Диснеевские принцессы и холодное оружие: что смотрят в России

Безусловным лидером российского бокс-офиса за уикенд 28 ноября --1 декабря стал мультфильм «Холодное сердце 2». За минувшие четыре дня новая полнометражная анимационная премьера от Disney собрала 786,3 млн рублей. Учитывая столь отличный результат, есть все основания полагать, что проект в будущем сможет превзойти результат и своего «старшего брата»: первая часть истории о приключениях принцессы Анны и королевы Эльзы, а также их друзей, шесть лет назад собрала в сумме $1,27 млрд

Новая работа от режиссера «Последних джедаев» Райана Джонсона — комедийный детектив «Достать ножи» — разместилась, как и предполагали аналитики, на второй строчке отечественного проката. Юмористическая версия классического жанра расследования убийства, совершенного в аристократическом доме в разгар дня рождения, где главные роли сыграли Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон и Майкл Шеннон, выручила 103 млн рублей.

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Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

На третьей неделе проката »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда спустился прямиком на третье место, продемонстрировав результат в размере 69,7 млн рублей. Спортивная драма с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом, которых студия Fox уже выдвинула в качестве возможных претендентов на «Оскар», основана на биографической книге о противостоянии конструкторов и гонщиков двух легендарных команд в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году. Таким образом, в России фильм заработал уже 538 млн рублей.

Четвертой финишировала еще одна премьера недели — биография легенды советского и мирового футбола «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского. На первых выходных проката фильм достиг прибыли в размере 57,9 млн рублей.

Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

После успешного старта в свой первый уикенд фантастический триллер «Аванпост» режиссера Егора Баранова упал сразу на пятую строчку. Картина о нападении инопланетян, которые по странному совпадению не тронули лишь небольшой кусок территории в России и Восточной Европе, собрала в минувшие выходные еще 33,4 млн рублей. Главные роли исполнили Петр Федоров и Алексей Чадов.

Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

Следом оказался фильм известной постановщицы клипов группы «Ленинград» («Экспонат» и «В Питере — пить») Анны Пармас «Давай разведемся!».. Второй прокатный уикенд принес истории о гинекологе Маше в исполнении Анны Михалковой, которая решила не сдаваться после ухода мужа и отбить его у тренера по фитнесу, еще 21 млн рублей.

Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

На пятой неделе проката запись юбилейного концерта народной артистки СССР Аллы Пугачевой неожиданно ворвалась в топ-10. 98-минутная киноверсия выступления для всех тех, кто так и не смог попасть на шоу (или хочет освежить воспоминания), пополнила кассу еще на 17 млн рублей. В создании видео «Алла Пугачева. Тот самый концерт» приняли участие театральный режиссер Филипп Григорьян и постановщица Татьяна Гулина.

После нескольких переносов премьерной даты фильм Ольги Городецкой «Тварь» по истории писательницы Анны Старобинец с Еленой Лядовой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях наконец-то вышла в прокат. В свои первые выходные сборы хоррора о семье, чей усыновленный ребенок внезапно начал походить на их пропавшего сына, составили 11 млн рублей.

На еще одну строчку упала полнометражная версия знаменитого британского сериала «Аббатство Даунтон». Увы, но лента совсем не оправдала надежд аналитиков — в свои первые выходные вместо прогнозируемого ей третьего места оказалась всего лишь на восьмом. На этот раз результат оказался не лучше: фильм от постоянного сценариста проекта Джулиана Феллоуза и режиссера Майкла Энглера, действия которого развиваются через полтора года после окончания событий самого шоу, заработал 5 млн рублей.

Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

Наконец, замкнул топ-10 ужастик «Обратный отсчет» Джастина Дека, посвященный зависимости от гаджетов. Фильм, по сюжету которого героиня Элизабет Лейл обнаруживает в своем смартфоне обратный отсчет времени до собственной гибели, собрал 3 млн рублей.