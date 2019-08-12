«По поручению Сталина»: история ночи казненных поэтов

Еврейский антифашистский комитет был создан в 1942 году для обеспечения связи СССР со странами-союзницами в противостоянии с фашистской Германией и ускорения открытия второго фронта. Со страниц советской печати «представители еврейского народа» обращались к «евреям во всем мире» за помощью в борьбе с гитлеровскими войсками.

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В состав комитета, возглавленного художественным руководителем Государственного еврейского театра Соломона Михоэлса, вошли писатели Перец Маркиш, Ицик Фефер, Давид Бергельсон, Давид Гофштейн, Лев Квитко, первая в СССР женщина-академик Лина Штерн, заведующий Боткинской больницы Борис Шимелиович, актер Вениамин Зускин, замминистр Госконтроля Соломон Брегман. Куратором ЕАК был назначен заместитель наркома иностранных дел и начальника Совинформбюро Соломон Лозовский.

В 1952 году все они, кроме Штерн, были расстреляны.

За годы войны руководство ЕАК организовало три митинга, на которых неизменно поднималась тема Холокоста. На последнем из них писатели Илья Эренбург и Перец Маркиш затронули проблему антисемитизма в СССР. Выступления Михоэлса и Фефера в США, Канаде, Мексике и Англии позволили советской власти получить от Запада помощи на десятки миллионов долларов.

После Победы растущее влияние комитета, его зарубежные связи и известность стали казаться Сталину возможной угрозой. Освещение Холокоста, планы по изданию «Черной книги» об уничтожении советских евреев — все это резко оказалось в оппозиции к официальной государственной историографии, представлявшей преступления нацистских солдат как злодеяния против всего народа СССР и не выделявшей геноцида евреев.

Первые обвинения лидеров ЕАК в буржуазном национализме и сотрудничестве с иностранными спецслужбами прозвучали в 1946 году. После войны Сталин стал получать сообщения о контактах своей дочери Светланы Аллилуевой с доктором наук Исааком Гольдштейном из Института экономики академии наук. В этих сообщениях говорилось, что тот собирает данные о Сталине по заданию США.

Министр государственной безопасности Виктор Абакумов представил доклад о якобы направленном против Сталина заговоре, после чего была арестована сестра его жены, а также другие родственники и знакомые Аллилуевых. Из Гольдштейна были выбиты признательные показания.

«Меня стали жестоко и длительно избивать резиновой дубинкой. Измученный дневными и ночными допросами, я стал оговаривать себя и других лиц», — вспоминал он позднее.

Как показывали позднее Абакумов и его заместитель генерал-лейтенант Сергей Огольцов, в конце декабря они в ходе секретной встречи получили лично от Сталина приказ убить Михоэлса. Абакумов и Огольцов должны были инсценировать автокатастрофу.

«Произошла расправа с Михоэлсом, величайшим артистом еврейского театра, человеком большой культуры. Его зверски убили, убили тайно, а потом наградили его убийц и с честью похоронили их жертву: уму непостижимо! Изобразили, что он попал под грузовую автомашину, а он был подброшен под нее. Это было разыграно артистически. А кто сие сделал? Люди Берии и Абакумова по поручению Сталина», — писал в воспоминаниях Никита Хрущев.

Окончательное решение об уничтожении Еврейского антифашистского комитета было принято после провозглашения государства Израиль. Сначала руководство СССР рассматривало новую страну как союзника на Ближнем Востоке, однако сложности в отношениях привели к ужесточению позиции советской власти.

В постановлении о роспуске комитета Сталин называл его «центром антисоветской пропаганды». Были закрыты связанные с комитетом газеты и издательства, начались аресты в администрации Еврейской автономной области, были распущены еврейские писательские союзы и закрыты несколько школ с обучением на идише, а также еврейские театры в Москве, Минске и Черновцах.

С 1949 года советская пресса начинает активную пропагандистскую кампанию против «космополитов», ведя тем самым наступление на представителей еврейской культуры. Один из членов комитета, Перец Маркиш, сказал о происходившем тогда: «Гитлер хотел разрушить нас физически, Сталин хочет сделать это духовно».

В разных городах по делу ЕАК были репрессированы 110 человек. Часть из них осудили и приговорили к смертной казни в 1950 году. Следствие по делу основных обвиняемых прошло в 1952 году. К арестованным систематически применялись избиения и пытки, начавшийся 8 мая 1952 года суд был закрытым.

Приговором суда 14 из 15 обвиняемых были приговорены к смертной казни. Приехавшая из Швейцарии Лина Штерн получила 3,5 года лагерей с последующей 5-летней ссылкой, Соломон Брегман был госпитализирован в бессознательном состоянии во время суда в санчасть Бутырской тюрьмы, где умер в январе 1953 года. Остальные были расстреляны 12 августа 1952 года.

Эта дата вошла в еврейскую историю как «ночь казненных поэтов», хотя из 13 расстрелянных было четыре поэта и один прозаик.

Все осужденные по делу ЕАК были впоследствии реабилитированы. Первая попытка реабилитировать казненных была предпринята Лаврентием Берией почти сразу после смерти Сталина, но его инициативу отклонили Никита Хрущев Георгий Маленков.

Это событие вызвало большой резонанс в литературной среде. С ходатайством по реабилитации выступили многие известные писатели: Самуил Маршак, Лев Кассиль, а также секретарь правления Союза писателей СССР Александр Фадеев. Только 22 ноября 1955 года Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор в отношении членов Еврейского антифашистского комитета из-за «отсутствия в их действиях состава преступления».