Возвращение Терминатора: на что пойдут в США

Главной премьерой этих выходных безоговорочно станет новая часть франшизы Джеймса Кэмерона с 35-летней историей «Терминатор: Темные судьбы». Фильм, режиссером которого стал автор первого «Дэдпула» Тим Миллер, заявлен как непосредственный сиквел второй части, увидевшей свет в 1991 году. Новая глава противостояния людей и киборгов из будущего по прогнозам аналитиков кинорынка сможет собрать $35 млн.

Пятую неделю подряд не утихают страсти по «Джокеру» Тодда Филлипса, встряхнувшего Венецианский кинофестиваль и американских кинокритиков. Расположенная вне канона киновселенной DC история возникновения заклятого врага Бэтмена грозится принести «Оскар» исполнителю главной роли Хоакину Фениксу и продолжает удерживать второе место в десятке лидеров. За этот уикенд он заработает около $13 млн.

Недавний лидер — мрачная сказка для взрослых от Disney «Малефисента: Владычица тьмы» — опустится на этой неделе на третье место по сборам. Возвращение Анджелины Джоли в большое кино в переосмыслении классической диснеевской сказки 60-летней давности не смогло показать результатов, аналогичных первой части, и в этот раз принесет своим создателям всего $10 млн.

Второй премьерой этой недели стал фильм Кейси Леммонс «Гарриет» с Синтией Эриво, Лесли Одомом-младшим, Джо Элвином и Жанель Монэ в главных ролях. Сюжет фильма построен вокруг жизни Гарриет Табмен, бежавшей в 36 лет из рабства и ставшей видным борцом движения за его отмену. По прогнозам аналитиков, за первые выходные проката фильму удастся собрать $9,8 млн.

Замыкает хэллоуинскую пятерку новый мультфильм «Семейка Аддамс» — пополнение в линейке франшизы с 80-летней историей. К Оскару Айзеку, Шарлиз Терон и Хлое Морец присоединится рэпер Снуп Дог, а самому семейству предстоит вновь столкнуться с ужасами обыденной жизни, на этот раз — в условиях XXI века. На четвертой неделе интерес к мультфильму подогреет праздничное настроение, но общие сборы во внутреннем прокате вряд ли превысят $7,2 млн.

Еще одна премьера этого уикенда в США — мультфильм «Стражи Арктики» о лисах, хаски, белых медведях и других зверях, которые решают остановить планы злого гения, замыслившего растопить полярные льды. Персонажей в нем озвучили Джереми Реннер, Джеймс Франко, Алек Болдуин, Хайди Клум и Анжелика Хьюстон. Он сможет заработать около $5,8 млн.

Сиквел комедийного зомби-хоррора от режиссера Рубена Флейшера «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» третью недели спускается вниз по таблице лидеров сборов. На этот раз его авторам, которые уже отработали бюджет, удастся заработать еще $5,7 млн.

Фильм «Черный и синий» режиссера Деона Тейлора о коррупции, превышении полномочий и круговой поруке в полиции с Наоми Харрис, Тайриз Гибсон и Фрэнк Грилло на второй неделе проката опустится на восьмое место и заработает за выходные $4 млн.

Предпоследний результат этого уикенда скорее всего будет принадлежать хоррору «Обратный отсчет». Новая попытка испугать зрителя, сыграв на его страхе перед своими гаджетами и аппликациями, сможет собрать за выходные около $3,9 млн, а общие сборы фильма составят $15,7 млн при бюджете в $6,5 млн.

Последней премьерой этой недели станет криминальная драма о Нью-Йорке середины XX века «Сиротский Бруклин». В этом фильме актер Эдвард Нортон решил вернуться в режиссерское кресло после 19-летнего перерыва (его дебютом была комедия 2000-го года «Сохраняя веру»). История сироты с синдромом Туретта, который стал детективом, чтобы выследить убийц своего воспитателя, по прогнозам экспертов принесет авторам $3,8 млн.