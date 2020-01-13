С «Паразитами», но без «Дылды»: прогноз на «Оскар-2020»

Начнем с грустного: как и ожидалось, «Дылда» Кантемира Балагова в список номинантов не пробилась (будем считать утешительным призом недавнюю награду Международной федерации кинопрессы на фестивале в Палм-Спрингс). Та же участь коснулась короткометражного мультфильма Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» и документальной ленты Виктора Косаковского «Акварель».
Теперь о вечном: в числе претендентов на главную статуэтку — «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и «Брачная история» Ноа Баумбаха. Приятные сюрпризы с минимальными шансами — «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Последнюю на «Золотом глобусе» вообще проигнорировали — теперь академики восстанавливают справедливость; на «Лучшую режиссуру» постановщицу, впрочем, не номинировали.
Интересно, что «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда в категории представлен, но сыгравшие в нем Кристиан Бэйл и Мэтт Деймон номинации не получили (хотя могли бы). Южнокорейские «Паразиты» Пон Чжун Хо стали 11-м иностранным фильмом в истории, который оказался в главной категории (победить, впрочем, еще ни одному из них не удавалось). Претензия, озвученная еще на «Глобусах», по-прежнему актуальна: все три главных молодых хоррормейкера современности — Ари Астер, Роберт Эггерс и Джордан Пил — в этом году выпустили свои вторые картины, но у главных премий прошли мимо радаров. Разве что эггерсовский «Маяк» участвует в операторской номинации, но соперничать с монструозным Роджером Дикинсом («1917») не способен никто — даже с учетом того, что картина снималась на камеры 40-х с объективами 20-х годов прошлого века. «Солнцестояние» и «Мы» — в пролете.
Самым очевидным выбором кажется «1917»: во-первых, это великое кино, во-вторых, у ленты уже имеется «Золотой глобус». «Джокер» слишком противоречив (хотя обходит всех по числу номинаций: их 11, актерская и музыкальная — явно его), «Ирландец» слишком старомоден, «Брачная история» слишком камерная, «Однажды в… Голливуде» слишком подвержен чувству ностальгии.
Кадр из фильма «1917» (2019)DreamWorks SKG
Режиссерская категория полностью дублирует «Золотой глобус»: Сэм Мендес, Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Пон Чжун Хо. Ассоциация иностранной прессы наградила первого, Академии хорошо бы дать второму — учитывая, что в этой номинации он еще ни разу не выигрывал. Скорсезе уже некуда ставить, Филлипс, опять же, снял слишком неоднозначное кино, а затем подкрепил его неоднозначными высказываниями в интервью. Пон Чжун Хо — извини, но зато «Лучший международный фильм», считай, уже в кармане.
В этой номинации, к слову, не без сюрпризов: там, разумеется, есть «Паразиты» и «Боль и слава» Педро Альмодовара, но остальные три позиции вызывают вопросы. Наличие «Отверженных» Ладжа Ли еще можно понять (они и на «Глобусе» были), но отсутствие «Портрета девушки в огне» Селин Скьямма — вопиющая неосмотрительность. Еще обидно за сенегальскую «Атлантику» Мати Диоп (ну и за «Дылду», конечно). Вместо них в наличии польское «Тело Христово» из Венеции и Торонто (ничего толковое там не взявшее), а также прозвучавшая на «Сандэнсе» македонская «Страна меда», которая вообще-то документальная (и в соответствующей номинации тоже есть).
Кадр из фильма «Паразиты» (2019)CJ Entertainment
Что касается актерских категорий, то здесь все более-менее очевидно. «Мужская роль второго плана» полностью дублирует «Глобус»: Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Аль Пачино, Джо Пеши (оба — «Ирландец») и Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»). Женская — с небольшими изменениями: Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Лора Дерн («Брачная история») и Марго Робби («Скандал») на месте, Аннетт Бенинг («Отчет о пытках») и Дженнифер Лопес («Стриптизерши») сменились более достойными Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»). Скорее всего, итоги тоже будут аналогичными: Питт выдал лучшую работу в карьере (остальные титулованы донельзя, Хэнкс не заслужил), Лора Дерн — прекрасна (хотя сердце болеет за Йоханссон).
«Лучший актер» практически слово в слово повторяет «глобусовскую» категорию «Лучший актер в драматическом фильме»: за «болванчика» будут сражаться Хоакин Феникс («Джокер»), который и победит, а также Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два папы»). Единственное отличие: вместо Кристиана Бейла теперь Леонардо Дикаприо («Однажды в… Голливуде»). Любопытно, что Тэрон Эджертон, великолепно изобразивший Элтона Джона в «Рокетмене», остался не у дел (как и сама лента), хотя куда более слабое выступление Рами Малека в прошлогодней «Богемской рапсодии» академики сочли достойным «Оскара».
Кадр из фильма «Джокер» (2019)DC Comics
Зато его коллеге по байопикам женского пола повезло больше: Рене Зеллвегер получила номинацию за роль Джуди Гарленд в «Джуди». К сожалению, на фоне остальных у нее самые высокие шансы («Глобус» уже имеется), но по-хорошему нужно премировать Скарлетт Йоханссон за «Брачную историю». Синтия Эриво («Гарриет», тоже байопик), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Шарлиз Терон («Скандал») на большее, чем попадание в итоговый список претендентов, рассчитывать вряд ли могут.
Пожалуй, самое мясо будет твориться, как ни странно, в области сценариев. За звание лучшего оригинального будут бороться «Однажды в… Голливуде», «1917», «Брачная история» и «Паразиты», а также явный аутсайдер — «Достать ножи». Скорее всего, статуэтка по традиции достанется Тарантино, однако и соперников не стоит списывать со счетов — во всяком случае, Мендеса и Джун Хо. Среди адаптированных особенно выпуклым кажется «Джокер», но «Два папы» и «Ирландец» тоже не робкого десятка. «Кролик Джоджо» (кстати, с точки зрения самого существенного преображения первоисточника — очевидный лидер) и «Маленькие женщины», увы, достигли своего предела.
Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019)Sony Pictures Entertainment
Наконец, в сравнении с «Золотым глобусом» куда интереснее выглядит категория «Лучший анимационный фильм». Вместо засилья «диснеевских» поделок — сплошь экспериментальщина в лице кукольного «Потерянного звена», вручную (!) нарисованного «Клауса» и показанного в Каннах «Я потерял свое тело». Впрочем, не исключено, что в итоге «Оскар» возьмет «История игрушек 4» (но уж точно не третья часть «Как приручить дракона»).
В последние годы стало принято рассуждать о положении стриминговых платформ в киноиндустрии (пока что на престижных премиях за всех отдувается Netflix). 2019-й принес онлайн-кинотеатру 15 номинаций, десять из которых были заслугой «Ромы» Альфонсо Куарона. Сейчас стрим-гигант претендует аж на 24 статуэтки (здесь компания впереди планеты всей), но поздравлять его пока рано. В ночь на 6 января ведущий «Глобуса» Рики Джервейс в самом начале церемонии преждевременно пошутил, что победил Netflix (рекордные 34 номинации) — мол, можно расходиться. На деле компания взяла всего два приза. С «Оскаром» история, скорее всего, повторится: Скорсезе и Баумбах — это, конечно, достойно, но сегодня даже таких имен оказывается недостаточно.
Голосование «Газеты.Ru»
Лучший фильм: «Паразиты»
Лучший иностранный фильм: «Паразиты»
Лучший режиссер: Пон Чжун Хо («Паразиты»)
Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс («Джокер»)
Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)
Лучшая женская роль: Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)
Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн («Брачная история») / Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)
Лучший оригинальный сценарий: Ноа Баумбах («Брачная история») / Пон Чжун Хо («Паразиты»)
Лучший адаптированный сценарий: Энтони Маккартен («Два папы») / Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»)
Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс («1917»)
В голосовании приняли участие: Дмитрий Кузьмин, Павел Воронков, Борис Шибанов, Александр Обносов, Дарья Зарубина, Фарид Бектемиров