«Нет времени»: Путин не будет смотреть сериал с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, согласно его сведениям, Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий глава Украины Владимир Зеленский. По словам Пескова, он убежден, что не будет смотреть шоу Путин и позднее, так как на это «у него нет времени».

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«Он не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел [«Слугу народа»], и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Песков также признался, что не знал о планах телеканала ТНТ начать показ «Слуги народа» в России — шоу стартует на отечественном телевидении 11 декабря.

«ТНТ — это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно», — подчеркнул он, добавив, что «тут главное — приобрести сериал, соблюдать все авторские права».

Накануне, 10 декабря, пресс-служба ТНТ заявила о грядущем старте показа шоу на телеканале. В релизе среди прочего отмечалось, что Зеленский «сделал комедийный сериал своей политической биографией».

«Никого не удивляет, когда сама жизнь подкидывает идеи для сценариев, но в случае со «Слугой народа» все ровно наоборот — сценарий стал жизнью. Но, как показывает практика, иногда сценарий хорош только на бумаге, а человек из «народа» становится президентом только от безысходности своего же народа», — также говорится в превью.

«Слуга народа» вышел в 2015 году и в считанные сроки стал одним из самых популярных и рейтинговых шоу на территории Украины — уже его первый эпизод, показанный телеканалом «1+1», привлек 26% аудитории, оказавшись абсолютным лидером украинского телесмотрения. Спустя два года — в 2017-м — «Студия Квартал-95» Зеленского продала права на показ шоу крупнейшему стриминговому сервису Netflix. На данный момент для просмотра доступны три сезона «Слуги народа», последний из них вышел в марте этого года, когда Зеленский готовился к выборам президента Украины.

На территории Украины проект, получивший в целом положительную прессу, неоднократно обвиняли в том, что с течением времени он превратился из комедийного в агитационный.

Главным героем сериала является школьный учитель Василий Голобородько, который однажды «выходит из себя от скотства окружающей жизни» и произносит пламенную речь с критикой социально-политической ситуации на Украине. Один из учеников тайком снимает это на видео, выкладывает ролик в сеть, случайно делая своего учителя популярным, — и тот вскоре становится президентом Украины.

В начале этой недели в Париже прошел «нормандский саммит», в рамках которого Путин, Зеленский, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсуждали урегулирование военного конфликта в Донбассе (подробнее об этом — тут).

Комментируя встречу с президентом России, Зеленский выразил мнение, что с Путиным сложно вести переговоры и договариваться, но при этом им удалось достигнуть продвижения по некоторым вопросам. Согласно украинскому политику, российский глава разбирает все вопросы на детали, вследствие чего приходится урегулировать каждое слово.

«Я просто другой человек, я быстрый человек, я такой, что раз-раз — договорились. А тут по-другому, другая, скажем так, природная биомеханика», — цитирует его «Интерфакс».

Сами итоги переговоров с Путиным он счел ничьей: «Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что «ничья».

Песков, в свою очередь, заявил, что в рамках саммита Путин и Зеленский не смогли достичь окончательного урегулирования газовых вопросов и снятия взаимных судебных претензий. Согласно пресс-секретарю, руководители газовых компаний продолжают переговоры, а в ходе самого мероприятия в Париже произошло недолгое общение на экспертном уровне. «Вместе с тем пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже», — отметил представитель президента РФ.

Говоря о знакомстве российского президента с Зеленским, Песков при этом выразил надежду, что оно станет началом конструктивного диалога сторон.