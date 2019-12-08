Disney, гонки и «Джокер»: как американцы провели выходные

Самым кассовым фильмом американского проката за прошедшие киновыходные ожидаемо стал мультфильм «Холодное сердце 2» (третья неделя), который заработал в ходе 6-8 декабря $34,7 млн, показав при этом достаточно ощутимое падение — на 59,7%. Теперь суммарные сборы диснеевского сиквела в США составляют $337,6 млн, благодаря чему анимационная картина уже входит в топ-7 проектов 2019-го, заработавших в Штатах больше других.

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Что касается общемировой выручки новых приключений принцессы Анны, королевы Эльзы, а также остальных полюбившихся героев франшизы, то на данный момент она равняется примерно $920 млн. Таким образом, совсем скоро «Холодное сердце 2» станет восьмой лентой этого года, собравшей не менее $1 млрд, — и шестой (!) из этого списка за авторством Disney. Добавим, что оригинальный мультфильм, вышедший в 2013 году, заработал в сумме $1,27 млрд.

На второй строчке расположился детективно-комедийный триллер «Достать ножи», для которого минувшие выходные были вторыми в США, — $14,1 млн. В сумме же фильм с мощным актерским составом (Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие) заработал к настоящему моменту по миру $124,1 млн — во многом благодаря домашнему рынку (63,5 млн) и Китаю (23,6 млн).

Третьей стала гоночная драма »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда с «оскароносными» Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях: четвертый уикенд пополнил американскую кассу проекта на $6,54 млн. Общие выручки фильма, основанного на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: «Форд», «Феррари» и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане», в стране и по миру в целом сейчас составляют соответственно $91,1 млн и 167,6 млн.

Прямо следом за топ-3 оказалась драма Мелины Матсукас «Квин и Слим», в которой среди прочих сыграл звезда хоррора «Прочь» Дэниэл Калуя, — $6,53 млн за вторые выходные.

Замкнул же первую пятерку «Прекрасный день по соседству», благодаря которой Том Хэнкс оказался в списке претендентов на «Оскар» — уже третий для себя лично. В ходе третьего уикенда лента выручила $5,2 млн.

Шестая позиция досталась триллеру «Темные воды» с Марком Руффало, Энн Хэтэуэй и Тимом Роббинсом в главных ролях, рассказывающему о корпоративном юристе Роберте Биллоте, который раскрывает многолетнюю историю загрязнения окружающей среды химической компанией. Для проекта прошедшие выходные официально стали уже третьими в Америке, однако по сути первыми: до этого он находился лишь в ограниченном прокате. Заработала картина за 6-8 декабря $4,1 млн.

Седьмым финишировал боевик «21 мост», руки к которому приложили авторы последних «Мстителей» Энтони и Джо Руссо: третий уикенд и $2,9 млн.

Последними представителями топ-10 стали семейная комедия «Игры с огнем» режиссера Энди Фикмена,

исторический военный фильм Роланда Эммериха «Мидуэй» и...

триллер «Джокер», который в очередной раз лишь посмеялся над прогнозами экспертов и сумел удержаться в первой десятке, откуда проект, по мнению аналитиков, должен был вылететь еще несколько недель назад. Заработали за минувший уикенд эти фильмы соответственно $2 млн, 1,9 млн (оба — пятые выходные) и 1 млн (десятые выходные). Что касается истории становления главного соперника Бэтмена, то на данный момент ее общемировая касса составляет уже $1,055 млрд.

Добавим, что главный дебютант прошедшей недели — мультфильм «Playmobil фильм: Через вселенные», действие которого разворачивается во вселенной одноименных игрушек, — стартовал в США лишь на 14-й строчке, заработав всего $0,66 млн (при этом имея аж 2337 мест). Это, на секундочку, третье по провальности среднее открытие в истории среди фильмов, имевших не менее 2000 кинотеатров: каждый из них приносил в этот уикенд проекту лишь $282.

Уже на следующей неделе в борьбу за лидерство в американском бокс-офисе вступят сразу три большие картины — «Джуманджи: Новый уровень», «Дело Ричарда Джуэлла» и «Черное Рождество».