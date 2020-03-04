Звезда «Холопа», «Оскар» и женские истории: что смотреть в кино

По горячим следам сверхуспеха комедии «Холоп» с актером сербского происхождения Милошем Биковичем режиссер Константин Статский снял фильм «Отель «Белград», где тот вновь исполнил главную роль. На этот раз Бикович выступит в роли белградского сердцееда, владеющего отелем, которого вынуждают взять в жены дочь криминального босса. Однако в ходе подготовки к свадьбе молодой человек внезапно встречает свою любовь из России, с которой они не виделись несколько лет. Теперь ему придется искать выход из своего лабиринта страстей, попутно решая проблемы с многочисленными родственниками и друзьями.

Стриминговый сервис Netflix 6 марта представит киноверсию приключений частного сыщика Спенсера, героя детективных романов Роберта Паркера и Эйса Аткинса, — «Правосудие Спенсера», где главную роль исполнил Марк Уолберг. После пятилетней отсидки в тюрьме по ложному обвинению его персонаж выходит на свободу, а затем вместе с молодым бойцом MMA решается взяться за расследование старого дела о двойном убийстве.

Елена Хазанова представила свою новую спортивную драму «Один вдох» с Викторией Исаковой и Максимом Сухановым в главных ролях, основанную на истории становления рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, которая стояла у истоков первой международно признанной школы фридайвинга в России. Главная героиня фильма, 40-летняя Марина, решает отправиться к морю после развода с нелюбимым мужем. На берегу она знакомится со спасателем, который рассказывает ей о фридайвинге — рискованном виде спорта, где от ныряльщиков требуется как можно дольше продержаться под водой, задержав дыхание.

Идея фильма-антологии «Очень женские истории» пришла в голову продюсеру Юлии Мишкинене во время работы над фильмом Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Интимные места». Помимо Меркуловой, свои короткометражные работы для проекта предоставили Анна Саруханова, Лика Ятковская, Оксана Михеева и Антон Бильжо. В пяти отдельных историях десяти героиням фильма предстоит спасать своих родственников, брать в аренду мужей, общаться с их любовницами, помогать подругам-авантюристкам и, конечно, творить. Главные роли в новеллах исполнили Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Любовь Толкалина, Полина Виторган и другие.

«Top 5 Oscars»; Гай Неттив, Джианна Маартен, Тревор Хименес, Джереми Комте, Барнаби Блэкберн

Еще один киносборник этой недели — киноальманах «Top 5 Oscars». Помимо фильма-победителя короткометражной программы американской киноакадемии 2019 года «Кожа» о бесконечном цикле насилия, порожденном расовой ненавистью в маленьком городке в США, в него также вошли история невозможной любви посреди насилия на границе США и Мексики «Вне рая», сновидческая история распада семьи «Выходные», показанная глазами ребенка, история столкновения канадских подростков с дикой природой «Лиса», а также проблемы трудоустройства британского темнокожего парня в новелле «Кийто».

«Человек-невидимка» («The Invisible Man»); Ли Уоннелл

Австралиец Ли Уоннелл представил очередную версию переосмысления хрестоматийной истории классика научной фантастики Герберта Уэллса «Человек-невидимка». В «современной редакции» главной героиней истории о сумасшедшем ученом становится его подружка в исполнении Элизабет Мосс. После побега от своего жестокого парня и его загадочной смерти ей достается в наследство многомиллионное состояние, однако насладится новой жизнью мешает загадочный и опасный преследователь.