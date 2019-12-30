От «Безумного Макса» до «Джокера»: 20 лучших фильмов десятилетия

«Ангелы революции»; реж. Алексей Федорченко; 2015 год

Режиссер Алексей Федорченко творчески переосмыслил советские мифы о революционном переустройстве мира, которые соединил вместе в фильме о столкновении языка авангарда 1930-х с языческими верованиями. Прототипами персонажей картины о просвещении коренных жителей тайги убежденными интернационалистами стали создатель «симфонии гудков» Арсений Аврамов, идеолог движения «кино-глаз» Дзига Вертов и главный киноэкспериментатор Сергей Эйзенштейн, а визуальный стиль картины нашел будоражащий фантазию баланс между примитивизмом творчества казымских народов и прямолинейностью «красного» искусства.

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close Кадр из фильма «Ангелы революции» (2014) Кадр из фильма «Ангелы революции» (2014) Красная стрела

«Безумный Макс: Дорога ярости» («Mad Max: Fury Road»); реж. Джордж Миллер; 2015 год

Больше 35 лет прошло с момента выхода на экраны первого фильма-антиутопии «Безумный Макс» австралийского режиссера Джорджа Миллера. За это время он успел поставить несколько нетипичных для своего постапокалиптического стиля фильмов («Иствикские ведьмы», «Бэйб: Четвероногий малыш»), однако не терял своего авторского видения. В 2015 году он все-таки завершил эпический «Безумный Макс: Дорога ярости». Поменяв Мела Гибсона на Тома Харди, Миллеру удалось выдать главное кинопутешествие десятилетия, собрав целый букет «Оскаров» за техническое исполнение. Лучшим же решением Миллера стал увод героя Макса на второй план и фокус на персонаже Шарлиз Терон — Фуриозе.

close Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) Warner Bros. Pictures Co.

«Бердмэн» («Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)»); реж. Алехандро Г. Иньяритту; 2014 год

После всех комплиментов в адрес мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньяритту, которые расточали кинокритики в 2000-х, второе десятилетие XXI века стало временем выплат по щедрым авансам. Все три фильма, снятые им в эти годы, опирались на крепкую игру лидирующего актера — в «Бьютифул» им стал Хавьер Бардем, а «Выживший» принес долгожданного «Оскара» Леонардо Ди Каприо. Но самой изящной его режиссерской работой стал «Бердмэн» — остроумное высказывание на «супергеройскую» тему, для которого Иньяритту вытащил из небытия Майкла Китона, исполнителя роли Бэтмена в дилогии Тима Бертона. Помимо психологического погружения в мир потерявшего хватку артиста, «Бердмэн» запомнился воссозданным визуальным стилем «нового Голливуда» 1970-х, а также имитацией съемки одним кадром.

close Кадр из фильма «Бердмэн» (2014) Кадр из фильма «Бердмэн» (2014) Grisbi Productions, Le

«В центре внимания» («Spotlight»); реж. Том Маккарти; 2015 год

«В центре внимания», удостоенный «Оскара» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий», сложно причислить к самым захватывающим лентам не только десятилетия, но даже одного конкретного года. Однако в то же время это идеально рассказанная история реального журналистского расследования, в ходе которого люди, действительно преданные своему делу и отодвигающие ради работы личные интересы на третий план, сумели разоблачить какое-то совершенно запредельное число священников-педофилов, орудовавших в Бостоне. Немалый вклад в общий успех картины внес ярчайший каст: Марк Руффало, Майкл Китон, Рэйчел Макадамс, Лив Шрайбер, Джон Слэттери и другие.

close Кадр из фильма «В центре внимания» (2015) Кадр из фильма «В центре внимания» (2015) Participant Media

«Выживут только любовники» («Only Lovers Left Alive»); реж. Джим Джармуш; 2013 год

Фильм, актуализировавший «вампирскую» тему в 2010-х — «Выживут только любовники» Джима Джармуша. Новая работа пионера американского независимого кино 1980-х об уставших снобах, чей вампиризм больше касается лучших образцов искусства, чем реальной крови, не только встала в ряд с его другими работами «неживой» темы («Мертвец», «Пес-призрак: Путь самурая»), но и стала самым узнаваемым проектом Джармуша за 15 лет, попутно поместив Тильду Суинтон на давно причитающееся ей почетное место в пантеоне киновампиров.

close Кадр из фильма «Выживут только любовники» (2013) Кадр из фильма «Выживут только любовники» (2013) ARD Degeto Film GmbH

«Доля ангелов» («The Angels' Share»); реж. Кен Лоуч; 2012 год

Британец Кен Лоуч смог найти формулу, которая позволила ему 50 лет сохранять живой подход к социальным темам и выиграть две Каннские золотые пальмовые ветви за десять лет («Ветер, что колышет вереск» и «Я, Даниел Блейк») уже после того, как режиссер разменял восьмой десяток. Однако самой приятной его работой с точки зрения обычного зрителя в этот период стала комедия «Доля ангелов». Не отказываясь от своей фирменной жесткости и неоднозначности в оценке главных героев, Лоуч подпустил в свою киновселенную толику волшебства и доброты, показав пример сочетания открытости к аудитории и серьезности поднимаемых тем.

close Кадр из фильма «Доля ангелов» (2012) Кадр из фильма «Доля ангелов» (2012) BFI

«Джокер» («Joker»); реж. Тодд Филлипс; 2019 год

Если Канны в последние два года сдались под напором восточной культуры, то Венецианский кинофестиваль уступил поп-культуре в лице фильма «Джокер» от постановщика «Мальчишника в Вегасе» Тодда Филлипса — неканонического прочтения классического сюжета DC о появлении главного антигероя вселенной Бэтмена. Вдохновленная фильмами Скорсезе «Таксист» и «Король комедии» картина заставила обсуждать претензии Хоакина Феникса на «Оскар», а поиск смыслов фильма и связанного с ним скандала с отчислениями педофилу Гарри Глиттеру за использованную в саундтреках песню разделили зрителей и критиков на два непримиримых лагеря.

close Кадр из фильма «Джокер» (2019) Кадр из фильма «Джокер» (2019) DC Comics

«Драйв» («Drive»); реж. Николас Виндинг Рефн; 2011 год

Датчанин Николас Виндинг Рефн работает в кино с 1996 года, однако лишь в этом десятилетии он смог найти свой уникальный тягуче-неоновый авторский стиль. За десять лет режиссер выпустил несколько ярких работ и целый мини-сериал, последовательно раскрывая свой потенциал. Краеугольным проектом стал «Драйв» с Райаном Гослингом в главной роли. Это главное ностальгическим блюдо для всех любителей 1980-х, соединившее в себе как по заказу все жанровые и визуальные клише историй о плохих ребятах и красивых тачках, а главная тема плотно вошла в списки самых узнаваемых песен из кино.

close Кадр из фильма «Драйв» (2011) Кадр из фильма «Драйв» (2011) Bold Films

«Дюна» Ходоровского» («Jodorowsky's Dune»); реж. Фрэнк Павич; 2013 год

В середине 1970-х годов режиссер-сюрреалист, художник, мистик и духовный гуру Алехандро Ходоровски получил предложение экранизировать научно-фантастический роман «Дюна». В съемках должны были принимать участие Сальвадор Дали и Орсон Уэллс, согласие на создание музыки к нему дали группы Pink Floyd и Magma, а дизайнерами могли стать Жан Жиро и Ханс Гигер. Однако, как всегда, что-то пошло не так, и от рекордно крупнобюджетного мегаблокбастера осталась только толстая-толстая книга с подробной раскадровкой. Документальный фильм «Дюна» Ходорвского» 2013 года не только рассказывает сумасшедшую историю неудавшейся кинореволюции, но и проливает свет на источники вдохновения авторов «Звездных войн», «Терминатора», «Чужих» и множества других хрестоматийных шедевров научной-фантастики.

close Кадр из фильма «Дюна» Ходоровского» (2013) Кадр из фильма «Дюна» Ходоровского» (2013) Snowfort Pictures

«Исчезнувшая» («Gone Girl»); реж. Дэвид Финчер; 2014 год

Один из лучших фильмов Дэвида Финчера, автора триллеров «Семь», «Бойцовский клуб» и «Игра», полностью располагает всеми теми прелестями, за которые поклонники так любят работы именитого режиссера: «Исчезнувшая» держит в напряжении с первой и до последней секунды, взывает к одновременно всем понятным и неизбитым темам, а также просто смотрится максимально интересно. И, да, это, вероятно, лучшая роль Бена Аффлека на его позднем этапе карьеры.

close Кадр из фильма «Исчезнувшая» (2014) Кадр из фильма «Исчезнувшая» (2014) 20th Century Fox Film Corporation

«Ла-ла-ленд» («La La Land»); реж. Дэмьен Шазелл; 2016 год

Режиссер-вундеркинд Дэмьен Шазелл, которому только в будущем январе исполнится 35 лет, к своим годам успел снять сразу несколько мощных фильмов, включая «Одержимость», «Человека на Луне» и, конечно же, «Ла-ла-ленд» — практически эталонный мюзикл в контексте современного кинематографа, полностью раскрывший актерские умения Райана Гослинга и Эммы Стоун, а также завоевавший сразу шесть статуэток на «Оскаре».

close Кадр из фильма «Ла-ла-ленд» (2016) Кадр из фильма «Ла-ла-ленд» (2016) Marc Platt Productions

«Мастер» («The Master»); реж. Пол Т. Андерсон; 2012 год

Звезда последних 20 лет, американец Пол Томас Андерсон вышел из ритма один фильм в пять лет и в 2012 году выпустил картину «Мастер», в которой исследовал природу сектантства. Картина, в основу которой легла история создания саентологии, стала доказательством дальнейшего развития режиссерского стиля и закрепила его статус главного автора в современном американском кино. Для актера Филипа Сеймура Хоффмана съемки в «Мастере» стали одной из последних серьезных ролей, а его трио с Хоакином Фениксом и Эми Адамс задало невероятно высокую планку для современного исторического и психологического кино.

close Кадр из фильма «Мастер» (2012) Кадр из фильма «Мастер» (2012) The Weinstein Company LLC

«Отель «Гранд Будапешт» («The Grand Budapest Hotel»); реж. Уэс Андерсон; 2014 год

В фильме «Отель Гранд-Будапешт» американец Уэс Андерсон сделал стратегически верный ход, перенеся свой кукольно-декоративный мир в далекую и сказочную Европу, обернув все свои слабые стороны в преимущества. Удачным оказался и найденный формат ветвящихся историй постояльцев отеля, который позволил довести до предела ансамблевую природу работы Андерсона с актерами. Помимо того, что это, кажется, самый густонаселенный из его фильмов, «Отель Гранд-Будапешт» легко может оказаться и самой этнически разнообразной работой режиссера. Такая пестрота и яркость объясняют, как построенному на статичных планах авторскому фильму удалось стать одной из самых запоминающихся развлекательных премьер десятилетия.

close Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт» (2014) Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт» (2014) American Empirical Pictures

«Отрочество» («Boyhood»); реж. Ричард Линклейтер; 2014 год

Долгое время скрывавшийся под личиной режиссера подростковой темы Ричард Линклейтер в первой половине десятилетия выпустил сразу два фильма, которые вывели его в разряд главных мастеров своего времени — «Перед полуночью» и «Отрочество». Если первый стал частью трилогии, берущей начало еще в 1995 году, то съемки второго длились 11 лет (с 2002 по 2013), став уникальным в художественном кино случаем реального наблюдения за главным героем фильма о взрослении в процессе самого взросления.

close Кадр из фильма «Отрочество» (2014) Кадр из фильма «Отрочество» (2014) Detour Filmproduction

«Паразиты» («Gisaengchung»); реж. Пон Чжун Хо; 2019 год

После затянувшейся череды компромиссных решений и награждений «за выслугу лет» Каннский кинофестиваль потряс неожиданный триумф «Паразитов» Пон Чжун Хо, чья крепкая жанровая хватка позволила ему отвоевать статус главного южнокорейского режиссера у бывшего фестивального любимчика Ким Ки Дука. Динамичная притча о современной нищете и паранойе, раскручивающаяся с неумолимостью убийственного механизма и не дающая зрителю ни на секунду заскучать или почувствовать себя комфортно, стала очередной ласточкой растущего интереса зрителей к азиатской кинокультуре на фоне погрязшего в самоповторах и дорогих спецэффектах Голливуда.

close Кадр из фильма «Паразиты» (2019) Кадр из фильма «Паразиты» (2019) Barunson E&A

«Реальные упыри» («What We Do in the Shadows»); реж. Тайка Вайтити; 2014 год

Еще одним сюрпризом из Океании стал фильм «Реальные упыри» от режиссера Тайки Вайтити. Снятая в жанре «мокьюментари» (пародия на документалистику) комедия о группе вампиров, которые за свою многовековую жизнь так и не научились решать вопросы быта и взаимопонимания, сначала завоевала любовь поклонников хоррора своей любовной деконструкцией жанра вампирского кино, а потом вывела своего автора в ряды самых востребованных режиссеров Голливуда, которому доверяют работу над фильмами Marvel и в чьей комедии о Гитлере снялась сама Скарлетт Йоханссон.

close Кадр из фильма «Реальные упыри» (2014) Кадр из фильма «Реальные упыри» (2014) Defender Films

«Рейд» («Serbuan Maut»); реж. Гарет Эванс; 2011 год

Валлиец Гарет Эванс долгое время пытался снимать кино на родине в Британии, но как-то не задалось. Зато однажды ему предложили внештатную должность в создании документального фильма про боевое искусство силат. Эванс согласился, влюбился в силат, познакомился с мастером единоборства Ико Уайсом и уехал в Индонезию снимать кино. В 2011 году он представил публике «Рейд», который мгновенно захватил умы как зрителей, так и киноделов. В итоге «Рейд» с его ретро-налетом, прямолинейностью боевиков 80-х, волшебной операторской работой и постановкой боев стал одним из самых значимых фильмов десятилетия. В конце концов, далеко не факт, что без финансового успеха «Рейда» Чад Стахелски и Брайан Лич осмелились бы на «Джона Уика».

close Кадр из фильма «Рейд» (2011) Кадр из фильма «Рейд» (2011) Celluloid Dreams

«Служанка» («Agassi»); реж. Пак Чхан Ук; 2016

Второй южнокорейский фильм нашего топа. Если в 2000-х годах мир только знакомился с кинематографом полуострова и переваривал Ким Ки Дука, то в этом десятилетии корейцы показали, что лучше всех в мире умеют снимать жанровое кино. Обласканный еще за «Олдбоя» Пак Чхан Ук совершил триумфальное возвращение со своей «Служанкой». Это одновременно и остроумный детектив, и исторический фильм, и сильное социальное высказывание, ставшее для многих западных зрителей настоящим откровением. А люди, хорошо знакомые с восточным кинематографом, увидели, как Пак уверенно раздвигает границы своего таланта.

close Кадр из фильма «Служанка» (2016) Кадр из фильма «Служанка» (2016) CJ Entertainment

«Форма голоса» («Koe no katachi»); реж. Наоко Ямада; 2016 год

Однозначно лучший полнометражный анимационный фильм десятилетия. Легендарная японская студия Kyoto Animation в 2014 году объявила, что возьмется за экранизацию одноименной манги. На производство ушло два года, но ожидание того стоило. «Форма голоса» — самый точный и мощный на сегодняшний день комментарий на тему травли в школе и адаптации в обществе людей с физическими изъянами. Равнодушным эта работа великой студии не оставит никого хотя бы потому, что именно так зарождается настоящая любовь.

close Кадр из фильма «Форма голоса» (2016) Кадр из фильма «Форма голоса» (2016) Kyoto Animation

«Человек-паук: Через вселенные» («Spider-Man: Into the Spider-Verse»); реж. Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман; 2018 год

Абсолютно точно лучшая в визуальном плане экранизация комиксов всех времен — простите, мистер Нолан и «Мстители». Пока киношный Человек-паук находился в коллаборационном путешествии по миру Marvel Studios, в Sony решили создать мультфильм об одном из самых популярных супергероев планеты, и финальный продукт получился просто потрясающим. Без преувеличения каждый кадр здесь являет собой настоящее произведение искусства, которое можно выставлять в музее. Из приятных бонусов — любопытный сюжет, сталкивающий сразу нескольких Пауков из альтернативных вселенных, а также крутейший саундтрек, который после просмотра так и просится в личный плейлист.

close Кадр из фильма «Человек-паук: Через вселенные» (2018) Кадр из фильма «Человек-паук: Через вселенные» (2018) Marvel Animation

Отдельное упоминание

В двадцатку не вошли несколько картин, которые достойны отдельного упоминания.

«Древо жизни» Теренса Малика, «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, «Рома» Альфонсо Куарона, «Хрусталь» Дарьи Жук, «Твое имя» Макото Синкая, «Дом, который построил Джек» и «Меланхолия» Ларса фон Триера, «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» Апитчатпона Вирасетакула.