Гамбит Скорсезе: как Netflix прогнется ради «Оскара»

Главной из немногочисленных интриг прошедшей в ночь на 25 февраля по московскому времени 91-й церемонии вручения премии «Оскар» стала борьба между двумя основными кандидатами в основной номинации: испаноязычной драмой мексиканца Альфонсо Куарона «Рома» и трагикомедией в духе классического Голливуда «Зеленая книга» Питера Фаррелли. Самый важный приз в итоге достался второй ленте, тогда как «Рому» академики назвали лучшим фильмом на иностранном языке, а Куарон забрал вторую в карьере статуэтку за режиссуру и первую — за операторскую работу, с которой он дебютировал в этой профессии.

Реклама

Очевидно, что Netflix всерьез рассчитывал на победу — и даже якобы потратил от 25 до 40 миллионов долларов на продвижение картины. Тем не менее своему основному принципу стриминговый сервис так и не изменил: «Рома» не получила широкого кинотеатрального проката и показывалась всего на нескольких десятках экранах, при этом будучи доступной для домашнего просмотра в каталоге VOD-платформы.

Представители индустрии часто ругают Netflix за подобную политику. Мол, онлайн-кинотеатр играет по собственным правилам и игнорирует принятые в дистрибуционном бизнесе методы — и поэтому вообще не имеет права претендовать на престижные награды в области большого кино. Вместе с тем корпорацию Теда Сарандоса называют прямой угрозой самому существованию кинотеатров — хотя, например, опубликованное в декабре 2018 года исследование говорит о том, что это не так.

Тем не менее — за последние годы сервис успел поссориться на этой почве с Каннским фестивалем, а также вызвать гнев Кристофера Нолана (он привел в пример «отлично применимую модель» Amazon, который дает лентам 90-дневное прокатное окно перед выпуском в цифре) и главы крупной европейской кинотеатральной сети Vue Тима Ричардса. Несколько дней назад Netflix вступил в перепалку со Стивеном Спилбергом, который потребовал запретить фильмам стриминговой платформы выдвигаться на премию Американской киноакадемии.

We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive. — Netflix Film (@NetflixFilm) 4 марта 2019 г.

К «Оскару» 2020 года ситуация, впрочем, может существенно измениться. Хотя в ответе Спилбергу компания в очередной раз заявила о любви к кино и напомнила, что считает своим приоритетом его доступность максимальному количеству зрителей,

для своего следующего крупного проекта Netflix все же может пренебречь собственными принципами ради желанной золотой статуэтки.

В промо-кампании «Ромы» сервис делал акцент на особую эксклюзивность проката, добавляя в трейлеры и на постеры надпись «В избранных кинотеатрах». Релиз ленты на Netflix предварялся трехнедельными показами на большом экране — главным образом ее крутили маленькие независимые сети, которые платформа старается поддерживать. Однако в опубликованном во время раздачи «Оскаров» тизере «Ирландца» Мартина Скорсезе формулировка была уже другой: «В кинотеатрах этой осенью».

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, на этом настаивает сам режиссер — и Netflix вынужден пойти ему навстречу, поскольку речь идет о самом амбициозном проекте сервиса на данный момент. Кроме того, компании придется разрешить владельцам кинотеатров публиковать данные о кассовых сборах «Ирландца», чего она прежде никогда не делала.

По словам одного из собеседников издания, стриминговый гигант «хочет оставить большой след» в истории с картиной Скорсезе. Согласно заявлениям нескольких членов Американской киноакадемии, проигрыш «Ромы» был частично связан с негативным отношением некоторых ее членов к Netflix и его дистрибуционной политике: они не стали голосовать за фильм Куарона из принципа, что подтолкнуло руководство VOD-платформы к пересмотру своих решений. Вдобавок к этому — с недавнего времени на корпорацию стали оказывать дополнительное давление участники Американской ассоциации кинокомпаний, к которой онлайн-кинотеатр официально присоединился в конце января.

«Ирландец», впрочем, может оказаться не исключением из правил, а лишь первым звеном в цепочке проектов от именитых постановщиков с крупными звездами, которые Netflix будет распространять по более привычной Голливуду схеме.

Среди них — «Прачечная» Стивена Содерберга (в ней играют Мэрил Стрип, Гэри Олдмен, Джеффри Райт, Антонио Бандерас, Джеймс Кромвелл и Роберт Патрик), «Король» Дэвида Мишо (Тимоти Шаламе, Бен Мендельсон, Джоэл Эдгертон, Роберт Паттинсон и Лили-Роуз Депп), «Последнее, чего он хотел» Ди Риис (Энн Хэтэуэй, Уиллем Дефо и Бен Аффлек), «Папа» Фернанду Мейреллиша (Джонатан Прайс и Энтони Хопкинс), а также пока безымянный фильм Ноа Баумбаха со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером.

Определенная логика в разнице способов дистрибуции «Ромы» и «Ирландца» тем не менее присутствует. Навеянная детскими воспоминаниями режиссера черно-белая испаноязычная трагедия, в которой снялись неизвестные актеры (а главную роль и вовсе исполнила дебютантка), вряд ли вызвала бы у массового американского зрителя такой же интерес, какой, скорее всего, получит гангстерская драма от заслуженного мастера жанра с мощнейшим звездным составом в лице Роберта Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтеля.

Кто, если не он

На данный момент сложно судить о том, будет ли церемония в следующем году существенно отличаться от последней в плане интриги, однако несколько потенциальных конкурентов у ленты Скорсезе в любом случае есть. Так, одной из главных премьер текущего года станет девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» о событиях, которые происходили в Лос-Анджелесе летом 1969 года, когда в городе орудовала банда Чарльза Мэнсона. Кинематографист пять раз номинировался на «Оскар» за режиссерскую и сценарную работы и дважды побеждал в последней номинации — с «Криминальным чтивом» и «Джанго освобожденным». При этом ни одна его картина не попадала в список претендентов на главную награду.

Кроме того, критики прочат номинацию второй полнометражной работе Греты Гервиг — в 2017-м она дебютировала с трагикомедией «Леди Берд», а теперь готовит к выпуску историческую драму «Маленькие женщины» с Эммой Уотсон, Сиршей Ронан и Мэрил Стрип по одноименному роману Луизы Мэй Олкотт (это уже его восьмая экранизация). Первая лента Гервиг удостоилась номинации на лучший фильм, однако имела мало шансов на победу из-за сильных соперников и в итоге уступила «Форме воды» Гильермо дель Торо.

На многое претендует и хоррор «Мы» Джордана Пила, который в том же 2017-м взял награду за лучший сценарий к своему «Прочь» — тоже дебюту. Также в списках возможных кандидатов присутствует «Отчет о пытках» Скотта Бернса с Адамом Драйвером, Джоном Хэммом, Дженнифер Моррисон и Майклом С. Холлом — о расследовании агентов ЦРУ, инициированном после 11 сентября.

Аналитики не исключают, что в числе номинантов окажется и девятый эпизод «Звездных войн» Джей Джея Абрамса. На их взгляд, в 2020 году может повториться ситуация, которая произошла с третьей частью «Властелина колец» Питера Джексона, — тогда «Возвращению короля» досталось сразу 11 (!) статуэток, что многие посчитали заслугой всей трилогии целиком.

Наконец, наш личный фаворит — «Кролик Джоджо» новозеландца Тайки Вайтити, снявшего комедийное мокьюментари «Реальные упыри» и кинокомикс «Тор: Рагнарек». В его новом фильме речь пойдет о десятилетнем немецком мальчике, который в попытке справиться с ужасами идущей Второй мировой войны заводит себе воображаемого друга — «хорошую» версию Адольфа Гитлера. Ситуация осложняется тем, что мать героя в какой-то момент пускает в их дом еврейскую девочку. В ролях — Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон, сам Вайтити играет выдуманного фюрера.

Помимо вышеперечисленных картин также стоит отметить «Прекрасный день по соседству» Мариэль Хеллер — байопик о создателе и ведущем знаменитой детской передачи «Наш сосед Мистер Роджерс» Фреде Роджерсе с Томом Хэнксом в главной роли, «Дерзкий вызов» Джеймса Мэнголда с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном — о противостоянии команд Генри Форда и Энцо Феррари на гонке Ле-Мана 1966 года, «Щегла» Джона Кроули — о потерявшем в теракте мать юноше, который оказывается вовлечен в криминальный арт-бизнес, а также фильм-житие об Элтоне Джоне «Рокетмен» (который вряд ли будет сильно отличаться от «Богемской рапсодии»).