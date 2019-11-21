«Аббатство Даунтон» и «Давай разведемся!»: на что пойдут в России

По итогам стартовавших киновыходных лидером проката останется фильм режиссера Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari» с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях. Спортивная драма, основанная на биографической книге о противостоянии конструкторов и гонщиков двух легендарных команд в 24-часовой гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году, на второй неделе проката сможет принести своим создателям 110 млн рублей.

Российский фантастический триллер режиссера Егора Баранова с Петром Федоровым и Алексеем Чадовым в главных ролях «Аванпост» окажется на второй строчке таблицы самых кассовых фильмов уикенда. Аналитики рынка ожидают, что история нападения на Землю неизвестной формы жизни из космоса, которая по странной случайности оставила нетронутой лишь небольшой кусок территории Восточной Европы, сможет собрать за премьерные выходные около 100 млн рублей.

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Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

Второй премьерой этих выходных станет полнометражное продолжение полюбившегося российским зрителям британского сериала «Аббатство Даунтон» от постоянного сценариста проекта Джулиана Феллоуза и режиссера Майкла Энглера. В киноверсии саги о британских аристократах «довоенного качества» действие развиваются через полтора года после окончания событий самого сериала. Зрители смогут увидеть, к чему привел визит короля Георга V и его супруги Марии в загородный особняк семьи Кроули в Йоркшире в 1927 году, а сам фильм сможет заработать 33 млн рублей.

Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».

Последней премьерой этой недели станет полнометражный дебют Анны Пармас, завоевавшей широкую популярность как постановщица клипов группы «Ленинград» («Экспонат» и «В Питере — пить»). Сборы истории гинеколога Марии в исполнении Анны Михалковой, которая после ухода супруга решила вступить в борьбу за него с тренером по фитнесу, составят, по прогнозам экспертов, 30 млн рублей.

Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».

Единственный большой мультфильм в текущем прокатном репертуаре российских кинотеатров — «Семейка Аддамс» — был изначально приурочен к хеллоуинским праздникам, однако задержался в отечественных кинотеатрах. Новая глава противостояния готического семейства обезумевшему «нормальному» миру и его современным вызовам на четвертой неделе сможет принести авторам еще 28 млн рублей — и замкнет пятерку лидеров проката на этой неделе.

На шестом месте расположится очередное возрождение франшизы о команде сотрудниц частного детективного агентства «Ангелы Чарли» от режиссера Элизабет Бэнкс, главные роли в котором исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. После провала премьеры в США и России эксперты ожидают от фильма о попытке девушек помешать коварным планам злодеев, к которым в руки попал аппарат, трансформирующий электрические волны в смертельно опасный заряд, результат на уровне 20 млн рублей.

Подробнее о прокатной судьбе картины — в рецензии «Газеты.Ru».

Аналогичных показателей ожидают и от фильма-возвращения на большой экран актрисы Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы». После не оправдавшей надежд своих создателей премьеры переосмыслению классической диснеевской истории о Спящей красавице 1959 года «для взрослых» удается удерживаться среди лидеров российского проката вот уже шестую неделю подряд. В этот уикенд сказке, изложенной от лица отрицательной героини, удастся заработать еще 20 млн рублей.

Интерес к фильму «Доктор Сон» по роману классика хорроров Стивена Кинга от режиссера Майка Флэнагана с Юэном Макгрегором в главной роли постепенно теряет интерес зрителей и на третьей неделе опустится на восьмую строчку таблицы лидеров по кассовым сборам в России. Сиквел хрестоматийного фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние», в котором рассказывается история повзрослевшего сына главного героя, в этот раз принесет авторам 18 млн рублей.

Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».