Гонки на выживание и апокалипсис: что смотрят в России

Во вторую неделю проката картина »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда сохранила лидерство в российском бокс-офисе, прибавив к кассе еще 156,9 млн рублей. Спортивная драма с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях основана на биографической книге о противостоянии конструкторов и гонщиков двух легендарных команд в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году.

Со второй строчки, как и предполагали аналитики, стартовал российский фантастический триллер режиссера Егора Баранова «Аванпост», но с достаточно меньшими по сравнению с ожидаемыми сборами — 83 млн против 100 млн. В центре сюжета — история нападения на Землю неизвестной формы жизни из космоса, которая по странной случайности оставила нетронутой лишь небольшой кусок территории Восточной Европы. Главные роли в фильме исполнили Петр Федоров и Алексей Чадов.

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Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».

Замкнула топ-3 отечественного бокс-офиса еще одна премьера недели — полнометражный дебют Анны Пармас, завоевавшей широкую популярность как постановщица клипов группы «Ленинград» («Экспонат» и «В Питере — пить»), — «Давай разведемся!». История гинеколога Марии в исполнении Анны Михалковой, которая после ухода супруга решила вступить в борьбу за него с тренером по фитнесу, заработала в первые выходные 49 млн рублей.

Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».

Не сдает позиций «Семейка Аддамс» — мультфильм был изначально приурочен к Хэллоуину, но задержался в отечественных кинотеатрах. Новая глава в жизни полюбившегося многим готического семейства на четвертой неделе принесла в копилку еще 41 млн рублей.

Фильм-возвращение на большой экран Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы» сохранил пятую позицию в прокате уже вторую неделю подряд. В минувший уикенд 21-24 ноября лента-переосмысление классической диснеевской истории о Спящей красавице 1959 года от лица отрицательной героини выручила 29 млн рублей. Общая касса картины в России составила уже 1,8 млрд рублей.

Шестым финишировал фильм «Доктор Сон», снятый по роману классика ужасов Стивена Кинга. В свой третий уикенд сиквел хрестоматийного «Сияния» Стэнли Кубрика от режиссера Майка Флэнагана, рассказывающий о повзрослевшем сыне главного героя, заработал 18 млн рублей. Главную роль сыграл Юэн Макгрегор.

Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru»

На седьмом месте расположился феминистский боевик «Ангелы Чарли» с 17,4 млн рублей. Очередное возрождение франшизы о команде сотрудниц частного детективного агентства от постановщицы Элизабет Бэнкс уже провалилось в США, заработав за второй уикенд лишь $3 млн. По сюжету девушки должны победить врагов и заполучить аппарат, который способен трансформировать электрические волны в смертельно опасный заряд. Главные роли в картине исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински.

Совсем не оправдала надежд аналитиков полнометражная версия знаменитого британского сериала «Аббатство Даунтон» — вместо прогнозируемого ей третьего места лента оказалась всего лишь на восьмом, собрав 17,3 млн рублей. Действия саги от постоянного сценариста проекта Джулиана Феллоуза и режиссера Майкла Энглера развиваются через полтора года после окончания событий самого шоу. Кино расскажет, к чему привел визит короля Георга V и его супруги Марии в загородный особняк семьи Кроули в Йоркшире в 1927 году.

Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».

Девятым — с 14 млн рублей — финишировал ужастик «Обратный отсчет» Джастина Дека, посвященный зависимости от гаджетов. Согласно сюжету ленты, героиня Элизабет Лейл обнаруживает в своем смартфоне обратный отсчет времени до собственной гибели, которая, если верить приложению, произойдет через три дня.

Единственная анимационная премьера недели «Стражи Арктики» стартовала в России только с десятого места, заработав 12,7 млн рублей. Действие мультфильма происходит на Севере, где песец Живчик работает в Арктической почтовой службе и мечтает стать членом элитной команды курьеров-хаски.