«Мстители», «Аладдин» и другие трейлеры недели

«Мстители: Финал» («Avengers: Endgame»); Энтони и Джо Руссо

Вышел последний перед премьерой трейлер самого ожидаемого кинокомикса года «Мстители: Финал». Marvel тщательно старается не раскрыть ни одной детали грандиозного финала текущей фазы MCU, так как «Война бесконечности» закончилась ужасно наглым клиффхэнгером, в котором безумный титан Танос половину живых существ во всей вселенной. Известно лишь — и это не скрывалось — что на помощь выжившим супергероям придет Капитан Марвел, чей сольный фильм вышел на экраны всего полторы недели назад. В самом же трейлере используется много кадров из предыдущих частей MCU, вплоть до «Железного человека» и «Первого мстителя».

«Аладдин» («Aladdin»); Гай Ричи

Опубликован первый полноценный трейлер ремейка легендарного диснеевского мультфильма «Аладдин», который снял сам Гай Ричи. Disney изо всех сил старается в линейке ремейков своей мультипликационной классике избежать копирования своих же фильмов и приглашает в режиссеры людей с явным авторским почерком. Однако в трейлере «Аладдина» пока фирменного Гая Ричи не видно. Зато мы узнали, что Джинн в исполнении Уилла Смита не всегда будет в картине синим, а иногда будет принимать человеческий облик, и зрители увидят настоящего Уилла Смита без CGI обработки.

«История игрушек 4» («Toy Story 4»); Джош Кули

Еще одна крупная франшиза Disney обзавелась новым трейлером. Речь идет об «Истории игрушек 4». Вне всяких сомнений пиксаровский мультфильм станет мегахитом бокс-офиса после колоссального успеха третьей части. И нельзя, конечно же, забывать, что именно «История игрушек» стала первым полнометражным 3D мультфильмом в истории, совершив технологический прорыв.

Появился любопытный трейлер нового триллера с Куртом Расселлом и Лиамом Хемсвортом «Крипто». Фильм снят на злободневную тему криптовалют и технологии блокчейн. Судя по трейлеру, герой картины — банкир с Уолл-стрит, который втягивает всю свою семью в большие неприятности после того, как связывается с блокчейном.

«Бледная синяя точка» («Lucy In the Sky»); Ной Хоули

Не успел отгреметь в прокате музыкальная драма «Вокс Люкс», как к входу готовится новый фильм с Натали Портман в главной роли. На этот раз актриса играет астронавта, которая по возвращении из космоса не может найти себя в обычной гражданской жизни. Ситуацию осложняет роман с коллегой, который становится катализатором больших психологических проблем героини.

«Та еще парочка» («Long Shot»); Джонатан Левин

Вышел второй трейлер комедии «Та еще парочка» с Сетом Рогеном и Шарлиз Терон в главных ролях. Терон играет госсекретаря США, которая решает баллотироваться на пост президента страны. Случайно ее героиня встречает персонажа Рогена и узнает в нем мальчика, в семье которого подрабатывала нянькой. Судя по ролику, зрителей ждет много юмора на грани, романтики и невероятно красивой Шарлиз Терон.

Появился трейлер с большим успехом прошедшего на «Санденсе» и на Берлинском фестивале колумбийского триллера «Обезьяны». По сюжету, восемь подростков получают задание стеречь американскую заложницу в колумбийских джунглях. Как видно из трейлера, это оборачивается большими проблемами для всех персонажей фильма, включая самих подростков. Картина получила сугубо положительные отзывы на вышеназванных кинофестивалях. Дата российской премьеры пока неизвестна.

«Время монстров» («The Head Hunter»); Джордан Дауни

Опубликован захватывающий трейлер независимого средневекового хоррора «Время монстров», в котором главный герой охотится за монстром, убившим его дочь. Картина построена исключительно вокруг одного персонажа в исполнении Кристофера Рая, но несмотря на такое малое количество людей на экране, умудряется держать в напряжении зрителя.