«Оно 2», «Щегол» и «Стриптизерши»: на что пойдут россияне

Новинка прошлой недели «Оно 2» Андреса Мускетти, согласно прогнозам экспертов, сумеет сохранить лидирующие позиции. Предполагается, что в свои вторые выходные сиквел одноименной картины, вышедшей в 2017 году, соберет еще 210 млн рублей.

За второе место поборется одна из главных премьер проката — фильм «Щегол», снятый по одноименной книге Донны Тарт. В свой дебютный уикенд драма Джона Краули с Николь Кидман, Сарой Полсон и Анайрином Барнардом в главных ролях рискует заработать 125 млн рублей. Известно, что писательница лично приняла участие в написании сценария о Теодоре Деккере, который потерял свою мать во время теракта в музее и получил от одной из жертв взрыва редкую картину кисти голландского художника Карела Фабрициуса.

Бесспорный фаворит американского бокс-офиса — «Стриптизерши» Лорин Скафарии, объединивший суперзвезд Карди Би и Дженнифер Лопес, — в России имеет шансы очутиться лишь на третьей строчке. Так, предварительные продажи билетов у комедийной драмы в два с половиной раза хуже, чем у «Щегла». В первые выходные проката картина, вероятно, выручит 75 млн рублей.

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Сценарий фильма был написан по мотивам нашумевшей статьи в New York Magazine и расскажет о танцовщицах элитного клуба, который посещают брокеры с Уолл-Стрит. После финансового кризиса 2008 года девушки решают вернуть свои деньги, попутно отомстив бывшим клиентам.

Гарантированное попадание в топ-8 отечественного бокс-офиса — у мультфильма «Птичий дозор». Ожидается, что анимационная комедия о забредшем в семейство чаек стриже по имени Ману стартует с 25 млн рублей.

Такой же результат — 25 млн рублей — прогнозируют комедии «Дорогой папа» Михаила Расходникова. В фильме Владимир Вдовиченков сыграл опытного бизнесмена, который намерен наладить отношения с дочкой после многолетней разлуки.

На шестом месте, согласно аналитикам, разместится фильм Валерия Тодоровского «Одесса». В свои вторые выходные в прокате картина, в основу которой легли воспоминания режиссера о жизни в Одессе в 1970-х годах во время эпидемии холеры, заработает 18 млн рублей.

Хуже всего дела обстоят у еще одного новичка недели — «Пункт назначения: Смайл» норвежского режиссера Ларса Клевберга. Эксперты предрекают фильму всего 17-18 млн рублей по итогам 12-15 сентября. По сюжету ленты, девушка-фотограф случайно находит в антикварном магазине фотоаппарат марки Polaroid. После покупки оказывается, что его вспышка вызывает демонов, которые охотятся на тех, кто оказался в поле зрения их объектива.

Наконец, сразу на пять строчек ниже опустится мультфильм «Королевские каникулы» Кевина Джонсона. В свои вторые выходные фильм, по прогнозам, выручит 13 млн рублей. В центре сюжета анимационной ленты — привыкший к роскошной жизни пес Принц, который лишился привычного комфорта, и теперь пытается вернуться домой.