От «Чернобыля» до «Мандалорца»: 20 лучших сериалов 2019 года

«Агнцы божьи» («Lambs of God»)

Пространная экранизация романа австралийской писательницы Марел Дэй о трех монахинях (Эсси Дэвис, Джессика Барден и Энн Дауд) из ордена святой Агнессы, живущих в полуразвалившемся монастыре на заброшенном островке. Однажды к ним заявляется секретарь епископа Игнатиус, которому поручено оценить недвижимость церкви для ее последующей продажи строителям отелей. Сестры не желают расставаться со своей обителью, а потому пленят молодого священника. Мини-сериал (всего четыре эпизода) прошел почти незамеченным, но определенно заслуживает внимания. Сравнения с «Ведьмой» Роберта Эггерса и «Бабадуком» Дженнифер Кент не вполне очевидны, но «Агнцы божьи» вполне могут соревноваться с двумя хоррорами в области экстравагантности.

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Второй сезон не предусмотрен. «Агнцы божьи» доступны в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

close Кадр из сериала «Агнцы божьи» (2019) Кадр из сериала «Агнцы божьи» (2019) Foxtel

«Дом с прислугой» («Servant»)

Мистическая история про семейную пару (Тоби Кеббелл и Лорен Эмброуз), которая потеряла сына в младенческом возрасте. Психотерапевт предлагает Шону и Дороти приобрести куклу-грудничка, чтобы процесс восстановления от срыва проходил менее болезненно, но жена начинает воспринимать ее как живого ребенка. Вскоре пара даже нанимает няню по имени Лиэнн (Нелл Тайгер Фри из «Игры престолов»), и та внезапно принимается подыгрывать. Затем дела принимают совсем уж таинственный оборот, а Шон и брат Дороти Джулиан (Руперт Гринт) пытаются разобраться в происходящем. В числе продюсеров — М. Найт Шьямалан, и этим, собственно, все сказано.

Сериал продлен на второй сезон. «Дом с прислугой» доступен в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

close Кадр из сериала «Дом с прислугой» (2019) Кадр из сериала «Дом с прислугой» (2019) Apple TV+

«Дрянь» / «Флибэг» («Fleabag») — второй сезон

Это не по правилам, но тем не менее: лучший сериал 2019 года стартовал еще в 2016-м. Второй сезон «Дряни» — это недосягаемый уровень сценарного мастерства, великолепное сочетание драмы и комедии, а также фантастическая химия между создательницей и исполнительницей главной роли Фиби Уоллер Бридж и звездой «Шерлока» Эндрю Скоттом.

Третьего сезона в ближайшие десять лет не предвидится. «Дрянь» доступна в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

close Кадр из сериала «Дрянь» (2019) Кадр из сериала «Дрянь» (2019) Two Brothers Pictures

«Карнивал-роу» («Carnival Row»)

Атмосферное, мрачное и вместе с тем наивное фэнтези, балансирующее между суровой «Игрой престолов» и нежными «Хрониками Нарнии». Орландо Блум и Кара Делевинь играют грустного сыщика и фею-беженку, которая живет в сказочном аналоге викторианского Лондона — в районе Карнивал-роу, гетто для волшебных существ. Особенно выгодно смотрится на фоне не слишком удачного первого сезона «Ведьмака».

Сериал продлен на второй сезон. «Карнивал-роу» доступен в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

close Кадр из сериала «Карнивал-роу» (2019) Кадр из сериала «Карнивал-роу» (2019) Amazon Video

«Любовь, смерть и роботы» («Love, Death & Robots»)

Громыхнувшая анимационная антология от Дэвида Финчера и режиссера первого «Дэдпула» Тима Миллера. Лучшие эпизоды — «Свидетель», «За Разломом Орла», «Доброй охоты», «Оборотни», «Рука помощи», «Рыбная ночь», «Ледниковый период» и «Тайная война». Симпатичную короткометражку «Слепое пятно» поставил и написал россиянин Виталий Шушко.

Сериал продлен на второй сезон. «Любовь, смерть и роботы» доступны в онлайн-кинотеатре Netflix.

close Кадр из сериала «Любовь, смерть и роботы» (2019) Кадр из сериала «Любовь, смерть и роботы» (2019) Netflix

«Мандалорец» («The Mandalorian»)

Неожиданно великолепный телевизионный спин-офф «Звездных войн», которым занимался режиссер «Железного человека» и «Книги джунглей» Джон Фавро. «Мандалорец» получился близким по духу к оригинальной трилогии Джорджа Лукаса, это стопроцентно развлекательное шоу, доверху накачанное приключениями и авантюризмом. Действие разворачивается между шестым и седьмым эпизодами саги. Главный герой — охотник за головами, никогда не расстающийся с оружием и доспехами (лица он не показывает до упора, но это Педро Паскаль). Однажды ему поступает заказ на некое 50-летнее существо, которое оказывается младенцем той же расы, к какой принадлежал Йода. Сердце ронина растоплено, и он оставляет малыша себе. Теперь охота ведется за ними обоими. Без шуток, «Мандалорец» — лучшее, что происходило с франшизой при Disney.

Сериал продлен на второй сезон. «Мандалорец» доступен в онлайн-кинотеатре Disney+, но сервис пока не работает в России.

close Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Disney+

«Невероятное» («Unbelievable»)

Мини-сериал, который в справедливом мире заменил бы второй и третий сезоны «Настоящего детектива». Сюжет основан на реальном случае: девушку (Кейтлин Девер) изнасиловали, но полиция ей не поверила — а затем даже предъявила ей обвинения в даче ложных показаний. В экранной версии справедливость восстанавливают две бойкие детективши (Тони Коллетт и Мерритт Уивер).

Второй сезон не предусмотрен. «Невероятное» доступно в онлайн-кинотеатре Netflix.

close Кадр из сериала «Невероятное» (2019) Кадр из сериала «Невероятное» (2019) Netflix

«Отмена» («Undone»)

Сюрреалистичная научная фантастика про управление временем и мощная семейная драма в одном флаконе. «Отмена» сделана по заветам Ричарда Линклейтера: как и в его «Пробуждении жизни» и «Помутнении», отснятый материал здесь был анимационно обработан, что существенно расширило визуальные возможности создателей. Они, кстати, не последние люди: авторами выступили Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди, подарившие миру «Коня Боджека».

Сериал продлен на второй сезон. «Отмена» доступна в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

close Кадр из сериала «Отмена» (2019) Кадр из сериала «Отмена» (2019) Tornante Company

«Пацаны» («The Boys»)

Зубодробительная деконструкция супергероики в экранизации упоротого комикса Гарта Энниса и Дарика Робертсона — от создателя «Сверхъестественного» Эрика Крипке. В здешней вселенной борцы с преступностью, обладающие сверхсилой, — отвратительные личности, присосавшиеся к капиталистической кормушке. Они вольны делать, что заблагорассудится, а любые преступления легко сходят им с рук. Ряд инициативных граждан во главе с Карлом Урбаном не желает мириться с таким положением вещей и объявляет супергероям партизанскую войну. Младенец в качестве орудия убийства способен составить конкуренцию морковке в руках Клайва Оуэна из фильма «Пристрели их».

Сериал продлен на второй сезон. «Пацаны» доступны в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

close Кадр из сериала «Пацаны» (2019) Кадр из сериала «Пацаны» (2019) Amazon Prime Video

«Политик» («The Politician»)

Звонкое, доброе и смешное драмеди про школьника, который нацелен на кресло президента США, а начать решает с победы на выборах президента школы. Самый удачный из последних проектов гениального продюсера Райана Мерфи. Играют Бен Платт, Гвинет Пэлтроу и Джессика Лэнг.

Сериал продлен на второй сезон. «Политик» доступен в онлайн-кинотеатре Netflix. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из сериала «Политик» (2019) Кадр из сериала «Политик» (2019) Netflix

«Половое воспитание» («Sex Education»)

Один из самых резонансных проектов года, наряду с «Эйфорией» (о ней позже) запустивший дискуссию о подростковой сексуальности и острой необходимости открытого и честного диалога между взрослыми и детьми. Фантастическая роль Джиллиан Андерсон: теперь она звезда «Секретных материалов» и «Полового воспитания».

Сериал продлен на второй сезон. «Половое воспитание» доступно в онлайн-кинотеатре Netflix.

close Кадр из сериала «Половое воспитание» Кадр из сериала «Половое воспитание» Netflix

«Почему женщины убивают» («Why Women Kill»)

Искрометная антология про трех женщин из разных эпох (60-е, 80-е, наши дни), которые живут в одном и том же особняке и в той или иной форме сталкиваются с супружеской неверностью. В каждой из историй кто-то умирает, но кто именно — секрет. Шоу придумал автор «Отчаянных домохозяек» Марк Черри, среди режиссеров — постановщик «500 дней лета» Марк Уэбб. В главных ролях — Люси Лью, Дженнифер Гудвин и Кирби Хауэлл-Баптист.

Сериал продлен на второй сезон. «Почему женщины убивают» доступен в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

close Кадр из сериала «Почему женщины убивают» (2019) Кадр из сериала «Почему женщины убивают» (2019) CBS All Access

«Самый громкий голос» («The Loudest Voice»)

Увлекательная и зловещая история взлета и падения медиагения Роджера Айлза, создавшего канал Fox News и, по сути, обеспечившего Дональду Трампу пост президента. В конце карьеры и жизни он отошел от руководства своим детищем после того, как несколько сотрудниц обвинили его в сексуальных домогательствах и регулярных изнасилованиях. Айлз умер в мае 2017 года от травмы, полученной в результате падения: он долгое время страдал от плохой свертываемости крови. Выдающаяся работа неузнаваемого Рассела Кроу (и команды гримеров, разумеется), сравнимая с прошлогодним выступлением Гэри Олдмана в «Темных временах».

Второй сезон не предусмотрен. «Самый громкий голос» доступен в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

close Кадр из сериала «Самый громкий голос» (2019) Кадр из сериала «Самый громкий голос» (2019) Showtime

«Темные начала» («His Dark Materials»)

Вторая попытка экранизации мрачного фэнтези-цикла Филипа Пулмана (первая ограничилась одним провальным фильмом в 2007 году). На этот раз все вроде бы сделано по совести: адаптация вышла довольно близкой к тексту если не по сюжету (хотя и это тоже), то по духу. В главной роли — прекрасная Дафни Кин, которую вы можете помнить по «Логану», периодически присутствует Джеймс Макэвой.

Сериал продлен на второй сезон. «Темные начала» доступны в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из сериала «Темные начала» (2019) Кадр из сериала «Темные начала» (2019) HBO

«Трудные подростки»

Жизнь после «Школы» Валерии Гай Германики есть, а про российских тинейджеров можно снимать так же точно, честно и увлекательно, как на Западе, — все это мы узнали благодаря «Трудным подросткам». Местами они вполне сравнимы с «Эйфорией», но при этом не лишены и собственных оригинальных находок — визуальных и нарративных. Наконец, это один из самых смешных проектов за год, причем в равной степени задором блещут как представитель старой гвардии Александр Лыков, так и сами молодые ребята.

Официальной информации о втором сезоне пока нет. «Трудные подростки» доступны в онлайн-кинотеатре more.tv. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из сериала «Трудные подростки» (2019) Кадр из сериала «Трудные подростки» (2019) more.tv

«Утреннее шоу» («The Morning Show»)

Почти идеальный проект эпохи #MeToo, полностью посвященный этой же теме. Митча (Стив Карелл), одного из ведущих американского утреннего шоу, увольняют из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Под ударом оказывается и его постоянная партнерша Алекс (Дженнифер Энистон) — руководство канала давно хочет убрать ее из эфира. На место Митча берут прорывную репортершу Брэдли из Западной Виргинии. Две женщины пытаются взять ситуацию в свои руки. Безусловно, «Утреннее шоу» — в первую очередь именно о них, однако сериал не забывает и о другой стороне конфликта: сложноустроенный герой Карелла получает полноценную возможность высказаться. Помимо всего прочего, это отличная производственная драма о подноготной медиа, которая обязана понравиться фанатам «Службы новостей» Аарона Соркина.

Сериал продлен на второй сезон. «Утреннее шоу» доступно в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019) Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019) Apple TV+

«Хранители» («Watchmen»)

Лихо закрученный сиквел/ремикс/фанфик (как вам угодно), существующий во вселенной «Хранителей», великого комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Экранизация Зака Снайдера игнорируется, действие происходит в наши дни в американском городке «Талса». В основном герои новые, но есть и парочка старых. Шоураннером сериала выступил Деймон Линделоф, прежде работавший над «Остаться в живых». Это чувствуется: сначала ничего не понятно, под конец вроде бы все проясняется, но по дороге можно ни с того ни с сего наткнуться на огромного слона в комнате.

Сериал продлен на второй сезон. «Хранители» доступны в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из сериала «Хранители» (2019) Кадр из сериала «Хранители» (2019) HBO

«Чернобыль» («Chernobyl»)

Главным событием года в кино стал «Джокер», в области малых экранов таковым стал «Чернобыль». Примечательно, что оба проекта сделаны людьми, работавшими над франшизой «Мальчишник в Вегасе», а еще делят одну композиторшу на двоих: исландка Хильдур Гуднадоуттир отличилась и там, и там. Вместо того, чтобы сетовать на то, что «у нас такого не снимут» (в ближайшее время уж точно), стоит порадоваться тому, что хоть кто-то снял.

Второй сезон не предусмотрен. «Чернобыль» доступен в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Подробная рецензия — здесь, колонка редактора отдела культуры Дмитрия Кузьмина — здесь.

close Кадр из сериала «Чернобыль» (2019) Кадр из сериала «Чернобыль» (2019) с

«Шторм»

«Шторм» в очередной раз доказал, что дуэт Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой гораздо эффективнее работает на малом экране (простите, фанаты «Аритмии» и «Сердца мира»). Также после выхода сериала не осталось сомнений в гениальности актрисы Анны Михалковой, которая перетягивает здесь все одеяло на себя.

Сериал продлен на второй сезон. «Шторм» доступен в онлайн-кинотеатре Start.

close Кадр из сериала «Шторм» (2019) Кадр из сериала «Шторм» (2019) Марс Медиа Энтертейнмент

«Эйфория» («Euphoria»)

Не раз упоминавшийся выше сериал про поколение зедов — «Молокососы» для постмиллениалов (во всяком случае, аналогичный потенциал культовости присутствует). Снимавшаяся в новых «Человеках-пауках» Зендея выпрыгивает из «диснеевского» амплуа и проявляет недюжинный драматический талант. За грандиозный саундтрек благодарить надо, судя по всему, канадского рэпера Дрейка, затесавшегося в ряды продюсеров.

Сериал продлен на второй сезон. «Эйфория» доступна в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Подробная рецензия — здесь.