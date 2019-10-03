Почему так серьезно? «Джокер» покорит США

С лидером американского проката предстоящего уикенда все предельно ясно — с огромным отрывом первое место в бокс-офисе по итогам выходных займет «Джокер» Тодда Филлипса, главная премьера недели (а, возможно, месяца — или даже года). Триллер, который вполне может впечатлить даже тех людей, которым экранизации комиксов, мягко говоря, не особо нравятся, соберет на старте, согласно прогнозам экспертов, примерно $87 млн.

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Примечательно, что другая «серьезная» картина, основанная на произведениях DC (и, пожалуй, одна из самых почитаемых — речь, естественно, про «Темного рыцаря»), в 2008 году показала куда более мощное открытие в США, заработав в дебюте $158 млн. Тогда главной фразой немезиды Бэтмена была легендарная: «Почему так серьезно?» И до сих пор многие киноманы считают, что превзойти Хита Леджера невозможно, однако Хоакину Фениксу, по мнению многих, это удалось, и актеру уже заранее прочат «Оскар».

Справедливости ради, совсем уж явные параллели между этими двумя фильмами, каждый из которых, раскрывает личность главного противника Бэтмена, проводить все же не стоит: новоиспеченный «Джокер» — более авторское кино, а собирает оно традиционно меньше в сравнении с полномасштабными блокбастерами.

Подробнее о главной премьере недели читайте в рецензии «Газеты.Ru».

На второй строчке расположится триумфатор предыдущих выходных — «Эверест», мультфильм китайско-американского производства, созданный авторами «Корпорации монстров» и «Сезона охоты». В свой второй уикенд в Штатах анимационная картина, рассказывающая о приключениях девочки Лу и милого Йети, живущего на ее крыше, соберет в районе $13 млн.

Ранее «Газета.Ru» взяла интервью у режиссера проекта Джилл Калтон.

Третьей, скорее всего, станет комедия «Стриптизерши», роли в которой среди прочих исполнили Джей Ло и Карди Би, — лента продолжает уверенно держаться в топе американского проката, несмотря на периодическое появление в прокате крупных премьер. Четвертые выходные принесут картине, повествующей историю танцовщиц элитного стриптиз-клуба, которые из-за банковского кризиса лишаются всех своих накоплений и разрабатывают дерзкий план по возвращению честно заработанных денег, порядка $7,2 млн.

Прямо следом за тройкой сильнейших, если верить ожиданиям экспертов, финиширует «Аббатство Даунтон», продолжение одноименного культового сериала, легенды британского телевидения. Проект заработает приблизительно $7,1 млн за свой третий уикенд.

На пятой строчке расположится сиквел ужастика «Оно» по Стивену Кингу, который выручит плюс-минус $6,1 млн (пятые выходные). Таким образом, общая касса хоррора по итогам 6 октября составит примерно $202 млн — третий результат в истории жанра.

Шестая позиция достанется фантастической драме «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли. В ходе третьего уикенда лента заработает примерно $5 млн, благодаря чему суммарная выручка проекта в Штатах дойдет до $42,5 млн (а по миру — до $100+ млн). Создатели фильмы, вероятно, рассчитывали на более внушительную выручку, ведь его бюджет, согласно слухам, составил $80-100 млн.

Седьмым станет байопик о голливудской актрисе Джуди Гарлэнд (Дороти из «Волшебника страны Оз» 1939 года) с Рене Зеллвегер в главной роли. Картина (рассчитанная на достаточно узкую аудиторию) соберет в районе $4,9 млн в свои вторые выходные — несмотря даже на тот факт, что не нуждающаяся в представлениях Лайза Миннелли, дочь Гарлэнд, ранее публично заявила о нежелании ознакамливаться с лентой.

Строчкой ниже расположится боевик «Рэмбо: Последняя кровь» Адриана Грюнберга — $4 млн за третий уикенд.

Наконец, последние две позиции в первой десятке между собой поделят «Хорошие мальчики» ($1,4 млн, восьмые выходные) и...

ремейк великого «Короля Льва» (1,2 млн, 12-й уикенд). Для истории про Симбу эти выходные, скорее всего, станут финальными в топ-10 американского бокс-офиса — уже на следующей неделе вытеснить ее должны «Семейка Аддамс» и «Гемини».