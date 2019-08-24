«Помолитесь о здоровье Петра»: Мамонов госпитализирован

Российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию с инфарктом. Об этом сообщается на официальной странице артиста в фейсбуке.

«Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», — попросил модератор страницы артиста.

Ранее Мамонов лежал в клинике психиатрии, но после ухудшения состояния был переведен в отделении шоковой терапии Первой городской больницы Москвы. Об этом Пятому каналу сообщила его жена Ольга.

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Артист Петр Мамонов — музыкант, основатель рок-группы «Звуки Му», поэт, телеведущий и актер, известный по фильму «Остров» Павла Лунгина. С раннего детства Мамонов проявлял интерес к музыке, однако в отличие от большинства сверстников предпочитал исполнять не точные, а максимально измененные кавер-версии хитов Led Zeppelin, The Rolling Stones и других звезд зарубежного рока.

После многолетних попыток реализоваться на музыкальном поприще 30-летний Мамонов основал собственную группу «Звуки Му». Согласно легенде, название коллектива является сокращением выражения «звуки московских улиц». Новый московский ансамбль моментально получил признание благодаря неординарной музыке и эксцентричному фронтмену. Стоит отметить, что в первое время участники группы не были профессионалами во владении музыкальными инструментами, но, тем не менее, смогли завоевать любовь публики.

Они выезжали на гастроли, записывали альбомы за рубежом и имели репутацию любителей крепких напитков. В конце 1980-х «Звуки Му» стали единственной группой, удостоившейся работы с легендарным продюсером и музыкантом Брайаном Ино, который записал одноименный с коллективом альбом.

«Я к своему прошлому действительно плохо отношусь. Потому что вел тогда скотоподобный образ жизни. А музыка — это просто талант, который мне Бог дал», — признавался Мамонов в одном из интервью.

Кинокарьера артиста стартовала в 1988 году с роли хирурга Артура в картине Рашида Нугманова «Игла», где его партнером по съемочной площадке был Виктор Цой. Настоящим триумфом Мамонова стала роль талантливого музыканта-алкоголика в фильме «Такси-блюз» Павла Лунгина.

В середине 1990-х артист неожиданно для всех уехал в деревню, распустив «Звуки Му» и полностью отгородившись от прежней жизни.

«Господь веру дал, как палкой по голове. То, что раньше делал, — теперь нельзя. Колом грехи стоят. 45 лет пробегал. Теперь живу в деревне под Москвой. Читаю труды святых отцов, Библию, стараюсь жить по божьим законам. Тяжело», — говорил Мамонов газете «Аргументы и факты».

В 2005 году он получил приглашение от режиссера Сергея Лобана вернуться на большой экран и сыграть в картине «Пыль». Год спустя Мамонов снова поработал с Лунгиным, снявшись в «Острове» в роли старца Анатолия, на протяжении всей жизни искупающего грех убийства.

«Мой герой чистый. Так, как он, заново начать жить — чисто, светло, — я не умею. Совпадения есть — в попытке покаяния и осмысления всей жизни. Только сейчас что-то начинаю понимать. Комариными шажками продвигаюсь в Царство небесное», — признавался актер.

Фильм «Остров» получил шесть статуэток премии «Ника» и прочие награды, однако Мамонова не волновали эти достижения.

«Я просто доволен, что вышел такой простой и чистый фильм. Не нужно пафоса, проще надо быть», — советовал он.

С 2010 по настоящее время Мамонов снимался в таких лентах, как «Игра Remix», «Шапито шоу», «Иерей-сан» и другие. Он также играл самого себя в документальном фильме «Мамон + Лобан» и проговаривал закадровый текст в научной документалке «Люди Таймыра».

В 2012 года Мамонов выступил на театральной сцене с моноспектаклем «Дед Петр и зайцы», а также начал участвовать в съемках сериала «Пепел» Вадима Перельмана.

28 августа 2014 года артиста назначили ведущим авторской программы «Золотая полка» на радиостанции «Эхо Москвы», а полгода спустя он собрал новый состав «Звуков Му». Кроме Мамонова в группу вошли музыканты Грант Минасян, Илья Урезченко, Алекс Грицкевич и Слава Лосев.