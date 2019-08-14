«Не любил детей»: каким на самом деле был автор Чебурашки

Год назад ушел из жизни детский писатель Эдуард Успенский, подаривший советским и российским детям Чебурашку, кота Матроскина, дядю Федора и других культовых персонажей. В последние годы жизни он страдал раком простаты, от которого лечился в немецком городе-курорте Баден-Бадене. Пройдя несколько курсов химиотерапии, Успенский вернулся в Москву, где 9 августа прошлого года почувствовал себя плохо. Однако писатель отказался от госпитализации и скончался в своем доме

Реклама

В 2011 году он благополучно поборол рак желудка. По словам дочери Успенского Татьяны, тогда же он развелся со своей третьей женой Элеонорой Филиной, но не оставил ее в покое.

«С негодованием и злостью говорил о том, какой ужасный человек Филина. Вечером пересматривал на компьютере их общие с Лерой фотографии и выпуски программы «В нашу гавань заходили корабли...», на которой они познакомились. Даже нанял частного детектива следить за бывшей женой. И рассказывал мне, негодуя, куда она ходит и с кем встречается», — цитирует Татьяну «Караван историй».

Женщина безуспешно пыталась достучаться до отца и убедить его не терзать себя злостью на бывшую жену.

«Лучше бы я молчала, ведь теперь уже на меня обрушились гром, молнии и те же выражения, которые пять минут назад были адресованы Лере. Меня отшвырнуло от отца словно взрывной волной. А уж когда я однажды, окончательно устав от его бесконечной шарманки о «негодяйке Филиной», осмелилась произнести, что так не бывает — чтобы один плохой, а второй хороший, увидела сжатые кулаки и испепеляющий взгляд. Даже страшно стало», — поделилась Успенская.

Но самые неприятные воспоминания Татьяны связаны с изменами отца, свидетелем которых она становилась в детстве. Женщина вспомнила, что он поручал ей в семилетнем возрасте доставать письма от любовницы втайне от матери.

«И я эти послания потихоньку доставала. На конверте значилось имя отправительницы, известной художницы, с которой у отца, оказывается, в то время был бурный роман. Знаю об этом от ближайшего помощника Успенского Анатолия Юрьевича.

В отношениях кипели страсти: Эдуард Николаевич жутко ревновал возлюбленную, закатывал ей сцены. Но жену не оставил. Может, боялся — в Советском Союзе на разведенцев смотрели косо, развод мог стоить карьеры», — рассказала Татьяна.

Она родилась в первом из трех браков Успенского и родила ему внучку Екатерину и внука Эдуарда. Больше родных детей у писателя не было, но во втором браке он удочерил двух девочек из приюта.

По словам Татьяны, Успенский «не любил детей», часто наказывал ее за любую провинность и не помогал своим внукам материально. Несмотря на более чем высокий заработок, он придерживался принципиальной позиции по этому вопросу.

«Он неизменно повторял: «Она парикмахер — вот и пусть стрижет людей, зарабатывает сама. Все люди должны зарабатывать. Я не собираюсь давать деньги просто так — она избалуется и вообще перестанет что-то делать», — пожаловалась дочь писателя.

Согласно СМИ, наследниками Успенского стали его вторая жена Елена, их общие дети Ирина и Светлана, а также дочь от первого брака Татьяна.

Общее имущество создателя Чебурашки и Дяди Федора (без учета авторского наследия) на момент его смерти оценивалось примерно в 150 млн рублей. По мнению представителя семьи Успенского, его родственники сумеют обеспечить достойное использование и защиту наследия писателя, а также прав на него.

Ранее Успенский признавался, что за использование образа Черурашки и его друзей японцы заплатили ему несколько миллионов долларов, включая последующие отчисления. Кроме того, определенные суммы за Чебурашку поступали на счет автора и благодаря российскому рынку.

То же самое касается его «Простоквашино» — по словам автора, только за производство мороженого по мотивам произведения он получил от одной компаний деньги на загородный дом. В другом интервью Успенский рассказывал, что у него есть четыре дома без учета двух квартир в Москве — в Троицке, Переделкине, Рузе и под Анапой.

Незадолго до смерти писатель ожесточенно спорил с «Союзмультфильмом» по поводу производства многосерийного продолжения мультфильма «Трое из Простоквашино». Успенский обращался к создателям через прессу, призывал актеров озвучки выйти из проекта, писал открытое письмо Владимиру Путину и даже обращался в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату. В студии подчеркивали, что неоднократно пытались договориться о сумме компенсации с писателем, однако к общему согласию прийти не смогли. Отмечается, что автор Матроскина запросил за мультфильм фактически годовой бюджет организации.

Лишь за несколько дней до смерти Успенского была заключена сделка об использовании оригинальных сценариев «Трое из Простоквашино, «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», ранее не экранизированных десяти литературных историй серии, а также о лицензии на использование товарных знаков с изображениями персонажей. Согласно договору, автор должен был получать за это роялти.