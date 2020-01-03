От «Игры престолов» до «Чернобыля»: 23 лучших сериала десятилетия

Стоит сразу оговориться, что в список не попал третий сезон «Твин Пикса» Дэвида Линча, так как сам сериал начался 30 лет назад. Хотя и так понятно, что возвращение шоу — это лучшее, что случилось с телевидением за всю историю. По той же причине здесь нет легендарного «Во все тяжкие», стартовавшего в 2008 году.

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«Аббатство Даунтон» («Downton Abbey»), 2010

Англофильство в каждом кадре: за милыми трагедиями семейства Кроули весь мир следил в течение шести лет, сериал стал огромным хитом, а в 2019-м получил полнометражное продолжение-заключение. Грандиозная роль Мэгги Смит.

close Кадр из сериала «Аббатство Даунтон» Кадр из сериала «Аббатство Даунтон» Amazon Prime Video

«Большая маленькая ложь» («Big Little Lies») 2017

Команда мечты в лице Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Лоры Дерн и Зои Кравиц (а во втором сезоне еще и Мерил Стрип) пытается распрощаться с собственным прошлым — убийством. И если внушительного каста вам не хватило, то вот еще один пунктик: «Большая маленькая ложь» — это отличная сатира на «американскую мечту», в которой у каждой богатой и с виду счастливой семьи, живущей у моря, наберется десяток скелетов в шкафу. Экранизацией первого сезона занимался автор «Далласского клуба покупателей» Жан-Марк Валле, во втором его сменила Андреа Арнольд («Аквариум» и «Американская милашка»).

close Кадр из сериала «Большая маленькая ложь» Кадр из сериала «Большая маленькая ложь» HBO

«Ганнибал» («Hannibal»), 2013

После того как Голливуд в своих лучших традициях в 2007 году окончательно убил созданную им же франшизу о Ганнибале Лектере, казалось, что точка поставлена, и ничего толкового о культовом персонаже книг Ричарда Харриса больше не появится. Однако в 2013 году Брайан Фуллер явил на NBC сериал «Ганнибал», в котором доктора-людоеда сыграл Мадс Миккельсен. Сам проект не экранизирует напрямую ни одной книги Харриса, но, в отличие от большинства фильмов, изумительно передает саму суть как Лектера, так и охотящегося за ним Уилла Грэма (Хью Дэнси). За три сезона нам показали полную историю взаимоотношений заклятых врагов и друзей. Ну и нельзя не упомянуть каст, в котором значатся, например, Лоуренс Фишберн, Джиллиан Андерсон, Майкл Питт и Эдди Иззард.

close Кадр из сериала «Ганнибал» Кадр из сериала «Ганнибал» NBC

«Гравити-Фолз» («Gravity Falls»), 2012

В безумном городке Гравити Фолз проживают все кому не лень: минотавры, пришельцы, легендарный Живогрыз (он же Лох-несское чудовище), а еще надоедливые гномы (в эпоху толерантности они вполне могли бы засудить Алекса Хирша за расизм). Мультсериал, который не стыдно смотреть взрослому, закрылся в 2015 году, но любить его от этого не перестали. Кто не мечтал взять билет до Гравити-Фолз?

close Кадр из мультсериала «Гравити-Фолз» Кадр из мультсериала «Гравити-Фолз» Disney Channel

«Дрянь» («Fleabag»), 2016

Выросший из случайно пойманного образа сначала в моноспектакль, а потом и в сериал «Дрянь» проект Фиби Уоллер-Бридж вышел на «Би-би-си 3» еще в 2016 году. Однако только на исходе десятилетия его создательница получила сразу три премии «Эмми» (лучший комедийный сериал, лучший комедийный сценарий, лучшая женская роль в комедийном сериале), а бывший президент США Барак Обама назвал его одним из своих фаворитов. В самом сериале его режиссер/сценаристка/главная актриса ставит диагноз отчуждению современного городского жителя, попутно обновляя правила игры в современной комедии. Ряд изданий и вовсе поставил «Дрянь» на первое место в итогах десятилетия.

close Кадр из сериала «Дрянь» Кадр из сериала «Дрянь» Amazon Video

«Игра престолов» («Game of Thrones»), 2011

Главный (не путать с лучшим) сериал десятилетия и один из самых значимых вообще. «Игру престолов», безусловно, стоит считать важным событием 2010-х (речь сейчас не только про кино), оказавшим гигантское влияние на поп-культуру и мир в целом. Экранизация цикла романов Джорджа Мартина начиналась как просто качественная в плане визуала фэнтезийная драма, главной фишкой которой были потрясающие диалоги, игра актеров и сюжетные хитросплетения (постельные сцены держим в уме), но с течением времени трансформировалась в дорогущий эпос по типу «Властелина колец» Питера Джексона с баталиями, по масштабу не уступающими «собратьям» из самых кассовых голливудских фильмов. Конечно, грустно, что в силу сроков и неспешности автора, так до сих пор и не закончившего свою книжную эпопею, последний сезон проекта получился во многом слабым и скомканным. Впрочем, даже он оказался глобальным явлением, позаимствовав основные прелести у спортивной индустрии — зрители массово гадали, чем же все закончится, искренне болея за своих фаворитов, словно это и не сериал вовсе, а плей-офф какого-нибудь чемпионата мира по футболу, где победить или проиграть может абсолютно каждый.

close Кадр из сериала «Игра престолов» Кадр из сериала «Игра престолов» HBO

«Лютер» («Luther»), 2010

Маскулинная версия «Шерлока» с Идрисом Эльбой в главной роли, которая, в отличие от своего собрата, не разочаровала под конец. Насчет шестого сезона пока ничего конкретного не слышно, шли разговоры о полном метре, но имеющиеся пять — достойны места в золотой коллекции.

close Кадр из сериала «Лютер» Кадр из сериала «Лютер» «Би-би-си»

«Мир Дикого Запада» («Westworld»), 2016

Один из флагманов HBO «Мир Дикого Запада» взял за основу одноименный фильм Майкла Крайтона. Супруги Джонатан Нолан и Лиза Джой невероятно расширили концепцию Крайтона — тематический парк, наполненный неотличимыми от людей андроидами, в которых возникает программный сбой, что приводит к кровавым последствиям. Нолан великолепно раскрывает одну из самых популярных тем в искусстве — что есть человек и может ли им стать искусственный интеллект. И все это происходит на фоне блестящих актерских работ Энтони Хопкинса, Эван Рейчел Вуд, Тессы Томпсон, Джеффри Райта, Тэнди Ньютон и Эда Харриса. А в третьем сезоне к ансамблю присоединится сам Аарон «Bitch!» Пол.

close Кадр из сериала «Мир Дикого запада» Кадр из сериала «Мир Дикого запада» HBO

«Наследники» («Succession»), 2018

Фантастически написанная, поставленная и сыгранная семейная драма вперемешку с драмой производственной: сага о клане вымышленных американских медиамагнатов, которые ежедневно устраивают местечковую (по числу вовлеченных, но не по накалу страстей) «Игру престолов». Команда создателей мечты: за «Наследников» ответственность несут Джесси Армстронг, Адам Маккей и Уилл Феррелл.

close Кадр из сериала «Наследники» Кадр из сериала «Наследники» HBO

«Настоящий детектив» («True Detective»), 1 сезон, 2014

Эталонный детективный триллер, окончательно завершивший трансфер Мэттью Макконахи из романтических комедий в драматическое кино, а также в очередной раз продемонстрировавший безграничный талант Вуди Харрельсона. Первый сезон «Детектива» задал какую-то абсолютно космическую планку, покорить которую не смогли ни его (действительно качественные) продолжения, ни другие современные представители жанра. По совокупности факторов (актерская игра, сценарий, картинка, внутренние конфликты персонажей, общее настроение) он оказался впереди планеты всей.

close Кадр из сериала «Настоящий детектив» Кадр из сериала «Настоящий детектив» HBO

«Острые козырьки» («Peaky Blinders»), 2013

Еще один британский сериал с элементами торжества маскулиннности — про бирмингемских братьев, которые стараниями среднего (и самого умного) выбиваются из грязи в князи. «Крестный отец» и «Сыны анархии» на службе Ее Величества. Лучшая роль Киллиана Мерфи.

close Кадр из сериала «Острые козырьки» Кадр из сериала «Острые козырьки» «Би-би-си»

«Острые предметы» («Sharp Objects»), 2018

Ценитель старого доброго саспенса Жан-Марк Валле в «Острых предметах» достиг всех вершин мастерства (он тут, как говорится, «витает в воздухе»). Младший брат «Большой маленькой лжи» основан на одноименном романе Джиллиан Флинн и рассказывает о криминальном репортере (Эми Адамс), которая возвращается в родной город, чтобы расследовать загадочные убийства двух девочек, и параллельно переживает болезненные воспоминания из детства.

close Кадр из сериала «Острые предметы» Кадр из сериала «Острые предметы» HBO

«Охотник за разумом» («Mindhunter»), 2017

Один из лучших режиссеров современности (в техническом плане и вовсе лучший) Дэвид Финчер вместе с Шарлиз Терон спродюсировал и снял несколько эпизодов еще одного выдающегося детища Netflix — «Охотника за разумом». Сериал основан на документальной книге Марка Олшейкера и Джона Дугласа «Охотники за умами: ФБР против серийных убийств». Авторы выступили прототипами главных героев проекта, рассказывающего о создании специального отдела ФБР, занимающегося профилированием серийных убийц-маньяков. Если имена главных героев изменены, то имена убийц, у которых агенты берут интервью в тюрьмах, остались настоящими. Так что зрителя здесь ждет знакомство с Эдом Кэмпером, Дэвидом Берковицом, Ричардом Спеком и даже Чарльзом Мэнсоном. Визуальное сходство и точная манера их поведения буквально вызывают дрожь.

close Кадр из сериала «Охотник за разумом» Кадр из сериала «Охотник за разумом» Netflix

«Половое воспитание» («Sex Education»), 2019

Один из самых резонансных проектов года, наряду с «Эйфорией» (о ней позже) запустивший дискуссию о подростковой сексуальности и острой необходимости открытого и честного диалога между взрослыми и детьми. Фантастическая роль Джиллиан Андерсон: теперь она звезда «Секретных материалов» и «Полового воспитания».

close Кадр из сериала «Половое воспитание» Кадр из сериала «Половое воспитание» Netflix

«Призраки дома на холме» («The Haunting of Hill House»), 2018

Майк Флэнаган снял к 2018 году несколько хорроров разной степени успешности, среди которых стоит выделить «Окулус» и «Игру Джеральда». Последний был снят для Netflix, получил хорошие отзывы и неплохие цифры по просмотрам. Флэнаган продолжил свое сотрудничество со стриминговым гигантом и в 2018 году выдал один из лучших сериалов десятилетия «Призраки дома на холме». Это вольная интерпретация одноименной книги Ширли Джексон, которая взяла из первоисточника только общую концепцию и пошла гораздо дальше. Флэнаган снял по своей сути замечательную семейную драму с великолепным раскрытием всех персонажей и их мотивов. На этом фоне сериал умудряется крепко напугать зрителя — в некоторых эпизодах можно буквально свалиться с кресла. Вдобавок Флэнаган поразил своей режиссурой — шестая серия и вовсе должна войти в учебники по постановочному мастерству.

close Кадр из сериала «Призраки дома на холме» Кадр из сериала «Призраки дома на холме» Netflix

«Ривердейл» («Riverdale»), 2017

Шоу канала CW словно существует под девизом «все или ничего» — «Ривердейл» либо перестают смотреть после первой серии, говоря о том, что переросли его лет так 10-20 назад, либо становятся его самыми ярыми фанатами, живущими в ожидании новых эпизодов. Подростковая драма прекрасна тем, что в эпоху скоротечных сериалов, которые смотрятся за один день, пытаются извернуться в плане сюжета или формы и в целом более походят на полнометражные фильмы, не боится быть «не такой», талантливо заимствуя у популярных ТВ- и кино-проектов далекого прошлого, а также очаровывая каким-то сумасшедшим количеством стереотипных персонажей, сценарных решений и отсылок. В основу шоу, которое к настоящему моменту обзавелось четырьмя сезонами (последний из них завершится только в грядущем мае), к слову, легли достаточно «древние» комиксы компании Archie Comics — многие персонажи «Ривердэйла» (в частности, Арчи Эндрюс и Бетти Купер) были придуманы еще на экваторе прошлого столетия.

close Кадр из сериала «Ривердейл» Кадр из сериала «Ривердейл» The CW

«Рик и Морти» («Rick and Morty»), 2013

Вместе с общим подъемом сериальной продукции внимание зрителей и критиков в ушедшем десятилетии привлекли и анимационные проекты. Самым показательным среди них стал «Рик и Морти» Дэна Хармона и Джастина Ройланда. Основанные на персонажах фильма «Назад в будущее» главные герои благодаря безграничным фантазии и черному юмору своих авторов стали символом наступившего нового времени с его переусложненной реальностью, цинизмом и повышенной тревожностью.

close Кадр из мультсериала «Рик и Морти» Кадр из мультсериала «Рик и Морти» Cartoon Network

«Убивая Еву» («Killing Eve»), 2018

Еще один сериал в нашем списке на популярную тему загадочных отношений охотника и жертвы. Экранизация серии романов Люка Дженнингса о наемной убийце Вилланель и разыскивающей ее сотруднице британской службы MI5 Еве Поластри буквально взорвала в 2018 году телевизионный мир и нахватала кучу премий. Этому есть простое объяснение — выдающиеся актерские работы Джоди Комер и Сандры О, великолепный сценарий и по-настоящему лихо закрученная интрига. Создательница сериала Фиби Уоллер-Бридж уже представлена в нашем списке великолепной «Дрянью».

close Кадр из сериала «Убивая Еву» Кадр из сериала «Убивая Еву» «Би-би-си»

«Удивительная миссис Мейзел» («The Marvelous Mrs. Maisel»), 2017

Без шуток — самый смешной сериал десятилетия: 1950-е, муж бросает нью-йоркскую еврейку с двумя детьми, а та подается в стендап и находит себя. Идеальный сериал для праздных выходных на дому — вдвоем или соло.

close Кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел» Кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел» Amazon Video

«Фарго» («Fargo»), 1 сезон, 2014

Трагикомедия, основанная на одноименном фильме братьев Коэн, после просмотра которого как минимум год ты живешь по принципу «десять раз отмерь и только потом отрежь», имела все шансы навлечь на себя негодование критиков — слишком уж хорош был первоисточник. К счастью, ремейк не подкачал. Взяв на основу завязку оскароносной ленты, сериал умело развил ее общую идею, порадовав и поклонников полнометражного «Фарго», и тех зрителей, которые об оригинальной картине даже не слышали. Причем во многом это заслуга актеров — что Мартин Фримен, что Билли Боб Торнтон отыграли в криминальном триллере просто запредельно, не посрамив наследие Уильяма Мэйси, Стива Бушеми, Петера Стормаре и Фрэнсис МакДорманд.

close Кадр из сериала «Фарго» Кадр из сериала «Фарго» FX

«Чернобыль» («Chernobyl»), 2019

«Чернобыль» Крейга Мазина попал наверное во все топ-списки. Слова тут излишни — это просто надо видеть. Здесь свою роль сыграл и с какой-то одержимостью точно восстановленный поздний советский период — «копейки», «Рафики», страшные обои, безвкусные домашние халаты и многое-многое другое. Но главное, чем «Чернобыль» бьет наповал, — это колоссальное уважение к людям и основная мысль, которая заключается в простом вопросе Валерия Легасова: «Какова цена лжи?» Неудивительно, что многие отечественные СМИ набросились на сериал. В конце концов, уже после его выхода мы получили взрыв в Северодвинске.

close Кадр из сериала «Чернобыль» Кадр из сериала «Чернобыль» HBO

«Черное зеркало» («Black Mirror»), 1-3 сезоны, 2011

«Черное зеркало» сложно назвать сериалом в привычном смысле этого слова — это скорее сборник фильмов, объединенных общей техно-пессимистично-фаталистичной идеей, но абсолютно отличных друг от друга в плане сюжета, персонажей, обстоятельств и степени суммарного тлена, который выливается на зрителя через экран. Главной прелестью шоу, без сомнения, является сюжет: сценарий едва ли не каждого из эпизодов здесь спокойно мог лечь в основу какого-нибудь книжного бестселлера. Говоря про первые три сезона проекта (по мнению большинства — лучшие, даже учитывая прикольный интерактив в «Брандашмыге»), стоит отдельно упомянуть рождественский спецвыпуск с Джоном Хэммом и Рейфом Споллом в главных ролях: это, возможно, одно из самых эмоционально тяжелых произведений в истории кинематографа.

close Кадр из сериала «Черное зеркало» Кадр из сериала «Черное зеркало» Netflix

«Эйфория» («Euphoria»), 2019

Не раз упоминавшийся сериал про поколение зедов — «Молокососы» для постмиллениалов (во всяком случае, аналогичный потенциал культовости присутствует). Снимавшаяся в новых «Человеках-пауках» Зендея выпрыгивает из «диснеевского» амплуа и проявляет недюжинный драматический талант. За грандиозный саундтрек благодарить надо, судя по всему, канадского рэпера Дрейка, затесавшегося в ряды продюсеров.