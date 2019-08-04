Плач по Пугачевой: как украинцы выживают без России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины сообщил о запрете на ввоз на территорию страны около 2 тыс. наименований книг из России, передает ТАСС.

«В течение 2019 года госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования 1874 отказа», — говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве отметили, что 95 отказов было вынесено на основании отрицательных заключений экспертного совета госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции в связи с «несоответствием критериям». Ввоз остальных книг на Украину был запрещен из-за предоставления неполного объема пакета таможенных документов.

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В начале года госкомтелерадио Украины сообщило, что за 2018 год было выписано 97 заключений об отказе на ввоз в страну 447 тысяч изданий. По результатам работы ведомства было составлено 27 административно-хозяйственных протоколов о нарушении правил распространения книгоиздательской продукции.

В конце 2016 года президент страны Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Причем уже с самого начала действия закона его исполнение стало вызывать недоумение.

Дошло и вовсе до смешного — рука цензуры добралась даже до «Мастера и Маргариты» за то, что в предисловии к роману Булгакова были имена режиссера Юрия Кары и актеров Валентига Гафта и Николая Бурляева, которые внесены в перечень лиц, «угрожающих национальной безопасности».

Борьба с российскими деятелями культуры на Украине выросла до небывалых масштабов. В «черных списках» можно найти такие имена, как Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Валерия, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и даже Жерар Депардье. Очевидно, французской звезде досталось за то, что в 2013 году он получил российское гражданство.

Из-за разногласий между Россией и Украиной постсоветская музыкальная индустрия фактически раскололась на два лагеря. Причем не по своей воле, а вынужденно — многие знаменитые артисты, связанные больше с отечественной эстрадой, изначально подчеркивали, что им искренне не хочется лишать украинских поклонников собственных выступлений на территории их страны, однако в силу обстоятельств иного варианта развития событий элементарно нет.

«Черные списки»

Пострадали в том числе и уроженцы самой Украины. Например, Наташу Королеву обвинили в пропаганде экстремизма из-за песни «Маленькая страна», и теперь она судится со Службой безопасности Украины в ЕСПЧ. Лолита Милявская, также родившая в УССР, в 2017 году попала в неприятную ситуацию со снятием с поезда украинскими пограничниками. «Черный список» Киева уже давно перевалил за сотню, и иначе как массовыми нарушениями прав такие действия назвать нельзя.

Российская сторона, в свою очередь, позволяет украинским топ-артистам беспрепятственно гастролировать и зарабатывать на территории государства.

Так, во многих наших городах и по сей день продолжают выступать, к примеру, Ани Лорак (14 концертов с начала этого года), Таисия Повалий (пять концертов с конца апреля 2018-го по декабрь) и многие их именитые коллеги. Светлана Лобода (четыре концерта за последние три месяца) и вовсе стала настоящей суперзвездой постсоветского пространства при непосредственной вовлеченности именно российских поклонников.

Есть, конечно, и такие украинские музыканты, которые в Россию с определенного времени не приезжают. Речь, в частности, про одного из самых политизированных артистов страны Святослава Вакарчука и его группу «Океан Эльзы», прекратившую выступать на российских площадках после поддержки лидером коллектива «евромайдана». В 2019-м Вакарчук, как известно, окунулся в политику окончательно, впрочем, не совсем оставив и свой музыкальный коллектив, продолжающий гастролировать по стране.

Российские эстрадные певцы на Украине будто бы не нужны — однако это впечатление во многом обманчиво. Из-за появления различных барьеров, выстроенных местными властями, наибольший урон на себя приняли те украинские слушатели, которые были воспитаны советским шоу-бизнесом с его «голубыми огоньками». В итоге дошло до абсурдного — не имея возможности посещать концерты любимых исполнителей в своем городе, люди вынуждены ходить на специальные мероприятия-трибьюты условной Алле Пугачевой (только во второй половине этого месяца на Украине пройдут два подобных мероприятия имени Примадонны — в Одессе и Киеве) и прочим, что, конечно, совсем не то. Подобного рода трибьюты касаются и рок-группы «Ария».

Новая кровь

Несколько спасает общую ситуацию не самое плохое положение дел в современной украинской музыке. Примерно с конца нулевых в стране стали регулярно заявлять о себе талантливые музыканты, последующая слава которых — в основном — строилась не на банальном пиаре и грамотной раскрутке, но самобытности их сочинений. Здесь на ум в первую очередь приходит Иван Дорн, который считается одной из главных молодых звезд постсоветского пространства.

Хотя и Дорн тоже впал в немилость — в последнее время он куда чаще выступает именно в России (семь концертов только за последний год), нежели на Украине. Не исключено, что причиной стала травля, развернувшейся в украинских СМИ после резонансного интервью журналисту Юрию Дудю, в котором музыкант коснулся вопросов политики.

Помимо Дорна, стоит упомянуть Луну, Монатика, Макса Барских, коллектив «Время и Стекло» (продюсером проекта является Алексей Потапенко, участник еще одного небезызвестного украинского дуэта «Потап и Настя»).

Помощь из-за рубежа

Относительно приемлемой остается ситуация на Украине с зарубежными звездами, которые выступают на территории страны. В частности, за последние пару лет с концертами туда (естественно, в основном — в Киев) приезжали такие знаменитые исполнители, как Depeche Mode, Мэрилин Мэнсон, Sting, Imagine Dragons, Thirty Seconds To Mars, Gorillaz, Massive Attack, Twenty One Pilots и другие.

Однако по сравнению со странами ЕС и Россией Украина выглядит гораздо слабее и менее привлекательно. За тот же промежуток времени Россию посетили на порядок больше топовых музыкантов.

С некоторых пор концертное разнообразие в нашей стране достигло очень крупных масштабов: если еще сравнительно недавно отечественным слушателям приходилось ездить в Европу, чтобы попасть на выступление своего любимого иностранного музыканта, то теперь тратиться на проезд, как правило, не нужно. Москва и Санкт-Петербург ныне считаются одними из наиболее привлекательных городов для звездных артистов-гастролеров. В качестве доказательства — список российских музыкальных мероприятий за минувшее лето, а также самые интересные концерты этой осени.