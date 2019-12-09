«Холодное сердце», «Джуманджи» и Рождество: что смотрят в России

Первую строчку в российском бокс-офисе сохранил за собой мультфильм «Холодное сердце 2», собравший во второй уикенд проката 364,6 млн рублей. Неделю назад вторая часть диснеевского хита, рассказывающая о приключениях двух наследниц трона и их друзей, выручила в России 883 млн руб.

Несмотря на ограниченные показы, блокбастеру «Джуманджи: Новый уровень» удалось стартовать в российских кинотеатрах с 149,6 млн рублей. В широкий прокат лента о волшебной игре выйдет 12 декабря. Главные роли в фильме исполнили Карен Гиллан, Дуэйн «Скала» Джонсон, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни ДеВито, Дэнни Гловер, Кевин Харт и другие.

На третьем месте расположилась комедийная мелодрама «Рождество на двоих», привлекательная для зрителей благодаря приближающимся праздникам и звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк в главной роли. В премьерный уикенд лента собрала 73,6 млн рублей. Ранее «Газета.Ru» взяла интервью у сценаристки фильма — двукратной обладательницы «Оскара» Эммы Томпсон.

Во вторые выходные российского проката детективная комедия «Достать ножи» от режиссера «Последних джедаев» Райана Джонсона выручила 56,1 млн рублей. Согласно сюжету картины, известного автора криминальных романов Харлана Тромби сразу после его 85-летия находят мертвым, и за расследование берется детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать «тугую сеть уловок и корыстной лжи» неблагодарных членов семьи Харлана и его персонала. Каст фильма получился по-настоящему звездным: в него вошли Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие.

Отечественная военная драма «Ржев» сценариста и режиссера Игоря Копылова стартовала в России с 38,4 млн рублей. Сюжет исторического фильма разворачивается в январе 1942 года во время Ржевской битвы, когда штаб требует от роты советских солдат, потерявшей множество воинов, удерживать позиции любой ценой. В фильме снялись Александр Горбатов, Сергей Жарков, Александр Бухаров, Иван Бахарев, Арсений Семенов, Олег Гаянов и другие.

На шестой неделе проката запись юбилейного концерта народной артистки СССР Аллы Пугачевой пополнила кассу на 34,1 млн рублей. В создании 98-минутного выступления под названием «Алла Пугачева. Тот самый концерт» приняли участие театральный режиссер Филипп Григорьян, постановщик Татьяна Гулина и сама артистка. В одном из интервью Примадонна подробно рассказала о причинах создания этого видео.

Спортивная драма »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда по итогам четвертых выходных собрала в России еще 28,2 млн рублей. Основанная на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: «Форд», «Феррари» и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане» биографическая лента рассказывает реальную историю противостояния команд в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году. Главные роли в картине представлены мощным дуэтом в лице Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона.

Биографическая драма «Сиротский Бруклин», режиссером, продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли в которой стал Эдвард Нортон, стартовала в российских кинотеатрах с 27,9 млн. Действие картины, основанной на романе Джонатана Летема, разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов, когда одинокий частный детектив, страдающий от синдрома Туретта, решается раскрыть убийство своего наставника и единственного друга. Вместе с Нортоном в фильме сыграли Брюс Уиллис, Майкл Кеннет Уильямс, Лесли Манн и другие.

На девятой строчке расположился российский биографический фильм о великом футбольном вратаре Льве Яшине. В ходе второго уикенда фильм »Лев Яшин: Вратарь моей мечты» собрал 24,8 млн рублей. Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».