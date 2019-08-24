«Пришел на площадку с пятном крови»: как Данелия снимал кино

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе (старое название столицы Грузии Тбилиси — «Газета.Ru»), однако уже через год его семья переехала в Москву. В 1955-м Данелия окончил Московский архитектурный институт, после чего поступил на только что образованные Высшие режиссерские курсы в мастерскую Михаила Калатозова. Завершив занятия в 1959 году, он устроился работать на «Мосфильм» режиссером-постановщиком.

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При этом уже в 1958-м Данелия снял свой первый короткометражный фильм «Васисуалий Лоханкин», названный именем героя великого «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. В 1960-м дебютная полнометражная картина режиссера «Сережа» обратила на себя внимание зрителей и кинокритиков.

Всесоюзная слава пришла к Данелии в 1964 году благодаря ставшему легендарным фильму «Я шагаю по Москве», в котором в качестве актера дебютировал 18-летний Никита Михалков.

Картина стала участником 17-го Каннского международного кинофестиваля, на котором режиссер был удостоен специального упоминания жюри. Лента успешно прошла как в советском, так и международном прокате, включая такие страны, как Франция, Дания, Великобритания, Канада и Япония.

В дальнейшем почти каждый фильм Данелии получал народное признание. Он снял такие хиты, как «Не горюй!», «Осенний марафон», «Тридцать три», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза». Данелия также написал сценарий к суперпопулярной комедии «Джентльмены удачи», которую до сих пор показывают по российскому телевидению каждые новогодние праздники.

Последней режиссерской работой Данелии стал полнометражный мультфильм «Ку! Кин-дза-дза» 2013 года, который представляет собой ремейк выдающегося фильма мастера. Картина была награждена премией «Ника» как лучший анимационный фильм, призом Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона, а также премией Правительства России в области культуры за 2014 год.

Снятый в 1986 году фильм «Кин-дза-дза» в полной мере оказался культовым и оказал больше влияние даже на русский язык. Такие слова, как «пацак», «чатланин», «пепелац», «гравицаппа», «кэцэ» и, конечно же, «ку», вошли в обиход многих людей. Картина получила специальный приз жюри международного кинофестиваля в Рио-де-Жанейро, две награды «Ника» за музыку и звукорежиссуру, а также специальный приз международного фестиваля кинофантастики в Порту.

Данелия был награжден в общей сложности более чем 30 наградами, включая призы Каннского, Венецианского, Берлинского и Московского кинофестивалей, а также орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и госпремию России.

После продолжительной болезни Данения скончался 4 апреля 2019-го на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая дыхательная и сердечная недостаточность. Режиссера похоронили 9 апреля на Новодевичьем кладбище. За несколько часов до погребения в столичном Доме кино состоялась церемония прощания с народным артистом СССР — проводить его в последний путь пришли сотни человек, включая Михаила Швыдкого, Константина Эрнста, Веру Васильеву, Евгения Жарикова и многих других.

Режиссер Татьяна Ильина, которая работала над анимационным фильмом «Ку! Кин-дза-дза», подчеркнула, что с уходом Данелии откололся огромный культурный пласт.

«Мне повезло, что я работала с ним. Георгий Николаевич — человек очень сильный и нежный. Он знал, что делает. Знал, как надо закладывать семена в ума поколений. Когда мы только начали работать над фильмом в 2012 году, ему тогда сделали шунтирование. И он пришел на площадку в белой рубашке с кровавым пятном на сердце... Знаете, это произвело такое впечатление на всех. Что все остальное время ни один человек не позволял себе опаздывать», — рассказала она.

Незадолго до 25 августа вдова режиссера Галина Юркова-Данелия рассказала «Стархиту», что артист не оставил никакого завещания.

«Дело в том, что он все разделил, прежде чем уйти. Сказал: «У меня драгоценностей и денег нет, только картины, памятные для меня вещи». Он распределил все это между внучками и дочкой. У нас в семье или артисты, или юристы. Никто ничего делить не собирается, все самодостаточные люди. Квартиру он подарил мне еще при жизни», — рассказала Юркова-Данелия.

В день рождения режиссера вся семья Данелии соберется на Новодевичьем кладбище, чтобы почтить его память.