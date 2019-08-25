Погиб Игорь Хомский

Режиссер сериала «Закон каменных джунглей» Игорь Хомский погиб утром 25 августа. По словам очевидцев, 42-летний кинематографист не справился с управлением арендованного автомобиля и врезался в стоявший на парковке грузовик. Как сообщает РЕН-ТВ, полученные Хомским травмы оказались не совместимыми с жизнью.

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Факт смертельного ДТП подтвердили в московском управлении ГИБДД, уточнив, что авария произошла рано утром в Юрьевском переулке. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в группе «ДТП и ЧП» в соцсети.

«6:40, Юрьевский переулок, водитель КШ (каршеринг — сервис аренды автомобилей — прим. «Газета.Ru») погиб, фура была припаркована», — сообщил пользователь, сфотографировавший место аварии из окна квартиры.

Режиссер участвовал в разработке популярных фильмов и сериалов «Закон каменных джунглей», «Очная ставка», «История N», Неоконченный урок» и других. В 2006 году Хомскому присудили приз за лучшую режиссуру в основном конкурсе Международного фестиваля ВГИК за ленту «История N».

Наиболее популярным проектом режиссера стал криминальный молодежный сериал «Закон каменных джунглей», первый сезон которого вышел в марте 2015 года.

В проекте рассказывается о начале противоправной деятельности молодых последователей героев «Бригады» в настоящее время — причем так, словно события 90-х все еще актуальны.

Напомним, что всего несколько месяцев назад — 9 мая — после ДТП скончался главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

«Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в Москве», — такое сообщение появилось в телеграм-канале СМИ.

Согласно «5 каналу», журналист попал в аварию на своем мотоцикле в центре Москвы. По информации СМИ, ДТП произошло на Николоямской улице из-за того, что Доренко не справился с управлением. Врачи не смогли его спасти.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах отмечал, что Доренко стало плохо во время движения мотоцикла.

«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — передает слова собеседника агентство.

Кроме того, сообщение о ДТП появилось и в телеграм-канале главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. «Обстоятельства ДТП: В 18 часов 20 минут мотоциклист следовал на мотоцикле Триумф по Садовому кольцу, внутренняя сторона в 3 полосе движения, в районе дома 71 по ул. Земляной вал мотоциклист потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста. Умерший мотоциклист Доренко Сергей Леонидович 18.10.1959 года рождения», — говорится в публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

«Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал мэр в своем твиттере.

Кроме того, изданию дал комментарий и бывший мэр Москвы Юрий Лужков, информацию о финансовом состоянии которого Доренко рассказал всей России в 90-е.

«Доренко — это гений зла, которому еще была предоставлена возможность общаться с громадным количеством людей. У него не было принципов, была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось, и это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной», — заявил Лужков.