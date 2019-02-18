«Мощный старик»: Караулов встретился с фейковым министром

Известный телеведущий Андрей Караулов рассказал о подарке несуществующему китайскому министру, «попавшись» на опубликованную сатирическим ресурсом ИА «Панорама» фейковую новость о якобы состоявшемся саммите «Евразийские технологии — 2019», в рамках которого вымышленный министр по развитию высоких технологий Китая Джиан Минг отказался пожимать руку главе «Роснано» Анатолию Чубайсу. Комментируя выдуманную новость в своем фейсбуке, Караулов привел «цитату» Минга, раскритиковавшего российского экономиста.

В конце поста журналист также «вспомнил», как подарил чиновнику из КНР экземпляр своей книги. «Помню, как дарил книгу господину Мингу», — поведал подписчикам Караулов.

Уже вскоре откровенное признание Андрея прокомментировали в ИА «Панорама», высмеяв телеведущего за его «подарок».

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«Один гражданин, считающийся известным тележурналистом, полностью процитировал наш материал (конечно же, без ссылки, настоящие журналисты только так и поступают) и вдруг вспомнил, как лично дарил свою книгу вымышленному китайскому министру. Мощный старик», — заявили представители портала в твиттере.

Немногим позднее по поводу инцидента высказался и сам Караулов, обвинивший сатирический ресурс в попытке «замять реальные скандалы, происходящие вокруг Чубайса».

«Я очень благодарен своим незнакомым друзьям в ИА «Панорама», которые сделали все возможное и невозможное, чтобы замять реальные скандалы, которые происходят в последние годы вокруг Чубайса. Рад, что фантазия моих незнакомых друзей бурлит через край!», — заверил телеведущий.

Говоря о «презенте» несуществующему министру, он при этом заявил, что просто перепутал китайские имена.

«Моя книга, которая издается в Китае без всяких купюр, действительно подарена мной большому количеству китайских руководителей, включая Цзян Цзэминя, с которым я имел честь познакомиться в Сочи на обеде в его честь. — поведал Караулов. — Я могу путать китайские имена — особенно отсюда, из Новой Зеландии, где я уже почти два месяца работаю над фильмом».

В заключение журналист пообещал прислать своим «незнакомым друзьям» экземпляр собственной книги, когда та «выйдет в Китае».

Ранее, напомним, глава «Роснано» оказался в центре скандала с участием официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, поводом для которого стала ее реакция на слова Чубайса о том, что Россия является бедной страной.

Комментируя опубликованную на сайте «Эха Москвы» статью экономиста под названием «Следите за руками», Захарова поинтересовалась у него в фейсбуке, за чьими именно руками нужно следить. «Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?» — обратилась она к Чубайсу.

В ответ на пост Захаровой глава «Роснано» подчеркнул, что экономический рост в России в 2000-х годах стал возможен благодаря его реформам. «Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырех или пяти составах Правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников. Также не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами», — добавил он.

Спустя некоторое время — обсуждая в интервью радиостанции «Бизнес FM» спор с Захаровой (который, к слову, не ограничился всего двумя постами его участников) — Чубайс также предложил заменить сотрудницу Министерства иностранных дел на экс-ведущую шоу «Дом 2» Ольгу Бузову.

«Мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в «Дом 2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. У Бузовой колоссальная поддержка. Явно она популярнее, чем Захарова, да и вообще будет новый молодой образ. Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет», — сказал он, чем вызвал гнев музыкального продюсера Максима Фадеева и телеведущего Владимира Соловьева.