Disney, гонки и «Джокер»: как американцы провели выходные

«Холодное сердце 2» вновь стало лидером проката в США

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Кадр из фильма «Холодное сердце 2» Кадр из фильма «Холодное сердце 2»
Кадр из фильма «Холодное сердце 2»

Кадр из фильма «Холодное сердце 2»

Disney
«Холодное сердце 2» остается лидером, «Джокер» вновь смеется над прогнозами экспертов, а «Playmobil фильм: Через вселенные» показывает ужасающий старт: «Газета.Ru» представляет традиционный обзор американского бокс-офиса.

Самым кассовым фильмом американского проката за прошедшие киновыходные ожидаемо стал мультфильм «Холодное сердце 2» (третья неделя), который заработал в ходе 6-8 декабря $34,7 млн, показав при этом достаточно ощутимое падение — на 59,7%. Теперь суммарные сборы диснеевского сиквела в США составляют $337,6 млн, благодаря чему анимационная картина уже входит в топ-7 проектов 2019-го, заработавших в Штатах больше других.

Что касается общемировой выручки новых приключений принцессы Анны, королевы Эльзы, а также остальных полюбившихся героев франшизы, то на данный момент она равняется примерно $920 млн. Таким образом, совсем скоро «Холодное сердце 2» станет восьмой лентой этого года, собравшей не менее $1 млрд, — и шестой (!) из этого списка за авторством Disney. Добавим, что оригинальный мультфильм, вышедший в 2013 году, заработал в сумме $1,27 млрд.

На второй строчке расположился детективно-комедийный триллер «Достать ножи», для которого минувшие выходные были вторыми в США, — $14,1 млн. В сумме же фильм с мощным актерским составом (Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие) заработал к настоящему моменту по миру $124,1 млн — во многом благодаря домашнему рынку (63,5 млн) и Китаю (23,6 млн).

Третьей стала гоночная драма »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда с «оскароносными» Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях: четвертый уикенд пополнил американскую кассу проекта на $6,54 млн. Общие выручки фильма, основанного на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: «Форд», «Феррари» и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане», в стране и по миру в целом сейчас составляют соответственно $91,1 млн и 167,6 млн.

Прямо следом за топ-3 оказалась драма Мелины Матсукас «Квин и Слим», в которой среди прочих сыграл звезда хоррора «Прочь» Дэниэл Калуя, — $6,53 млн за вторые выходные.

Замкнул же первую пятерку «Прекрасный день по соседству», благодаря которой Том Хэнкс оказался в списке претендентов на «Оскар» — уже третий для себя лично. В ходе третьего уикенда лента выручила $5,2 млн.

Шестая позиция досталась триллеру «Темные воды» с Марком Руффало, Энн Хэтэуэй и Тимом Роббинсом в главных ролях, рассказывающему о корпоративном юристе Роберте Биллоте, который раскрывает многолетнюю историю загрязнения окружающей среды химической компанией. Для проекта прошедшие выходные официально стали уже третьими в Америке, однако по сути первыми: до этого он находился лишь в ограниченном прокате. Заработала картина за 6-8 декабря $4,1 млн.

Седьмым финишировал боевик «21 мост», руки к которому приложили авторы последних «Мстителей» Энтони и Джо Руссо: третий уикенд и $2,9 млн.

Последними представителями топ-10 стали семейная комедия «Игры с огнем» режиссера Энди Фикмена,

исторический военный фильм Роланда Эммериха «Мидуэй» и...

триллер «Джокер», который в очередной раз лишь посмеялся над прогнозами экспертов и сумел удержаться в первой десятке, откуда проект, по мнению аналитиков, должен был вылететь еще несколько недель назад. Заработали за минувший уикенд эти фильмы соответственно $2 млн, 1,9 млн (оба — пятые выходные) и 1 млн (десятые выходные). Что касается истории становления главного соперника Бэтмена, то на данный момент ее общемировая касса составляет уже $1,055 млрд.

Добавим, что главный дебютант прошедшей недели — мультфильм «Playmobil фильм: Через вселенные», действие которого разворачивается во вселенной одноименных игрушек, — стартовал в США лишь на 14-й строчке, заработав всего $0,66 млн (при этом имея аж 2337 мест). Это, на секундочку, третье по провальности среднее открытие в истории среди фильмов, имевших не менее 2000 кинотеатров: каждый из них приносил в этот уикенд проекту лишь $282.

Уже на следующей неделе в борьбу за лидерство в американском бокс-офисе вступят сразу три большие картины — «Джуманджи: Новый уровень», «Дело Ричарда Джуэлла» и «Черное Рождество».