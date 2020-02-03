Уилл Смит против фаворита «Оскара»: что смотрят в России

Во второй уикенд проката детективная комедия «Плохие парни навсегда» осталась на первом месте, собрав 128,5 млн рублей. По сюжету третьей части франшизы о двух детективах Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) оставляет полицейскую службу и становится частным сыщиком, а Майк Лоури (Уилл Смит) пытается распрощаться с холостяцким образом жизни и разобраться с наглым партнером. Однако им приходится забыть об обидах и снова работать вместе, чтобы выжить в борьбе с братом одного из врагов.

Первые российские сборы военной драмы британского режиссера Сэма Мендеса «1917» составили 104,7 млн рублей. Эта картина примечательна тем, что на грядущем «Оскаре» она участвует сразу в десяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшая работа оператора». Фаворит кинопремии посвящен одному дню из жизни британской армии — события разворачиваются вокруг двух солдат в третий год Первой мировой войны. Главные роли в фильме исполнили Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чэпмен. Оператор «1917» Роджер Дикинс рассказал «Газете.Ru» о работе над лентой, которая была снята одним дублем.

Фантастический боевик Никиты Аргунова «Кома» стартовал в прокате с 77,9 млн рублей. Сюжет картины, продюсером которой стал Сарик Андреасян, посвящен молодому архитектору, впадающему в кому. Это состояние открывает для мужчины мир воспоминаний других людей. Главные роли в фильме исполнили Риналь Мухаметов и Любовь Аксенова.

В ходе шестого уикенда в российских кинотеатрах «Холоп» Клима Шипенко немного умерил свой пыл и собрал 70,5 млн рублей. Согласно прогнозам кинокритиков, к концу проката комедия о перевоспитании молодого мажора догонит самый кассовый российский фильм «Движение вверх», собравший более 3 млрд рублей в 2018 году в России и странах СНГ. На данный момент касса «Холопа» в отечественном прокате составляет 2,9 млрд рублей.

Экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» в первые российские выходные заработала 63,2 млн рублей. Действие фильма Греты Гервиг происходит в годы Гражданской войны в США и разворачивается вокруг взросления четырех сестер. На грядущем «Оскаре» лента претендует на победу в шести номинациях – «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Сирша Ронан), «Лучшая женская роль второго плана» (Флоренс Пью), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший саундтрек» и «Лучший дизайн костюмов».

Романтическая комедия «Марафон желаний» во второй уикенд проката собрала 45,8 млн рублей. В дебютном фильме режиссера Даши Чаруши рассказывается о внезапных изменениях в мировоззрении мастера по маникюру Марины. В картине снялись Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Яна Троянова и Павел Деревянко.

Комедия «(НЕ)идеальный мужчина» с Егором Кридом в роли робота после третьих выходных проката расположился на седьмом месте. В этот раз фильм, снятый режиссером Марюсом Вайсбергом по сценарию Жоры Крыжовникова, сумел собрать 30,7 млн рублей.

Американский мультфильм «Камуфляж и шпионаж» студии Blue Sky в ходе пятого российского уикенда заработал 27,5 млн рублей. В шпионской комедии Джоша и Бенни Сэфди повествуется история о молодом ученом и опытном шпионе, объединивших свои силы ради важной миссии.

Девятым финишировал новичок недели – мрачная киноадаптация сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель». Картина, повествующая о девушке и ее младшем брате, которые находят в лесу хижину злой ведьмы, за минувший уикенд выручила 25,3 млн рублей.

Во вторые выходные в российском прокате сборы хоррора Уильяма Юбэнка «Под водой» собрали втрое меньше показателя прошлого уикенда. За уикенд 30 января-2 февраля фильм, рассказывающий о подводных исследователях, вынужденных спасаться от последствий землетрясения, собрал 12,1 млн рублей.