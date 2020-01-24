Без работы не остался: Мединскому нашли новый пост

Бывший министр культуры России Владимир Мединский назначен помощником президента страны Владимира Путина. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 24 января, на официальном портале правовой информации.

«Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

49-летний Мединский покинул пост главы Министерства культуры России в январе после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина. В данной должности он проработал без малого восемь лет. На смену Мединскому в Минкультуры пришла Ольга Любимова, до этого являвшаяся главой департамента кинематографии ведомства.

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Позднее в СМИ появилась информация, что Мединский станет помощником президента страны по культуре. Комментируя данную информацию, советник Путина по культуре Владимир Толстой признался, что ничего не знает о возможном назначении экс-главы министерства.

«Я ничего вам не могу сказать. Это решение руководства. Каким оно будет — так мы и будем работать», — заявил Толстой «Газете.Ru».

Сам Путин впоследствии сказал, что Мединского без работы не оставит. «Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, поэтому он будет в этой сфере трудится», — передает его слова РИА «Новости».

Уже после официального назначения Мединского на должность помощника президента Толстой отметил, что лично он на данный момент остается на своем посту. При этом Толстой не сумел уточнить, как именно между ними будет разделен функционал.

«Я остаюсь на своей должности, по крайней мере, никто пока меня не увольнял и не переводил на другой пост, функционал мой пока тоже остается. Думаю, руководство позднее нам все подробно разъяснит», — цитирует его ТАСС.

Говоря о самом Мединском, Толстой выразил мнение, что тот «много сделал на посту министра [культуры]. «Владимир Ростиславович много сделал на посту министра, продолжит работу в администрации», — добавил он.

Примечательно, что Мединский стал уже третьим работником кремлевской администрации со схожим в целом функционалом — помимо самого экс-министра культуры и Толстого, это также Михаил Швыдкой, являющийся спецпредставителем президента по международному культурному сотрудничеству с 2008 года.

Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украинской ССР. В 90-х он окончил Московский государственный институт международных отношений, где обучался на факультете международной журналистики, а впоследствии стал выпускником аспирантуры МГИМО. В 1998-1999 гг. Мединский занимал пост советника по имиджу директора Федеральной службы налоговой полиции и руководил управлением по информационной политике Министерства по налогам и сборам России. В 99-м году он также возглавлял работу с региональными СМИ в избирательном штабе блока «Отечество — Вся Россия» на выборах в Государственную думу III созыва, а еще позднее являлся советником заместителя председателя Госдумы Георгия Бооса. В 2003-2011 гг. Мединский был депутатом Государственной думы IV и V созывов. C мая 2012 года по январь 2020-го он возглавлял Министерство культуры, где сменил Александра Авдеева.

В ходе церемонии представления Ольги Любимовой сотрудникам Минкультуры, Мединский пообещал с любовью вспоминать время, проведенное в ведомстве.

«Вы очень хорошо работали, и результатом стало все, что мы видим вокруг, — сказал он. — Каждый раз, когда я буду проходить мимо новых помещений Третьяковки, Российской национальной библиотеки, Политеха, Московской филармонии, Литературного музея и Института культуры, буду с любовью вспоминать проведенное здесь время».

Ранее «Газета.Ru» составила список наиболее странных и одиозных высказываний Мединского. В него вошли, в частности, его заявления про «Рашку-говняшку», вред компьютерных игр, «писателя второй половины 19 века» Сергея Довлатова, предвзятость «Оскара» и «лишнюю хромосому».