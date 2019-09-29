Без согласия: Миннелли не посмотрит фильм с Зеллвегер о своей матери

Актриса и певица Лайза Миннелли заявила, что не собирается смотреть фильм о своей матери, звезде эпохи классического Голливуда Джуди Гарленд, роль которой досталась Рене Зеллвегер, передает TMZ со ссылкой на источники в окружении артистки.

Отмечается, что — несмотря на хвалебные отзывы о картине — Миннелли собирается и впредь обходить стороной подобные ленты, так как данный опыт может оказаться болезненным для нее.

Согласно СМИ, новый фильм о легендарной актрисе содержит множество сцен, которые могут оказаться слишком неприятными для Миннелли. По словам ее знакомых, обладательница «Оскара» считает, что любой человек, интересующийся жизнью Гарленд, может ознакомиться с одной из классических картин с ее участием вместо очередной биографической ленты.

Реклама

С аналогичным заявлением выступила и сводная сестра Миннелли Лорна Лафт, которая также не собирается смотреть новый фильм с Зеллвегер.

При этом в интервью Entertainment Weekly, которое журналисты взяли у Миннелли, когда фильм «Джуди» еще находился в стадии создания, дочь Гарленд назвала саму исполнительницу главной роли «чудесной» актрисой.

«Я только надеюсь, что они не сделают того, что они обычно делают. Это все, что я могу сказать», — прокомментировала она идею съемок очередного фильма о Гарленд.

Ранее Миннелли опубликовала в своем фейсбуке обращение к поклонникам, в котором объяснила собственную позицию по «Джуди».

«Я никогда не встречалась и не говорила с Рене Зеллвегер… Я не знаю, как начинаются подобные истории, но я ни в какой форме не давала своего одобрения или согласия на съемки будущего фильма о Джуди Гарленд. Любые сообщения, в которых утверждается обратное, — 100% выдумка», — написала она.

Артистка также поделилась мнением о ремейке фильма с ее матерью в главной роли «Звезда родилась», который снял Брэдли Купер.

«Она (Гарленд) посмеялась бы. А потом втянулась. Я слышу, как она говорит: «Окей, поехали!»», — отметила Миннелли.

В то же время режиссер «Джуди» Руперт Гулд все же выразил надежду, что Миннелли и Лафт решат сделать исключение для его фильма и оценят намерения, с которыми создатели взялись за работу над проектом.

«У меня есть друг, танцор и бэк-вокалист, который работал с Лайзой, и он сказал: «Дело в том, что Лайза невероятно страстный и эмоциональный человек, но, скорее всего, поменяет свою точку зрения». Не то, чтобы Лайза была особенно враждебно настроена по отношению к фильму, но я не теряю веру в то, что она посмотрит фильм и увидит, что это дань уважения», — сказал он.

При этом кинематографист признал, что и сам испытывал бы сложные чувства, если бы кто-то взялся за съемки биографического фильма о его матери.

«Я думаю, что если бы кто-то сделал фильм о моей маме, я бы говорил, что это не та история, которую рассказал бы я сам! На каком-то уровне это — вторжение в личную жизнь, я думаю. И в этом заключается большая сложность для детей звезд — вам хочется иметь близкую, личную связь, и в то же время все происходит напоказ», — добавил Гулд.

По словам Зеллвегер, она пыталась связаться с детьми Гарленд, однако их общий с Миннелли друг не смог ей в этом помочь, а у Лорны Лафт была диагностирована опухоль мозга примерно тогда же, когда начались съемки.

«Это время нужно было ей и ее семье — не для работы, не для вопросов такого рода от незнакомки», — подчеркнула она.

Актриса также сказала, что хотела связаться с Миннелли и Лафт не для того, чтобы расспрашивать о подробностях жизни Гарленд, а чтобы узнать, каким бы они хотели увидеть фильм о своей матери.

«Я так понимаю, что все, что можно было открыть для публики, они уже открыли. Я могу найти эту информацию. Я не стала бы звонить или спрашивать: «Эй, а чем еще вы могли бы поделиться?», — призналась она.

Согласно Зеллвегер, она рассматривает факты биографии Гарленд, о которых предпочитают молчать дочери актрисы, как их личное достояние, которое должно остаться вместе с ними.