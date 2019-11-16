«Фейковая новость»: Галкин об отмене выступлений

Шоумен Максим Галкин заявил, что новость об отмене его концертов из-за заявления о политической цензуре на телевидении является ложной. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Instagram.

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«Уважаемые журналисты, вы уже второй день тиражируете фейковую новость, что после опубликованных отрывков с политической сатирой мне запрещают концерты, их отменяют по чьей-то указке», — обратился Галкин.

Он отметил, что источником этого слуха был публицист Александр Невзоров, заявивший об отмене выступлений в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты», — сказал Невзоров.

Однако сам юморист признался, что не понимает, почему журналист так сказал.

«Все, что запланировано у меня в ближайшие год-полтора, должно состояться. Дай бог мне здоровья. Поэтому улыбайтесь, господа. Не будьте такими серьезными», — призвал Галкин.

О цензуре на российском телевидении шоумен заявил в начале ноября в ходе выступлении на концерте в Новосибирске. По словам 43-летнего артиста, раньше на отечественном ТВ показывали больше политического юмора.

«Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана. Я их понимаю, потому что, знаете, сейчас такая обстановка сложная. Когда у нас она была простая?» — сказал Галкин.

Также он выразил возмущение в связи с тем, что некоторые российские телеканалы «все время рассказывают про Украину». Во время эмоционального монолога артист заявил, что его это «достало».

«Нам рассказывают про Украину. Все время рассказывают. Меня это уже так достало — я же не в Украине живу. Что вы мне про нее все время рассказываете? Вы про нас расскажите. Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь», — подчеркнул юморист.

В свое речи Галкин также упомянул телеведущего Артема Шейнина, пошутив над тем, как журналист не дает высказываться зарубежным экспертам в рамках своего шоу. Вместе с тем комик заявил, что благодаря телевидению в России «в худшем смысле слова вернулись советские времена».

«Нам не дают времени обмозговать, нам сразу разжевывают и говорят: «Это враги, вы сюда, это сюда», — объяснил комик.

Он добавил, что не стремится к званию заслуженного или народного артиста России, чтобы не ограничивать себя в смелых высказываниях на подобные темы.

«Но пока хотя бы на концертах можно говорить что хочешь. Я поэтому и не прошу все эти звания. Потому что так есть возможность их все [обругать]», — признался Галкин.

Согласно СМИ, в своем монологе он также упомянул ведущего программы «Вечер» на «России 1» Владимира Соловьева. Комментируя заявление юмориста в беседе с «Газетой.Ru», журналист сказал, что не понимает, о какой цензуре говорит супруг Аллы Пугачевой.

«Мы с ним работает на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством. Максим ведет несколько программ, если я правильно понимаю, на замечательном телеканале.

Поэтому ничто не мешает Максиму сделать все, что он считает нужным, чтобы телевидение соответствовало — по крайней мере, в его программах — его представлению о прекрасном. Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения», — сказал Соловьев.

Среди поддержавших Галкина в этой ситуации оказался его коллега — народный артист РСФСР Владимир Винокур.

«Это решает не руководство телеканалов, а зрители. Даже если не телеканал, то все равно он будет востребован, к нему люди ходят», — сказал Винокур в интервью НСН.

Артист предположил, что Галкин мог не знать, что его записывают на видео, и сказал о политической цензуре на телевидении «в запале».