмов ужасов и триллеров, в которых она снялась по завершении «Твин Пикса», Амик стала часто появляться в телепроектах, среди которых «Нью-Йорк, Центральный парк», «Остров фантазий», «Бухта Доусона», «Скорая помощь», спин-офф «Друзей» — «Джоуи», «Сплетница» и «Блудливая Калифорния». В 2017 году она по приглашению Дэвида Линча появилась в третьем сезоне, а также получила постоянную роль в сериале «Ривердэйл».

Дана Эшбрук — Бобби Бриггс

close Дана Эшбрук — Бобби Бриггс Дана Эшбрук — Бобби Бриггс ABC

Сыгравший сложного подростка Бобби Бриггса актер Дана Эшбрук начинал свой путь в кино как актер низкобюджетных комедийных хорроров «Атака помидоров-убийц», «Возвращение живых мертвецов 2» и «Музей восковых фигур». Однако несмотря на прорыв, которым стало для него участие в схемках «Твин Пикса», дальнейшая актерская карьера так и не привела его к серьезному успеху, и после множества эпизодических ролей в различных сериалах от «Зачарованных» до «Закон и порядок: специальный корпус» Эшбрук вновь получил свои «15 минут славы» благодаря третьему сезону сериала Линча.

Дон Синклер Дэвис — майор Бриггс

close Дон Синклер Дэвис — майор Бриггс Дон Синклер Дэвис — майор Бриггс ABC

Сыгравший отца Бобби Бриггса, майора армии США, актер Дон Синклер Дэвис до своей карьеры в кино успел получить настоящее звание капитана армии. Помимо «Твин Пикса» он также появился в роли отца агента Скалли в «Секретных материалах» (чем породил массу конспирологических теорий среди поклонников обоих проектов) и в сериале «Звездные врата SG-1». Несмотря на важную сюжетную роль, которую играл его персонаж в «Твин Пиксе», Дэвис не появился в третьем сезоне — он умер в 2008 году от инфаркта.

Кэтрин Коулсон — Дама с поленом

close Кэтрин Коулсон — Дама с поленом Кэтрин Коулсон — Дама с поленом ABC

Кэтрин Коулсон сыграла одну из самых запоминающихся героинь — Даму с поленом. Актриса была знакома с Дэвидом Линчем с 1970-х годов и даже помогала на съемках его первого полнометражного фильма «Голова-ластик», где играл ее супруг Джек Нэнс (после выхода фильма пара рассталась). Тогда же Линчу пришел в голову образ Коулсон, держащей в руках полено, который он и воплотил спустя 15 лет. Коулсон умерла от рака в 2015 году, но успела сняться в третьем сезоне сериала — актрисы не стало через четыре дня после последнего дня съемок. Ее памяти была посвящена первая серия нового «Твин Пикса», а пятнадцатая серия — ее героине.

Джек Нэнс — Пит Мартелл

close Джек Нэнс — Пит Мартелл Джек Нэнс — Пит Мартелл ABC

Бывший супруг Коулсон Джек Нэнс был одним из любимых актеров Дэвида Линча. Начиная с «Головы-ластика», он снялся во всех фильмах режиссера, кроме «Человека-слона». В 1996 году он был избит двумя неизвестными в парке — в результате полученных травм Нэнс умер, а последний фильм Линча с его участием, «Шоссе в никуда», вышел в 1997 году.

Мигель Феррер — агент Розенфилд

close Мигель Феррер — агент Розенфилд^ Мигель Феррер — агент Розенфилд^ ABC

Еще одним актером, который успел сняться в третьем сезоне «Твин Пикса» незадолго до своей смерти, стал Мигель Феррер. До съемок в первом сезоне сериала он успел сыграть небольшую роль в фильме Пола Верхувена «Робокоп», а воплощенный им на экране агент ФБР Альберт Розенфилд так понравился Линчу, что тот даже пригласил его на одну из ролей в свой другой телепроект «В прямом эфире». Он умер в январе 2017 года, не дожив до премьеры нового «Твин Пикса» трех месяцев.

Маргарет Липтон — Норма Дженнингс

close Маргарет Липтон — Норма Дженнингс Маргарет Липтон — Норма Дженнингс ABC

Исполнительница роли хозяйки закусочной «Твин Пикса» Маргарет Липтон прославилась еще в конце 1960-х благодаря роли в сериале «Отряд «Стиляги», за которую получила «Золотой глобус». Она состояла в отношениях с Полом Маккартни и Элвисом Пресли, а также была замужем за музыкантом Куинси Джонсом. Съемки в «Твин Пиксе» стали для нее возвращением к актерской карьере после долгого перерыва. Липтон не приняла участие в создании третьего сезона «Твин Пикса». В 2004 году у нее диагностировали рак, актриса умерла 11 мая 2019 года.

Майкл Онткин — шериф Трумен

close Майкл Онткин — шериф Трумен Майкл Онткин — шериф Трумен ABC

Сыгравший шерифа Гарри Трумена в первых двух сезонах «Твин Пикса» Майкл Онткин к моменту выхода сериала уже имел опыт работы с классиком артхауса — Клодом Шабролем, у которого актер снялся в мини-сериале о Второй мировой войне, а также успел сыграть в полицейском сериале «Новобранцы».

После «Твин Пикса» Онткин появился в нескольких семейных драмах, а также пробовал себя в научно-фантастических сериалах, однако большого успех не снискал. В новом тысячелетии он снялся в сериале «Северный берег», действие которого разворачивалось на Гавайях, а после работы с Джорджем Клуни над фильмом «Потомки», который снимали там же, окончательно перебрался на острова с семьей и заявил о завершении кинокарьеры.

Дэвид Духовны — агент Деннис/Дениз Брайсон

close Дэвид Духовны — агент Деннис/Дениз Брайсон Дэвид Духовны — агент Деннис/Дениз Брайсон ABC

Пожалуй, лучше всех после завершения «Твин Пикса» сложилась карьера Дэвида Духовны. Его роль сменившего пол агента ФБР Дениз Брайсон привлекла продюсеров эротического сериала «Дневники красной туфельки», и они пригласили его на роль рассказчика. А всего через год после выхода этого шоу ему предложили роль агента Малдера в «Секретных материалах», который продержался в эфире до 2002 года.

Через пять лет после окончания оригинальных «Секретных материалов» Духовны вновь стал звездой знакового для своих лет сериала — «Блудливая Калифорния». Последний эпизод этого шоу вышел на экраны в 2014 году, и как раз к этому моменту популярность его предыдущих проектов выросла до такой степени, что в 2016 году он вернулся в качестве агента Малдера в новых «Секретных материалах», а в 2017 появился в третьем сезоне «Твин Пикса».