Человек года в кино: о Грете Тунберг снимут фильм

В 2020 году на стриминговом сервисе Hulu состоится премьера документального фильма о 16-летней экоактивистке Грете Тунберг, пишет Deadline. В качестве режиссера документальной ленты с рабочим названием «Грета» выступил Натан Гроссман, который составил всемирно известной шведской школьнице компанию на парусной лодке во время путешествия из Европы в США ради участия в климатическом саммите ООН. Продюсировать фильм будут Сесилия Нессен и Фредерик Хейниг.

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Тунберг заявила о себе в 2018 году, когда в знак протеста против изменения климата начала каждую пятницу вместо уроков проводить пикеты у здания парламента Стокгольма. Она сформулировала свой вопрос к могущественным взрослым так: «Если вас не волнует мое будущее на земле, почему я должна заботиться о своем будущем в школе?» Через несколько месяцев ее забастовка стала глобальным движением.

Съемочная группа документального фильма сопровождала девочку с самого начала ее активистской деятельности, фиксируя ее действия. Их цель — убедить мир в том, что климатический кризис не призрачная перспектива, а срочная проблема, требующая немедленного решения.

Грета Тунберг была названа человеком 2019 года, по версии журнала Time. Таким образом, она стала самым молодым носителем столь почетного звания. В этом году ей удалось обойти также включенных в шорт-лист основателя Facebook Марка Цукерберга, лидера Китая Си Цзиньпина, презмдента США Дональда Трампа и участников протестов в Гонконге.

«Она дала толчок всемирному движению. Тунберг стала самым громким голосом по самой важной проблеме, стоящей перед человечеством. Она воплощает в себе повсеместный рост активности молодежи, являющийся важным культурным феноменом нашего времени», — пояснил решение главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

Лидер США Дональд Трамп раскритиковал это событие, назвав победу юной экоактивистки «нелепой».

«Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!» — написал у себя в Twitter Трамп.

Тунберг, реагируя на это, временно изменила описание своего профиля в социальной сети Twitter — там значилось: «Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом».

Известный своими националистическими и консервативными взглядами президент Бразилии Жаир Болсонару (его часто сравнивают с Трампом за скандальные заявления — «Газета.Ru») на прошлой неделе раскритиковал девочку за ее публикацию в Twitter о двух вождях племени Гуажажара, которые были застрелены из проезжавшей машины в штате Мараньян. По мнению экоактивистки, коренные жители Амазонии погибли, защищая от вырубки тропические леса.

«Грета сказала, что индейцы погибли, потому что защищали Амазонию, — заявил Болсонару на пресc-конференции в Мараньяне, куда прибыл в связи с ЧП. — Удивительно, что пресса уделяет столько внимания этому отродью». Лидер Бразилии использовал португальское слово «pirralha», которое также можно перевести как «хулиган», «сорванец», «несносный ребенок».

По словам Болсонару, его заботят все трагедии в стране, он также добавил, что правительство прилагает колоссальные усилия в борьбе с незаконной вырубкой лесов. Российский президент Владимир Путин назвал Грету «доброй, но плохо информированной девочкой».

Напомним, что осенью уходящего года Тунберг произнесла громкую речь на саммите ООН по вопросам изменения климата. Девочка обрушилась на мировых политических лидеров за использование «лазеек, лукавых цифр и изощренного пиара» с целью избежать решительных действий. Активистка заключила, что, «пустые обещания политиков» лишили ее детства, а поколение ее детей — будущего.

«Через три недели мы вступим в новое десятилетие, которое определит наше будущее. Пока не видно ни единого проблеска надежды, и мы в отчаянии», — сказала шведская школьница.