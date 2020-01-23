Уилл Смит и Саша Гудков: на что пойдут россияне

Эксперты кинорынка ожидают увидеть на первой строчке таблицы лидеров российского кинопроката этого уикенда третью часть франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях – «Плохие парни навсегда». Успех в США нового фильма о двух полицейских со смутными взглядами на мораль, один из которых ушел в частный сыск, а второму приходится разбираться с кризисом среднего возраста, а также любовь к самой серии со стороны российских зрителей станут решающими факторами для сборов в России. Прогнозируемая прибыль картины о столкновении бывших напарников с братом одного из их старых врагов составит около 200 млн рублей.

Полнометражный дебютный фильм актрисы, певицы и композитора Дарьи Чаруши «Марафон Желаний» станет второй громкой премьерой этой недели. Помимо интереса к российским комедиям, который показывали отечественные зрители на протяжении месяца, аналитики учли сценарий Александра Гудкова, а также участие в съемках Аглаи Тарасовой, Кирилла Нагиева и Павла Деревянко. Фильм о встрече с судьбой маникюрщицы из Воронежа во время пересадки в Петербурге по пути в Ханты-Мансийск по предварительным подсчетам принесет своим создателя около 170 млн рублей за первый прокатный уикенд.

Комедия «(НЕ)идеальный мужчина» от режиссера Марюса Вайсберга («Гитлер, капут!», «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона») по сценарию Жоры Крыжовникова («Горько!») расположится на третьем месте лидеров отечественного проката на этих выходных. Ожидается, что фильм о невезучей в отношениях девушке, которой удается заполучить себе робота-бойфренда с техническим дефектом, сможет заработать 120 млн рублей.

Самая громкая российская премьера этой зимы, комедия «Холоп» от режиссера «Салюта-7» Клима Шипенко с Милошем Биковичем, Александрой Бортич и Иваном Охлобыстином в главных ролях на пятой неделе проката опустится на четвертую строчку по сумме сборов за уикенд. История о перевоспитании представителя золотой молодежи путем его перемещения в исторические реалии царской России на этот раз соберет 100 млн рублей.

Закроет пятерку лидеров отечественного проката мультфильм «Камуфляж и шпионаж» о тандеме кардинально отличающихся друг от друга супершпиона и молодого ученого, голоса которым дали Уилл Смит и Том Холланд. История о вынужденном сотрудничестве двух противоположностей ради спасения мира сможет на третьей неделе проката заработать 50 млн рублей.

Из-за низкого старта хоррора с элементами фантастики «Под водой» в США, а также невысокого уровня предпродаж в России, прокатчики ожидают от фильма Уильяма Юбэнка, роли в котором сыграли Кристен Стюарт и Венсан Кассель, скромного дебюта. Его прогнозируемая прибыль в первый уикенд может составить около 50 млн рублей.

Вторым по прибыли мультфильмом этой недели станет пластилиновая премьера от британской студии Aardman Animations «Барашек Шон: Фермагеддон». Несмотря на популярность самого персонажа в России, цифры предпродаж говорят о том, что ему вряд ли удастся повторить успех приквела 2015 года и его создателям придется довольствоваться 15 млн рублей.

Второй ремейк фильма Такси Симидзу «Проклятие» от продюсера Сэма Рэйми, снимать который на этот раз доверили режиссеру Николасу Песке, спустится на восьмую строчку лидеров российского проката. За грядущий уикенд история мести призрака, сжившего со свету целое семейство, сможет заработать 14 млн рублей.

Продолжение научно-фантастической франшизы Федора Бондарчука с Александром Петровым и Ириной Старшенбаум «Вторжение» на четвертой неделе проката покажет результат на уровне 12 млн рублей.

Схожий результат покажет и отечественный фильм о декабристском восстании «Союз спасения» — он также принесет своим авторам 12 млн рублей.