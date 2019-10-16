«Покрывают секс-хищника»: новые обвинения Мегин Келли

Американская журналистка Мегин Келли, которая завоевала международную славу благодаря конфликту с Дональдом Трампом во время его участия в президентской гонке в США и беседой с президентом России Владимиром Путиным, дала интервью телеканалу Fox News, где она проработала с 2004 по 2017 год, сыграв важную роль в его истории.

В ходе своего разговора с Такером Карлсоном Келли высказалась о книге журналиста Ронана Фэрроу, в которой тот подробно рассматривал позицию руководства телеканала NBC, куда перешла работать Келли после ухода с Fox, в ситуации с обвинениями продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Помимо Вайнштейна, в книге Фэрроу большое внимание уделяется аналогичным обвинениям, выдвинутым в адрес телеведущего NBC Мэтта Лауэра. В ходе интервью Келли подчеркнула, что с подобным поведением больше никто не будет мириться.

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«Ронан предполагает, что они покрывали одного секс-хищника, Харви Вайнштейна, чтобы защитить другого. Мэтта Лауэра. Они все отрицают. NBC даже выпустили несколько заявлений, в которых назвали Ронана конспирологом», — сказала она.

Келли потребовала, чтобы руководство телеканала освободило жертв Лауэра от обязательств по соглашениям о хранении молчания, и предположила, что в NBC поставили интересы своего ведущего выше интересов его жертв. Она также обратила внимание на то, что на Fox согласились на независимое расследование в ситуации двухлетней давности, в то время как на NBC обошлись внутренней проверкой.

«Это вопрос доверия аудитории и ответственности NBC. Я, как юрист, считаю, что всегда лучше позвать человека извне. Тогда у людей будет больше доверия, а если скрывать нечего, то вам не о чем переживать», — отметила Келли.

Интервью с Келли вышло через два месяца после окончания сериала «Самый громкий голос» о ее бывшем работодателе Роджере Айлзе, к увольнению которого журналистка была напрямую причастна (он покинул пост через два дня после ее обвинений в домогательствах) и за два месяца до выхода фильма «Сенсация» (с Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон в главных ролях), в основу которого лег все тот же скандал.

Действие сериала начинается в 1995 году, когда Айлз после ухода с телеканала CNBC нанял для запуска Fox News медимагнат Руперт Мердок. Ключевым в позиции Айлза было желание строить эфир на основании фактов и мнений, которые соответствовали бы уже сложившей картине мира в головах более консервативной части публики.

«Любая другая служба новостей имеет левое крыло. Они играют с либеральной элитой. Мы позволим им всем сражаться за эту половину. А у нас будет другая половина», — эти слова принадлежат его персонажу, которого в сериале сыграл Рассел Кроу.

Желанием Айлза дать голос «молчаливому большинству» многие даже объясняли победу на президентских выборах президента США Дональда Трампа. Тем не менее, именно с конфликта со скандальным кандидатом на пост главы государства, который считался фаворитом Fox News, началась по-настоящему мировая популярность Келли.

Во время интервью с Трампом журналистка Fox обвинила его в сексизме, в ответ на что получила массу выходящих за любые рамки оскорблений (в частности, будущий президент заявил, что она «вся кровоточит»), а после он даже принес ей свои извинения.

После того, как ее имя узнали по обе стороны океана, Келли получила новое назначение — с мая 2016 года она должна была еженедельно брать интервью у знаменитостей и смогла занять третье место по рейтингам, несмотря на то, что ее программа стартовала в не самый удачный месяц для премьер.

В июле 2016 года она присоединилась к женщинам, которые обвинили Айлза в домогательствах. Первой о приставаниях заявила бывшая «Мисс Америка» Гретхен Карлсон, которая вела утреннее шоу на Fox News. Вслед за ней о недопустимом поведении со стороны Айлза заявили еще около 20 женщин.

При этом, если создатели сериала подчеркивали, что считают показания Келли второстепенными на фоне истории Карлсон, и называли «выдумкой» любую попытку поместить журналистку в центр событий, послуживших причиной увольнения Айлза, то в «Сенсации» ее сыграла обладательница награды американской киноакадемии «Оскар» Шарлиз Терон, которой отведена хотя и не главная, но уж как минимум значительная второстепенная роль.

Через четыре месяца после отстранения Айлза Келли выпустила книгу «Settle for More», в которой подробно рассказала о произошедшем. А в самом конце 2016 года СМИ стало известно, что она стала рассматривать предложения со стороны руководства других телесетей, так как с ней не собирались продлевать контракт.

Первым человеком, у которого Келли взяла интервью для своего нового работодателя — телеканала NBС — стал президент России Владимир Путин, эксклюзивная беседа с которым состоялась после Петербургского международного экономического форума в 2017 году, где Келли выступала модератором.

«Это как будто два разных человека. При выключенной камере и в частной беседе общение было теплым, он был чрезвычайно вежлив, спрашивал о моей семье и рассказывал о своей. В кадре же он становился тем президентом России, которого мы все знаем», — делилась Келли своими впечатлениями от беседы.

После этого она встречалась для разговора с Путиным 1 и 2 марта 2018 года — в Кремле и в Калининграде. Это добавило имени Келли популярности, однако не заработало больших симпатий ни со стороны демократической части аудитории США, ни со стороны зрителей-республиканцев.

Гром над ее головой разразился около года назад — накануне Хеллоуина, 23 октября 2018 года в эфире ток-шоу она одобрила использование на этом празднике грима «блэкфейс», (англ. «черное лицо», гримирование белых людей при помощи черной краски для изображения темнокожих — «Газета.Ru»).

«Где здесь расизм? Но точно будут проблемы, если ты белый человек и делаешь черное лицо на Хэллоуин, или если ты темнокожий, и делаешь лицо белым на этот праздник. В моем детстве это было нормально, но только если ты наряжался в определенного персонажа», — сказала она.

После общественного резонанса, вызванного подобным заявлением, руководство NBC приняло решение расторгнуть контракт с Келли, однако ей удалось получить все деньги по трехлетнему контракту — около $69 млн. Она также смогла оставить за собой право свободно выбирать следующее рабочее место.

Впоследствии Келли неоднократно давала понять, что планирует вернуться на телевидение, а в СМИ появлялись сообщения о том, что она уже определилась с каналом, на котором вновь появится.

В частности, ряд экспертов говорили о том, что дорога для нее на Fox News все еще не закрыта полностью, несмотря на обвинения в расизме. По их мнению, у журналистки могли бы быть серьезные шансы, в случае удачного переосмысления образа. Несмотря на это, представители телеканала говорили, что «абсолютно довольны текущим рабочим составом». Сама же Келли до сих пор не делала конкретных заявлений на эту тему.