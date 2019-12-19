Форма воды: Бондарчук эффектно топит Москву во «Вторжении»

Длинный рекап предыдущей серии в формате трехмерного слайд-шоу (повторять содержание мы не будем, но отметим, что местами похоже на клип Radiohead «House of Cards»). Цитата Стивена Хокинга: «Вселенная не значила бы так много, если бы не была домом для людей, которых ты любишь». Финские рыболовы наблюдают падение капсулы в море. С рыболовами ровным счетом ничего не происходит, больше они ни разу не появляются — надеемся на камео в триквеле.

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После событий «Притяжения» прошло два года. За это время Юля (Ирина Старшенбаум) и Гугл (Евгений Михеев) поступили в университет, где Константин Богомолов читает философские лекции про искусственный интеллект. Еще вместо Макса Коржа теперь играет Сироткин (это большой плюс), а у героя Александра Петрова случился инсульт, поэтому теперь он не раздражающе орет весь фильм, а самым очаровательным образом кривляется (но чуть-чуть повопить ему все же дают).

close Кадр из фильма «Вторжение» (2019) Кадр из фильма «Вторжение» (2019) Vodorod

Юля тоскует по возлюбленному инопланетянину Харитону (Риналь Мухаметов) и пребывает в полной уверенности, что тот улетел домой, не пообещав вернуться. Вскоре выясняется обратное, и на некоторое время в процесс вклинивается ремейк фильма «Сумерки», где Эдвард Каллен с обаятельной улыбкой всем рассказывает, что у него теперь есть дом, работа и огород. Воссоединиться с девушкой, которую иногда сдают на опыты в поликлинику при Минобороны, добродушный пришелец решил в связи с новой угрозой: нейросеть, написанная его сородичами, сочла Юлю угрозой и вознамерилась уничтожить.

Из всех отечественных новогодних премьер «Вторжение» — пожалуй, самая симпатичная. Во-первых, Федор Бондарчук от фильма к фильму оттачивает режиссуру по-голливудски, а это вполне себе повод для патриотической гордости: он у нас такой, в общем-то, один. Во-вторых, в конечном итоге это доброе развлекательное кино, не претендующее на донесение народным массам каких-то месседжей особой государственной важности (впрочем, потенциал для конспирологии есть, об этом ниже).

close Кадр из фильма «Вторжение» (2019) Кадр из фильма «Вторжение» (2019) Vodorod

Если углубляться в смысловую составляющую, то она может показаться неоднозначной и противоречивой, но все не так критично, как в недавнем «Аванпосте», с которым «Вторжение» внезапно делит имя главного антагониста. Как мы помним, «Притяжение» довольно прямолинейно критиковало ксенофобию, с которым наше общество знакомо непонаслышке. Вторая часть то ли вовсе откладывает этот вопрос в сторону и срубает метафору под корень, то ли (что хуже) предлагает противоположную позицию: здесь пришельцы в лице прагматичного компьютера однозначно неправы.

Не вполне правы оказываются и бунтующие граждане. Симптоматично, что тема народных волнений и протестов так или иначе всплывает чуть ли ни в каждом третьем российском фильме или сериале последних лет. В «Притяжении» жители Северного Чертанова под влиянием местных гопников становились националистами и шли громить приезжих чертей из космоса. Два года спустя народный гнев обращается уже к одному из «своих», а кровожадность намерений заметно возрастает. Если пускаться в конспирологию, то можно еще вспомнить, что неделей раньше «Вторжения» в прокате стартовал «Союз спасения» (сценарист у обеих лент общий — Олег Маловичко), согласно которому декабристы были кучкой истеричных либералов, получивших по заслугам. Есть повод задуматься. В довесок к этому фильм Бондарчука можно интерпретировать как ленту про необходимость суверенного интернета (внешний враг в определенный момент компрометирует все цифровые средства связи), что тоже наводит на мысли. Сам режиссер, однако, говорит, что эту инициативу категорически не поддерживает.

close Кадр из фильма «Вторжение» (2019) Кадр из фильма «Вторжение» (2019) Vodorod

Наконец, не совсем ясно, как воспринимать главную героиню в контексте современных общественных норм. «Притяжение» с оговорками можно было назвать фильмом с профеминистским уклоном: Юля обладала собственной (пусть и абсурдной) волей и собственными (пусть и абсурдными) желаниями, что в совокупности двигало весь сюжет. Вместо того, чтобы ждать, пока ее спасет инопланетный принц, она всю дорогу спасала его самостоятельно. Во «Вторжении» Юля почти всю картину занимает пассивную позицию, а предпринимают какие-либо действия только окружающие ее мужчины. В итоге, впрочем, героиня Старшенбаум решительно отвергает сложившийся вокруг нее патриархат и разражается пламенной речью на тему «Кто дал вам право». Как бы то ни было, главная отечественная критикесса-феминистка Мария Кувшинова считает, что «никакого сексистского зашквара» в ленте нет, поэтому будем считать вопрос до поры до времени закрытым.

Безусловно, в ином случае все эти несостыковки и неувязки изрядно бы раздражали, но вместо этого «Вторжение» почему-то умиляет, развлекает и веселит — а следовательно, успешно выполняет свою блокбастеровскую задачу. Главное — не стараться задумываться об этом слишком крепко. В любом случае, ближе к финалу все это становится совершенно неважно. Бондарчук эффектно сбрасывает на центр Москвы миллиарды литров воды (то есть, ненадолго превращает его в Петербург) и миксует «День независимости» Роланда Эммериха с его же «Послезавтра». Заключительная сцена и вовсе внешне и содержательно напоминает «Death Stranding» Хидео Кодзимы, прозванную симулятором курьера: один из героев бродит по горам в характерной желтой курточке и, в общем, доставляет кое-кому посылку. В известном смысле и Бондарчук — гений.