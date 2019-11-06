Пингвину и Двуликому нашли актеров: кто пополнит каст «Бэтмена»

Актеры Колин Фаррелл и Энди Серкис ведут переговоры, чтобы сняться в новом фильме о супергерое Бэтмене, передает Variety со ссылки на источники. По информации издания, Фаррелл может сыграть Пингвина. До него в роли злодея предстали Дэнни Де Вито в картине «Бэтмен возвращается» и Робин Лорд Тейлор в сериале «Готэм».

В свою очередь Серкис может воплотить образ Альфреда Пенниуорта, дворецкого семьи Брюса Уэйна. Ранее роль помощника Темного рыцаря играли, в частности, Майкл Гоф (до 1997 года), Майкл Кейн (трилогия Кристофера Нолана) и Джереми Айронс («Лига справедливости»).

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Кроме того, к звездному касту может присоединиться обладатель «Оскара» Мэттью Макконахи, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники. Пока информация не получила официального подтверждения. Предполагается, что звезда фильмов «Интерстеллар» и «Далласский клуб покупателей» сыграет окружного прокурора Харви Дента (он же Двуликий). В предыдущих частях о Бэтмене Дента играли Томми Ли Джонс и Аарон Экхарт. Ранее претендентом на роль считался Джон Дэвид Вашингтон — звезда фильма «Черный клановец».

По информации портала, съемки очередной адаптации DC Comics начнутся в первой половине следующего года. Выход картины о супергерое запланирован на 25 июня 2021-го. Режиссером фильма выступил Мэтт Ривз. Примечательно, что постановщик уже работал с Серкисом над лентой «Планета обезьян: Революция».

Сценарий грядущего фильма написал сам Ривз, тогда как операторское кресло занял Грег Фрейзер (номинант на «Оскар» за драму «Лев»).

В начале октября Variety писал, что роль Селины Кайл, известной фанатам комикса как Женщина-кошка, исполнит Зои Кравиц. Отмечается, что Мэтт Ривз выбирал между четырьмя кандидатками — помимо звезды сериала «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies), в шорт-лист входили Зази Битц («Джокер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», «Алита: Боевой ангел»), а также обладательница премии «Оскар» за «Девушку из Дании» Алисия Викандер.

Согласно слухам, в основанном на популярном комиксе боевике также снимется Джеффри Райт («Мир Дикого Запада») в образе комиссара Джима Гордона, товарища Брюса Уэйна. Как писал The Hollywood Reporter, роль cуперзлодея Загадочника исполнит актер и режиссер Пол Дано, известный по фильму «Молодость» Паоло Соррентино и британскому сериалу «Война и мир». До этого некоторые источники утверждали, что одного из главных противников Бэтмена и по совместительству любителя сложных головоломок может сыграть Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Мачо и ботан», «Маньяк»), однако впоследствии информация не подтвердилась.

Роль самого Бэтмена в фильме Ривза досталась Роберту Паттинсону, известному по »Гарри Поттеру», «Сумеркам» и «Помни меня». Судя по всему, актер уже активно готовится к съемкам: недавно бразильский спортсмен и тренер по джиу-джитсу Риган Мачадо опубликовал в Instagram фотографии с тренировок знаменитости.

Известно, что главным соперником артиста на кастинге был Николас Холт, получивший наибольшую известность благодаря сериалу «Молокососы» и фильмам о Людях Икс. При этом уточнялось, что режиссер изначального настаивал на кандидатуре Паттинсона в роли супергероя.

Таким образом, 33-летний актер станет вторым самым молодым актером, который сыграет супергероя. Его опережает только Кристиан Бэйл, которому исполнился 31 год на момент премьеры картины «Бэтмен. Начало» в 2005 году. Роль легендарного персонажа в разные годы исполняли Адам Уэст, Майкл Китон, Джордж Клуни, Вэл Килмер и Бен Аффлек.

После того, как студия Warner Bros. утвердила Паттинсона на роль Брюса Уэйна, в соцсетях мнения поклонников одного из самых популярных супергероев мира разделились. В прессе решение Ривза называли «лучшим выбором», в то время как некоторые пользователи восприняли назначение актера резко отрицательно и даже создали петицию с требованием снять его кандидатуру.