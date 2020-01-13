С «Паразитами», но без «Дылды»: прогноз на «Оскар-2020»

Начнем с грустного: как и ожидалось, «Дылда» Кантемира Балагова в список номинантов не пробилась (будем считать утешительным призом недавнюю награду Международной федерации кинопрессы на фестивале в Палм-Спрингс). Та же участь коснулась короткометражного мультфильма Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» и документальной ленты Виктора Косаковского «Акварель».

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Теперь о вечном: в числе претендентов на главную статуэтку — «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и «Брачная история» Ноа Баумбаха. Приятные сюрпризы с минимальными шансами — «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Последнюю на «Золотом глобусе» вообще проигнорировали — теперь академики восстанавливают справедливость; на «Лучшую режиссуру» постановщицу, впрочем, не номинировали.

Кадр из фильма «Ирландец» (2019) Tribeca Productions

Интересно, что «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда в категории представлен, но сыгравшие в нем Кристиан Бэйл и Мэтт Деймон номинации не получили (хотя могли бы). Южнокорейские «Паразиты» Пон Чжун Хо стали 11-м иностранным фильмом в истории, который оказался в главной категории (победить, впрочем, еще ни одному из них не удавалось). Претензия, озвученная еще на «Глобусах», по-прежнему актуальна: все три главных молодых хоррормейкера современности — Ари Астер, Роберт Эггерс и Джордан Пил — в этом году выпустили свои вторые картины, но у главных премий прошли мимо радаров. Разве что эггерсовский «Маяк» участвует в операторской номинации, но соперничать с монструозным Роджером Дикинсом («1917») не способен никто — даже с учетом того, что картина снималась на камеры 40-х с объективами 20-х годов прошлого века. «Солнцестояние» и «Мы» — в пролете.

Самым очевидным выбором кажется «1917»: во-первых, это великое кино, во-вторых, у ленты уже имеется «Золотой глобус». «Джокер» слишком противоречив (хотя обходит всех по числу номинаций: их 11, актерская и музыкальная — явно его), «Ирландец» слишком старомоден, «Брачная история» слишком камерная, «Однажды в… Голливуде» слишком подвержен чувству ностальгии.

close Кадр из фильма «1917» (2019) Кадр из фильма «1917» (2019) DreamWorks SKG

Режиссерская категория полностью дублирует «Золотой глобус»: Сэм Мендес, Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Пон Чжун Хо. Ассоциация иностранной прессы наградила первого, Академии хорошо бы дать второму — учитывая, что в этой номинации он еще ни разу не выигрывал. Скорсезе уже некуда ставить, Филлипс, опять же, снял слишком неоднозначное кино, а затем подкрепил его неоднозначными высказываниями в интервью. Пон Чжун Хо — извини, но зато «Лучший международный фильм», считай, уже в кармане.

В этой номинации, к слову, не без сюрпризов: там, разумеется, есть «Паразиты» и «Боль и слава» Педро Альмодовара, но остальные три позиции вызывают вопросы. Наличие «Отверженных» Ладжа Ли еще можно понять (они и на «Глобусе» были), но отсутствие «Портрета девушки в огне» Селин Скьямма — вопиющая неосмотрительность. Еще обидно за сенегальскую «Атлантику» Мати Диоп (ну и за «Дылду», конечно). Вместо них в наличии польское «Тело Христово» из Венеции и Торонто (ничего толковое там не взявшее), а также прозвучавшая на «Сандэнсе» македонская «Страна меда», которая вообще-то документальная (и в соответствующей номинации тоже есть).

close Кадр из фильма «Паразиты» (2019) Кадр из фильма «Паразиты» (2019) CJ Entertainment

Что касается актерских категорий, то здесь все более-менее очевидно. «Мужская роль второго плана» полностью дублирует «Глобус»: Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Аль Пачино, Джо Пеши (оба — «Ирландец») и Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»). Женская — с небольшими изменениями: Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Лора Дерн («Брачная история») и Марго Робби («Скандал») на месте, Аннетт Бенинг («Отчет о пытках») и Дженнифер Лопес («Стриптизерши») сменились более достойными Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»). Скорее всего, итоги тоже будут аналогичными: Питт выдал лучшую работу в карьере (остальные титулованы донельзя, Хэнкс не заслужил), Лора Дерн — прекрасна (хотя сердце болеет за Йоханссон).

«Лучший актер» практически слово в слово повторяет «глобусовскую» категорию «Лучший актер в драматическом фильме»: за «болванчика» будут сражаться Хоакин Феникс («Джокер»), который и победит, а также Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два папы»). Единственное отличие: вместо Кристиана Бейла теперь Леонардо Дикаприо («Однажды в… Голливуде»). Любопытно, что Тэрон Эджертон, великолепно изобразивший Элтона Джона в «Рокетмене», остался не у дел (как и сама лента), хотя куда более слабое выступление Рами Малека в прошлогодней «Богемской рапсодии» академики сочли достойным «Оскара».

close Кадр из фильма «Джокер» (2019) Кадр из фильма «Джокер» (2019) DC Comics

Зато его коллеге по байопикам женского пола повезло больше: Рене Зеллвегер получила номинацию за роль Джуди Гарленд в «Джуди». К сожалению, на фоне остальных у нее самые высокие шансы («Глобус» уже имеется), но по-хорошему нужно премировать Скарлетт Йоханссон за «Брачную историю». Синтия Эриво («Гарриет», тоже байопик), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Шарлиз Терон («Скандал») на большее, чем попадание в итоговый список претендентов, рассчитывать вряд ли могут.

Пожалуй, самое мясо будет твориться, как ни странно, в области сценариев. За звание лучшего оригинального будут бороться «Однажды в… Голливуде», «1917», «Брачная история» и «Паразиты», а также явный аутсайдер — «Достать ножи». Скорее всего, статуэтка по традиции достанется Тарантино, однако и соперников не стоит списывать со счетов — во всяком случае, Мендеса и Джун Хо. Среди адаптированных особенно выпуклым кажется «Джокер», но «Два папы» и «Ирландец» тоже не робкого десятка. «Кролик Джоджо» (кстати, с точки зрения самого существенного преображения первоисточника — очевидный лидер) и «Маленькие женщины», увы, достигли своего предела.

close Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019) Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019) Sony Pictures Entertainment

Наконец, в сравнении с «Золотым глобусом» куда интереснее выглядит категория «Лучший анимационный фильм». Вместо засилья «диснеевских» поделок — сплошь экспериментальщина в лице кукольного «Потерянного звена», вручную (!) нарисованного «Клауса» и показанного в Каннах «Я потерял свое тело». Впрочем, не исключено, что в итоге «Оскар» возьмет «История игрушек 4» (но уж точно не третья часть «Как приручить дракона»).

В последние годы стало принято рассуждать о положении стриминговых платформ в киноиндустрии (пока что на престижных премиях за всех отдувается Netflix). 2019-й принес онлайн-кинотеатру 15 номинаций, десять из которых были заслугой «Ромы» Альфонсо Куарона. Сейчас стрим-гигант претендует аж на 24 статуэтки (здесь компания впереди планеты всей), но поздравлять его пока рано. В ночь на 6 января ведущий «Глобуса» Рики Джервейс в самом начале церемонии преждевременно пошутил, что победил Netflix (рекордные 34 номинации) — мол, можно расходиться. На деле компания взяла всего два приза. С «Оскаром» история, скорее всего, повторится: Скорсезе и Баумбах — это, конечно, достойно, но сегодня даже таких имен оказывается недостаточно.

Голосование «Газеты.Ru»

Лучший фильм: «Паразиты»

Лучший иностранный фильм: «Паразиты»

Лучший режиссер: Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)

Лучшая женская роль: Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)

Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн («Брачная история») / Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)

Лучший оригинальный сценарий: Ноа Баумбах («Брачная история») / Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Лучший адаптированный сценарий: Энтони Маккартен («Два папы») / Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»)

Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс («1917»)

В голосовании приняли участие: Дмитрий Кузьмин, Павел Воронков, Борис Шибанов, Александр Обносов, Дарья Зарубина, Фарид Бектемиров