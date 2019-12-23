От «Чернобыля» до «Мандалорца»: 20 лучших сериалов 2019 года

20 лучших сериалов 2019 года по версии «Газеты.Ru»

В преддверии Нового года «Газета.Ru» продолжает подводить итоги года уходящего. Январские каникулы — отличная возможность восполнить пробелы и посмотреть пропущенное за предыдущие 12 месяцев. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков до этого уже делился списком самых выдающихся полнометражных фильмов, а теперь вспоминает (по-прежнему в алфавитном порядке) 20 лучших сериалов, которые появились в 2019 году.

«Агнцы божьи» («Lambs of God»)

Пространная экранизация романа австралийской писательницы Марел Дэй о трех монахинях (Эсси Дэвис, Джессика Барден и Энн Дауд) из ордена святой Агнессы, живущих в полуразвалившемся монастыре на заброшенном островке. Однажды к ним заявляется секретарь епископа Игнатиус, которому поручено оценить недвижимость церкви для ее последующей продажи строителям отелей. Сестры не желают расставаться со своей обителью, а потому пленят молодого священника. Мини-сериал (всего четыре эпизода) прошел почти незамеченным, но определенно заслуживает внимания. Сравнения с «Ведьмой» Роберта Эггерса и «Бабадуком» Дженнифер Кент не вполне очевидны, но «Агнцы божьи» вполне могут соревноваться с двумя хоррорами в области экстравагантности.

Второй сезон не предусмотрен. «Агнцы божьи» доступны в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

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Кадр из сериала «Агнцы божьи» (2019) Кадр из сериала «Агнцы божьи» (2019)
Кадр из сериала «Агнцы божьи» (2019)

Кадр из сериала «Агнцы божьи» (2019)

Foxtel

«Дом с прислугой» («Servant»)

Мистическая история про семейную пару (Тоби Кеббелл и Лорен Эмброуз), которая потеряла сына в младенческом возрасте. Психотерапевт предлагает Шону и Дороти приобрести куклу-грудничка, чтобы процесс восстановления от срыва проходил менее болезненно, но жена начинает воспринимать ее как живого ребенка. Вскоре пара даже нанимает няню по имени Лиэнн (Нелл Тайгер Фри из «Игры престолов»), и та внезапно принимается подыгрывать. Затем дела принимают совсем уж таинственный оборот, а Шон и брат Дороти Джулиан (Руперт Гринт) пытаются разобраться в происходящем. В числе продюсеров — М. Найт Шьямалан, и этим, собственно, все сказано.

Сериал продлен на второй сезон. «Дом с прислугой» доступен в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

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Кадр из сериала «Дом с прислугой» (2019) Кадр из сериала «Дом с прислугой» (2019)
Кадр из сериала «Дом с прислугой» (2019)

Кадр из сериала «Дом с прислугой» (2019)

Apple TV+

«Дрянь» / «Флибэг» («Fleabag») — второй сезон

Это не по правилам, но тем не менее: лучший сериал 2019 года стартовал еще в 2016-м. Второй сезон «Дряни» — это недосягаемый уровень сценарного мастерства, великолепное сочетание драмы и комедии, а также фантастическая химия между создательницей и исполнительницей главной роли Фиби Уоллер Бридж и звездой «Шерлока» Эндрю Скоттом.

Третьего сезона в ближайшие десять лет не предвидится. «Дрянь» доступна в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

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Кадр из сериала «Дрянь» (2019) Кадр из сериала «Дрянь» (2019)
Кадр из сериала «Дрянь» (2019)

Кадр из сериала «Дрянь» (2019)

Two Brothers Pictures

«Карнивал-роу» («Carnival Row»)

Атмосферное, мрачное и вместе с тем наивное фэнтези, балансирующее между суровой «Игрой престолов» и нежными «Хрониками Нарнии». Орландо Блум и Кара Делевинь играют грустного сыщика и фею-беженку, которая живет в сказочном аналоге викторианского Лондона — в районе Карнивал-роу, гетто для волшебных существ. Особенно выгодно смотрится на фоне не слишком удачного первого сезона «Ведьмака».

Сериал продлен на второй сезон. «Карнивал-роу» доступен в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

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Кадр из сериала «Карнивал-роу» (2019) Кадр из сериала «Карнивал-роу» (2019)
Кадр из сериала «Карнивал-роу» (2019)

Кадр из сериала «Карнивал-роу» (2019)

Amazon Video

«Любовь, смерть и роботы» («Love, Death & Robots»)

Громыхнувшая анимационная антология от Дэвида Финчера и режиссера первого «Дэдпула» Тима Миллера. Лучшие эпизоды — «Свидетель», «За Разломом Орла», «Доброй охоты», «Оборотни», «Рука помощи», «Рыбная ночь», «Ледниковый период» и «Тайная война». Симпатичную короткометражку «Слепое пятно» поставил и написал россиянин Виталий Шушко.

Сериал продлен на второй сезон. «Любовь, смерть и роботы» доступны в онлайн-кинотеатре Netflix.

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Кадр из сериала «Любовь, смерть и роботы» (2019) Кадр из сериала «Любовь, смерть и роботы» (2019)
Кадр из сериала «Любовь, смерть и роботы» (2019)

Кадр из сериала «Любовь, смерть и роботы» (2019)

Netflix

«Мандалорец» («The Mandalorian»)

Неожиданно великолепный телевизионный спин-офф «Звездных войн», которым занимался режиссер «Железного человека» и «Книги джунглей» Джон Фавро. «Мандалорец» получился близким по духу к оригинальной трилогии Джорджа Лукаса, это стопроцентно развлекательное шоу, доверху накачанное приключениями и авантюризмом. Действие разворачивается между шестым и седьмым эпизодами саги. Главный герой — охотник за головами, никогда не расстающийся с оружием и доспехами (лица он не показывает до упора, но это Педро Паскаль). Однажды ему поступает заказ на некое 50-летнее существо, которое оказывается младенцем той же расы, к какой принадлежал Йода. Сердце ронина растоплено, и он оставляет малыша себе. Теперь охота ведется за ними обоими. Без шуток, «Мандалорец» — лучшее, что происходило с франшизой при Disney.

Сериал продлен на второй сезон. «Мандалорец» доступен в онлайн-кинотеатре Disney+, но сервис пока не работает в России.

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Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Кадр из сериала «Мандалорец» (2019)
Кадр из сериала «Мандалорец» (2019)

Кадр из сериала «Мандалорец» (2019)

Disney+

«Невероятное» («Unbelievable»)

Мини-сериал, который в справедливом мире заменил бы второй и третий сезоны «Настоящего детектива». Сюжет основан на реальном случае: девушку (Кейтлин Девер) изнасиловали, но полиция ей не поверила — а затем даже предъявила ей обвинения в даче ложных показаний. В экранной версии справедливость восстанавливают две бойкие детективши (Тони Коллетт и Мерритт Уивер).

Второй сезон не предусмотрен. «Невероятное» доступно в онлайн-кинотеатре Netflix.

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Кадр из сериала «Невероятное» (2019) Кадр из сериала «Невероятное» (2019)
Кадр из сериала «Невероятное» (2019)

Кадр из сериала «Невероятное» (2019)

Netflix

«Отмена» («Undone»)

Сюрреалистичная научная фантастика про управление временем и мощная семейная драма в одном флаконе. «Отмена» сделана по заветам Ричарда Линклейтера: как и в его «Пробуждении жизни» и «Помутнении», отснятый материал здесь был анимационно обработан, что существенно расширило визуальные возможности создателей. Они, кстати, не последние люди: авторами выступили Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди, подарившие миру «Коня Боджека».

Сериал продлен на второй сезон. «Отмена» доступна в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

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Кадр из сериала «Отмена» (2019) Кадр из сериала «Отмена» (2019)
Кадр из сериала «Отмена» (2019)

Кадр из сериала «Отмена» (2019)

Tornante Company

«Пацаны» («The Boys»)

Зубодробительная деконструкция супергероики в экранизации упоротого комикса Гарта Энниса и Дарика Робертсона — от создателя «Сверхъестественного» Эрика Крипке. В здешней вселенной борцы с преступностью, обладающие сверхсилой, — отвратительные личности, присосавшиеся к капиталистической кормушке. Они вольны делать, что заблагорассудится, а любые преступления легко сходят им с рук. Ряд инициативных граждан во главе с Карлом Урбаном не желает мириться с таким положением вещей и объявляет супергероям партизанскую войну. Младенец в качестве орудия убийства способен составить конкуренцию морковке в руках Клайва Оуэна из фильма «Пристрели их».

Сериал продлен на второй сезон. «Пацаны» доступны в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

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Кадр из сериала «Пацаны» (2019) Кадр из сериала «Пацаны» (2019)
Кадр из сериала «Пацаны» (2019)

Кадр из сериала «Пацаны» (2019)

Amazon Prime Video

«Политик» («The Politician»)

Звонкое, доброе и смешное драмеди про школьника, который нацелен на кресло президента США, а начать решает с победы на выборах президента школы. Самый удачный из последних проектов гениального продюсера Райана Мерфи. Играют Бен Платт, Гвинет Пэлтроу и Джессика Лэнг.

Сериал продлен на второй сезон. «Политик» доступен в онлайн-кинотеатре Netflix. Подробная рецензия — здесь.

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Кадр из сериала «Политик» (2019) Кадр из сериала «Политик» (2019)
Кадр из сериала «Политик» (2019)

Кадр из сериала «Политик» (2019)

Netflix

«Половое воспитание» («Sex Education»)

Один из самых резонансных проектов года, наряду с «Эйфорией» (о ней позже) запустивший дискуссию о подростковой сексуальности и острой необходимости открытого и честного диалога между взрослыми и детьми. Фантастическая роль Джиллиан Андерсон: теперь она звезда «Секретных материалов» и «Полового воспитания».

Сериал продлен на второй сезон. «Половое воспитание» доступно в онлайн-кинотеатре Netflix.

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Кадр из сериала «Половое воспитание» Кадр из сериала «Половое воспитание»
Кадр из сериала «Половое воспитание»

Кадр из сериала «Половое воспитание»

Netflix

«Почему женщины убивают» («Why Women Kill»)

Искрометная антология про трех женщин из разных эпох (60-е, 80-е, наши дни), которые живут в одном и том же особняке и в той или иной форме сталкиваются с супружеской неверностью. В каждой из историй кто-то умирает, но кто именно — секрет. Шоу придумал автор «Отчаянных домохозяек» Марк Черри, среди режиссеров — постановщик «500 дней лета» Марк Уэбб. В главных ролях — Люси Лью, Дженнифер Гудвин и Кирби Хауэлл-Баптист.

Сериал продлен на второй сезон. «Почему женщины убивают» доступен в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

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Кадр из сериала «Почему женщины убивают» (2019) Кадр из сериала «Почему женщины убивают» (2019)
Кадр из сериала «Почему женщины убивают» (2019)

Кадр из сериала «Почему женщины убивают» (2019)

CBS All Access

«Самый громкий голос» («The Loudest Voice»)

Увлекательная и зловещая история взлета и падения медиагения Роджера Айлза, создавшего канал Fox News и, по сути, обеспечившего Дональду Трампу пост президента. В конце карьеры и жизни он отошел от руководства своим детищем после того, как несколько сотрудниц обвинили его в сексуальных домогательствах и регулярных изнасилованиях. Айлз умер в мае 2017 года от травмы, полученной в результате падения: он долгое время страдал от плохой свертываемости крови. Выдающаяся работа неузнаваемого Рассела Кроу (и команды гримеров, разумеется), сравнимая с прошлогодним выступлением Гэри Олдмана в «Темных временах».

Второй сезон не предусмотрен. «Самый громкий голос» доступен в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

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Кадр из сериала «Самый громкий голос» (2019) Кадр из сериала «Самый громкий голос» (2019)
Кадр из сериала «Самый громкий голос» (2019)

Кадр из сериала «Самый громкий голос» (2019)

Showtime

«Темные начала» («His Dark Materials»)

Вторая попытка экранизации мрачного фэнтези-цикла Филипа Пулмана (первая ограничилась одним провальным фильмом в 2007 году). На этот раз все вроде бы сделано по совести: адаптация вышла довольно близкой к тексту если не по сюжету (хотя и это тоже), то по духу. В главной роли — прекрасная Дафни Кин, которую вы можете помнить по «Логану», периодически присутствует Джеймс Макэвой.

Сериал продлен на второй сезон. «Темные начала» доступны в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Подробная рецензия — здесь.

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Кадр из сериала «Темные начала» (2019) Кадр из сериала «Темные начала» (2019)
Кадр из сериала «Темные начала» (2019)

Кадр из сериала «Темные начала» (2019)

HBO

«Трудные подростки»

Жизнь после «Школы» Валерии Гай Германики есть, а про российских тинейджеров можно снимать так же точно, честно и увлекательно, как на Западе, — все это мы узнали благодаря «Трудным подросткам». Местами они вполне сравнимы с «Эйфорией», но при этом не лишены и собственных оригинальных находок — визуальных и нарративных. Наконец, это один из самых смешных проектов за год, причем в равной степени задором блещут как представитель старой гвардии Александр Лыков, так и сами молодые ребята.

Официальной информации о втором сезоне пока нет. «Трудные подростки» доступны в онлайн-кинотеатре more.tv. Подробная рецензия — здесь.

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Кадр из сериала «Трудные подростки» (2019) Кадр из сериала «Трудные подростки» (2019)
Кадр из сериала «Трудные подростки» (2019)

Кадр из сериала «Трудные подростки» (2019)

more.tv

«Утреннее шоу» («The Morning Show»)

Почти идеальный проект эпохи #MeToo, полностью посвященный этой же теме. Митча (Стив Карелл), одного из ведущих американского утреннего шоу, увольняют из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Под ударом оказывается и его постоянная партнерша Алекс (Дженнифер Энистон) — руководство канала давно хочет убрать ее из эфира. На место Митча берут прорывную репортершу Брэдли из Западной Виргинии. Две женщины пытаются взять ситуацию в свои руки. Безусловно, «Утреннее шоу» — в первую очередь именно о них, однако сериал не забывает и о другой стороне конфликта: сложноустроенный герой Карелла получает полноценную возможность высказаться. Помимо всего прочего, это отличная производственная драма о подноготной медиа, которая обязана понравиться фанатам «Службы новостей» Аарона Соркина.

Сериал продлен на второй сезон. «Утреннее шоу» доступно в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Подробная рецензия — здесь.

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Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019) Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019)
Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019)

Кадр из сериала «Утреннее шоу» (2019)

Apple TV+

«Хранители» («Watchmen»)

Лихо закрученный сиквел/ремикс/фанфик (как вам угодно), существующий во вселенной «Хранителей», великого комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Экранизация Зака Снайдера игнорируется, действие происходит в наши дни в американском городке «Талса». В основном герои новые, но есть и парочка старых. Шоураннером сериала выступил Деймон Линделоф, прежде работавший над «Остаться в живых». Это чувствуется: сначала ничего не понятно, под конец вроде бы все проясняется, но по дороге можно ни с того ни с сего наткнуться на огромного слона в комнате.

Сериал продлен на второй сезон. «Хранители» доступны в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Подробная рецензия — здесь.

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Кадр из сериала «Хранители» (2019) Кадр из сериала «Хранители» (2019)
Кадр из сериала «Хранители» (2019)

Кадр из сериала «Хранители» (2019)

HBO

«Чернобыль» («Chernobyl»)

Главным событием года в кино стал «Джокер», в области малых экранов таковым стал «Чернобыль». Примечательно, что оба проекта сделаны людьми, работавшими над франшизой «Мальчишник в Вегасе», а еще делят одну композиторшу на двоих: исландка Хильдур Гуднадоуттир отличилась и там, и там. Вместо того, чтобы сетовать на то, что «у нас такого не снимут» (в ближайшее время уж точно), стоит порадоваться тому, что хоть кто-то снял.

Второй сезон не предусмотрен. «Чернобыль» доступен в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Подробная рецензия — здесь, колонка редактора отдела культуры Дмитрия Кузьминаздесь.

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Кадр из сериала «Чернобыль» (2019) Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)
Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)

Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)

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«Шторм»

«Шторм» в очередной раз доказал, что дуэт Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой гораздо эффективнее работает на малом экране (простите, фанаты «Аритмии» и «Сердца мира»). Также после выхода сериала не осталось сомнений в гениальности актрисы Анны Михалковой, которая перетягивает здесь все одеяло на себя.

Сериал продлен на второй сезон. «Шторм» доступен в онлайн-кинотеатре Start.

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Кадр из сериала «Шторм» (2019) Кадр из сериала «Шторм» (2019)
Кадр из сериала «Шторм» (2019)

Кадр из сериала «Шторм» (2019)

Марс Медиа Энтертейнмент

«Эйфория» («Euphoria»)

Не раз упоминавшийся выше сериал про поколение зедов — «Молокососы» для постмиллениалов (во всяком случае, аналогичный потенциал культовости присутствует). Снимавшаяся в новых «Человеках-пауках» Зендея выпрыгивает из «диснеевского» амплуа и проявляет недюжинный драматический талант. За грандиозный саундтрек благодарить надо, судя по всему, канадского рэпера Дрейка, затесавшегося в ряды продюсеров.

Сериал продлен на второй сезон. «Эйфория» доступна в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Подробная рецензия — здесь.

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Кадр из сериала «Эйфория» (2019) Кадр из сериала «Эйфория» (2019)
Кадр из сериала «Эйфория» (2019)

Кадр из сериала «Эйфория» (2019)

HBO