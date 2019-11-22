Всеобщий контроль: власти начнут отслеживать онлайн-кинотеатры

Российские власти начнут собирать данные о просмотрах фильмов и сериалов на онлайн-платформах. Соответствующие поправки в закон о кинематографе вступят в силу с 2021 года, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

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В Минкультуры уточнили, что руководство видеосервисов и продюсеры осведомлены об этих планах, а документ уже направлен в правительство России. Согласно заявленным нововведениям, онлайн-платформы будут обязаны предоставлять информацию о просмотрах своего контента в Единую Федеральную автоматизированную информационную систему (ЕАИС). Сейчас этому сервису доступна статистика только офлайн-кинотеатров, но через пару лет в него начнут стекаться и данные с видеосервисов. В частности, передаваться будут название медиапродукта, год выпуска, имя режиссера и количество просмотров.

По словам главы российского Министерства культуры Владимира Мединского, эти поправки необходимы для того, чтобы оценить эффективность материальной поддержки фильмов и сериалов из госбюджета.

Он объяснил, что некоторые фильмы не снискали популярности в классических кинотеатрах, но в интернете набрали огромное количество просмотров. Это говорит о том, что зрители увидели это кино — и бюджетные деньги не пропали зря.

Источник отмечает, что нововведение коснется любых онлайн-платформ с отечественными фильмами — независимо от количества зрителей и владельцев. Это может быть как российская, так и иностранная компания.

Ранее Мединский заявил, что в новогодние праздники премьеры зарубежных фильмов могут быть перенесены на другое время. Он объяснил это решение желанием привлечь больше внимания зрителей к отечественным лентам, передает «Интерфакс».

«Просто традиционно новогодние праздники — время премьер лучших российских фильмов», — объяснил министр.

Он отметил, что не помнит такой практики в прошлом, однако Министерство культуры имеет право на перенос премьер зарубежных и российских картин, если они похожи друг на друга. Это, по словам министра, позволит россиянам «посмотреть и тот, и другой (фильм)».

«Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет. А когда все выходит в один день, зритель лишается возможности увидеть часть хороших фильмов. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается», — рассудил Мединский.

Министр добавил, что очень ждет выхода фильма «Союз спасения» Андрея Кравчука, потому что он «всегда интересовался историей декабристов».

«Затем жду, что получится у Федора Бондарчука с продолжением фильма «Притяжение», который теперь про вторжение инопланетян на землю. Будет еще много хороших фильмов», — сказал политик.

В ходе минувшей недели Мединский также раскритиковал журналистов, задавших вопрос о жестоком убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Во время международного культурного форума в Санкт-Петербурге он выразил сожаление в отношении СМИ, которые, по его мнению, позволяют себе «хайпить на человеческой трагедии».

«У кого что болит… Раньше все спрашивали про «Джокера», теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — цитирует его «Интерфакс».

Во время своего выступления Мединский также рассказал, кого в России нельзя назвать культурными людьми. «У кого до сих пор в закладках нет сайта «Культура.рф» — тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России», — заключил глава ведомства.

Он назвал этот ресурс «главной в стране и самой популярной из серьезных» культурных площадок интернета, которую ежедневно посещают от 100 до 150 тыс. пользователей. «Мы не сравниваем себя с новостными сайтами, куда заглянул, узнал, кому отрезали голову, и пошел на следующий. У нас часами каждый проводит время», — объяснил глава Минкульта.

Однако, согласно счетчику посещаемости «Рамблер/топ-100», портал «Культура.рф» не занимает лидирующих позиций — так, утром 22 ноября этот сайт находился на девятом месте в категории «Культура и искусство».