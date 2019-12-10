Джеймс Бонд, «Чудо-женщина: 1984» и другие трейлеры недели

«Не время умирать» («No Time to Die»), Кэри Фукунага. Премьера в России — 9 апреля 2020

Опубликован первый полный трейлер фильма «Не время умирать» — 25-й картины киносаги о суперагенте Джеймсе Бонде. В напряженном 2,5-минутном трейлере появляется Дэниел Крэйг, который в последний раз в своей карьере сыграл Бонда. Также в картине снялись Рами Малек, Лашана Линч, Кристоф Вальц, Ана де Армас, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Джеффри Райт, Наоми Харрис и другие.

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По сюжету фильма Бонд оставляет службу и отправляется отдыхать на Ямайку. Полноценно насладиться пляжами у него не выходит: Феликс Лейтер из ЦРУ просит «007» о помощи в вызволении ученого из плена. Однако постаревший Бонд с миссией не справляется, и его похищает таинственный злодей.

«Чудо-женщина: 1984» («Wonder Woman 1984»), Пэтти Дженкинс. Премьера в России — 4 июня 2020

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала трейлер продолжения супергеройского сольника «Чудо-женщина» 2017 года с израильской актрисой Галь Гадот в главной роли. В сиквеле фильма Пэтти Дженкинса зрителей ждут приключения Чудо-женщины в 1984 году и ее борьба с неуправляемой женщиной-кошкой Гепардой. Помимо Гадот ведущие роли в фильме исполнили Крис Пайн, появившийся еще в первой части блокбастера, и Педро Паскаль, известный благодаря «Игре престолов», где он сыграл Оберина Мартелла.

«Охотники за привидениями: Наследники» («Ghostbusters: Afterlife»), Джейсон Райтман. Премьера в России — 9 июля 2020

Sony Pictures опубликовала первый официальный трейлер очередного фильма серии «Охотники за привидениями». Новая картина представляет собой прямое продолжение первых двух частей, вышедших в 1984 и 1989 годах, и возвращает на экран вымышленный автомобиль Ecto-1 и некоторых оригинальных актеров. Действие ленты происходит в маленьком городке, где группа детей во главе с учителем обнаруживают различные связи с оригинальными «Охотниками за привидениями», которые орудовали 30 лет назад. Главные роли в фильме исполнили Керри Кун, Финн Вольфхард, Маккенна Грейс и Пол Радд.

«Главный герой» («Free Guy»), Шон Леви. Премьера в России — 2 июля 2020

На YouTube-канале 20th Century Fox Russia появился первый трейлер комедии «Главный герой» от создателя «Очень странных дел» Шона Леви. Отмечается, что в картине герой Райана Рейнольдса является банковским работником, который внезапно понимает, что находится в компьютерной игре. На кадрах трейлера он выполняет задания и попадает в различные истории. Также роли в ленте исполнили Джоди Комер, Джо Кери, Лил Рел Ховери, Уткарш Амбудкар и Тайка Вайтити.

«Мулан» («Mulan»), Ники Каро. Премьера в России — 26 марта 2020

Компания Disney выпустила официальный трейлер киноверсии мультфильма «Мулан» на русском языке. Согласно ролику, в ленте сохранился оригинальная история мультфильма, который вышел в 1998 году. По сюжету китайский император издает указ о призыве на службу имперской армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков. Старшая дочь почетного воина Мулан решается идти на службу вместо больного отца. Девушка выдает себя за мужчину и обманом попадает в армию, с которой идет в опасный поход.

Режиссером картины выступила Ники Каро, снявшая «Жену смотрителя зоопарка», а главную роль играет Лю Ифей, снявшаяся в «Запретном царстве».

«Вторжение», Федор Бондарчук. Премьера в России — 1 января 2020

В сети появился новый трейлер фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение», который стал сиквелом его же «Притяжения» 2017 года. В ролике уместились несколько космических сцен, полеты инопланетных кораблей над городом, сражения на фоне Москвы-сити и разговоры главных героев на важные темы. Согласно сюжету ленты, персонаж Ирины Старшенбаум обнаруживает у себя сверхспособности и становится объектом повышенного интереса со стороны Министерства обороны, а также инопланетных форм жизни, которые вторглись на нашу планету. Первая часть фильма заработала в домашнем прокате чуть более 1 млрд рублей.

«Последний богатырь: Корень зла», Дмитрий Дьяченко. Премьера в России — 24 декабря 2020

Студия Disney показала первый тизерный трейлер к сиквелу фильма «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко. По сюжету картины «Последний богатырь: Корень зла», главный герой Иван отказывается от участия в Богатырских играх витязей, но когда пробуждается древнее зло, объединяется с богатырями. В сиквеле снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов и Кирилл Зайцев.