«Сатира для общества»: британский аналог «Кукол» вернется на экраны

Британское сатирическое кукольное шоу Spitting Image («Точная копия») вернется на экраны спустя более 20 лет после снятия с эфира. Согласно «Би-би-си», в новых выпусках программы «поучаствуют» среди прочих президент России Владимир Путин, американский глава Дональд Трамп, принц Гарри и Меган Маркл, основатель Facebook Марк Цукерберг, а также рэпер Канье Уэст.

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Отмечается, что пилотная серия возобновившегося шоу уже отснята. В настоящий момент продюсеры ведут переговоры с американскими сетями с целью привлечения более глобальной аудитории. По словам Роджера Лоу, одного из создателей передачи, его детище является «сатирой на службе у общества».

«Ситуация в мире довольно хаотичная, и мне кажется, что это лучше, чем кричать на телевизор», — отметил он.

Шоу Spitting Image, аналог отечественного проекта «Куклы», стартовало на британском телевидении в 1984 году. Спустя 12 лет — в 1996-м — оно было снято с эфира по причине низких рейтингов. За свою продолжительную историю передача, которая в разное время высмеивала Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Билла и Хиллари Клинтон, Ричарда Никсона, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Иди Амина и Муаммара Каддафи, была удостоена десяти наград BAFTA и двух «Эмми». При этом, согласно слухам, вернуться на экраны Spitting Image якобы могло и чуть раньше — в 2017-м в СМИ писали, что в возрождении проекта заинтересовались в HBO на фоне президентства Трампа, однако дальше разговоров дело тогда не продвинулось.

Примечательно, что в минувшем году соавтор Spitting Image Лоу пожертвовал весь свой архив, состоящий из оригинальных сценариев, кукол, рисунков и записей, Кембриджскому университету. В настоящий момент коллекция находится в библиотеке университета, и ее сотрудники называют архив «национальным достоянием», подчеркивая, что шоу было «анархичным, творческим и великой сатирой».

В начале сентября президент США Трамп, который, вероятно, «сыграет» одну из важных ролей в новой версии Spitting Image, обвинил звезду сериала «Уилл и Грейс» Дебру Мессинг в расизме. Согласно американскому лидеру, артистка пыталась создать «черный список Голливуда», исходя из его сторонников.

«У плохой «актрисы» Дебры Мессинг неприятности, — написал политик в твиттере. — Она хочет внести сторонников Трампа в «черный список», и обвиняется в маккартизме (политическое течение 40-50-х годов, направленное против левых деятелей в США, — «Газета.Ru»)».

Также Трамп напомнил о недавнем инциденте с Мессинг, когда артистка назвали «психически больными» людьми темнокожих избирателей действующего президента. Позднее в социальных сетях появился хэштег #RacistDebraMessing, критикующий знаменитость, а она сама принесла публичные извинения за неэтичное высказывание.

Обсуждая скандальную выходку женщины, Трамп напомнил, что в случае с комедианткой Розанной Барр, известной расистскими комментариями в адрес афроамериканки Валери Джаррет, советницы Барака Обамы, компания ABC отменила ее шоу. В свете этого глава США потребовал от NBC принять меры и в отношении Мессинг.

«Будет ли «фейковый» NBC позволять расисту, каким был и [Джозеф] Маккарти, и дальше работать? ABC уволили Розанну. Вот они, двойные стандарты!» — заключил политик.

На днях, как известно, в США стартовало расследование по делу об импичменте против Трампа. Причиной для запуска процедуры стала публикация комитетом по разведке палаты представителей США доклада осведомителя национальной разведки о телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого американский лидер якобы нарушил закон, требуя начать расследование в отношении возможного противника в будущей президентской предвыборной кампании Джозефа Байдена. Данные действия поддержали некоторые голливудские звезды, включая Роберта Де Ниро, Алека Болдуина и Спайка Ли. Отец Анджелины Джоли — актер Джон Войт — при этом высказался резко против этой кампании.